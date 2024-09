Apple a annoncé l’Apple A18 : quelles nouveautés pour la puce l’iPhone 16 ?

Adieu A16, bonjour A18 ! Apple dévoile sa nouvelle puce qui équipera l’iPhone 16.

Apple a levé le voile sur sa toute nouvelle puce A18 lors de sa keynote, conçue spécialement pour l’iPhone 16. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Cupertino n’a pas fait les choses à moitié. Sribalan Santhanam, venu tout droit du mystérieux labo souterrain de l’Apple Park, nous a dévoilé les secrets de cette petite merveille technologique.

Pour aller plus loin

Voici l’iPhone 16 : Apple présente son premier smartphone « pensé pour Apple Intelligence »

Une puce taillée pour l’intelligence artificielle

Commençons par le plus impressionnant : le moteur neuronal. Apple a complètement revu sa copie pour optimiser les performances avec les grands modèles de langage. Résultat ? Un moteur neuronal deux fois plus rapide que son prédécesseur. C’est un bond en avant considérable qui promet des interactions plus fluides et plus naturelles avec l’assistant virtuel d’Apple.

Mais ce n’est pas tout. La mémoire a également été boostée, avec une bande passante 17 % plus élevée. Ça peut sembler technique, mais c’est essentiel pour les applications d’intelligence artificielle qui ont besoin de jongler avec d’énormes quantités de données en temps réel.

Puissance et efficacité : le meilleur des deux mondes

Côté performances pures, l’A18 ne déçoit pas. Le CPU à six cœurs (deux cœurs performants et quatre cœurs efficients) affiche des performances 30 % supérieures à celles de l’iPhone 15. Mais le plus impressionnant, c’est peut-être l’efficacité énergétique : à performances égales, l’A18 consomme 30 % d’énergie en moins que l’A16.

Le GPU n’est pas en reste. Avec ses cinq cœurs « de classe desktop » (oui, vous avez bien lu), il promet des performances 40% supérieures à celles de l’iPhone 15. Les gamers et les créateurs de contenu vont se régaler !

La magie de la gravure en 3 nanomètres

Comment Apple a-t-il réussi ce tour de force ? Une partie de la réponse se trouve dans le procédé de fabrication. L’A18 est gravée en 3 nanomètres de seconde génération, comme l’Apple A17 Bionic. C’est ce qui lui permet d’être à la fois plus puissante et plus efficiente. À titre de comparaison, l’A18 peut délivrer les mêmes performances que l’A16 en consommant 35 % d’énergie en moins.

Une autre bonne nouvelle : contrairement aux années précédentes où les puces les plus récentes étaient réservées aux modèles Pro, l’A18 équipera tous les modèles d’iPhone 16. C’est un choix qui va dans le bon sens, offrant une expérience premium à tous les utilisateurs, quel que soit leur budget. Mais on sait pourquoi…

L’IA au cœur de la stratégie d’Apple

L’apparition surprise de Craig Federighi lors de la présentation de l’A18 n’est pas anodine. Elle souligne l’importance cruciale de l’intelligence artificielle dans la stratégie d’Apple. Avec l’A18, Apple pose les fondations d’une nouvelle génération d’iPhone capables de faire tourner des modèles d’IA avancés directement sur l’appareil, sans avoir besoin de passer par le cloud… d’où l’A18.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !

https://www.frandroid.com/marques/apple/2330402_voici-liphone-16-suivez-en-direct-la-keynote-apple-airpods-4-apple-watch-series-10