AirPods Max 2024 : Apple corrige le plus gros défaut de son casque sans fil

Apple lance une nouvelle version de son AirPods Max, mais ce n’est celle à laquelle on s’attendait.

On parlait encore ce matin d’un AirPods Max 2, un casque revisité qui pourrait accueillir des commandes tactiles, une meilleure réduction de bruit ou encore de l’USB-C.

Et bien Apple prend le contrepied de ces rumeurs en annonçant simplement de nouveaux coloris pour son casque audio à réduction de bruit active. Il ne s’agit pas d’un AirPods Max 2, mais d’un refresh qui a tout de même la courtoisie d’embarquer ENFIN de l’USB-C.

Et c’est bien tout ce que l’on attendait surtout d’une nouvelle version puisque, en définitive, le modèle de 2020 est toujours totalement d’actualité avec des performances qui n’ont pas à rougir de ses concurrents, Bose et Sony en tête.

Il ne reste plus beaucoup de produits en Lightning sur le nouveau catalogue d’Apple. On compte encore le clavier, la souris et l’iPhone SE.

Le nouvel AirPods Max en USB-C sera disponible en quatre nouveaux coloris : noir, bleu, violet et orange. Il sera lancé le 20 septembre pour un prix inchangé, soit 549 dollars ou 629 euros normalement en Europe.