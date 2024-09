L’iPhone 16 devient de plus en plus une console de jeu

L’iPhone 16 est optimisé pour les jeux, assure Apple qui a tout mis de son côté pour proposer une expérience poussée sur des titres AAA.

L’Apple A18, c’est le nouveau SoC d’Apple, celui qui équipe les iPhone 16. Survolté, il est 40% plus performant en calcul graphique que la puce de l’iPhone 15.

Et Apple pousse encore plus loin son investissement dans le jeu mobile en dopant son support du ray-tracing, apportant une projection de lumière plus réaliste dans les jeux compatibles.

Un apport rendu possible par une nouvelle structure thermique pour des performances de jeu 30 % plus élevées.

L’iPhone 16 supportera grâce à cela encore plus de jeux AAA. On avait déjà Assassin’s Creed Mirage et Resident Evil. Apple annonce aujourd’hui l’arrivée du prochain jeu de Tencent : Honor Of Kings: World.

L’iPhone devient de plus en plus une machine à jouer, une console portable à part entière.