La nouvelle puce de l’iPhone 15 Pro : l’Apple A17 Pro passe la vitesse supérieure

Un nouveau nom pour une nouvelle puce. Pas d'A17 Bionic, mais une puce Apple A17 Pro pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Regardons ce qu'Apple a réalisé comme progrès.

Cette année, Apple, avec son iPhone 15 Pro, nous montre une fois de plus sa capacité à repousser les limites de la technologie avec sa puce A17 Pro. Pour rappel, Apple a toujours une longueur d’avance sur la concurrence concernant les performances de sa puce mobile.

Gravure en 3 nm : une prouesse technologique signée Apple

Après avoir déjà surpris l’année dernière avec l’introduction de sa puce A16 Bionic gravée en 4 nm, Apple franchit un nouveau cap avec la gravure en 3 nm de son A17 Pro. Cette densité accrue, avec ses 19 milliards de transistors, est une première pour Apple, mais MediaTek est aussi sur le coup. La puce est donc un peu plus dense en transistors (19 milliards contre 16).

Cela dit, l’architecture logique reste identique à la génération précédente. Les six cœurs CPU sont toujours répartis avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs optimisés pour l’efficacité énergétique. Bien qu’Apple soit resté discret sur les performances exactes de ces cœurs, la synergie entre le matériel et le logiciel de la marque est toujours un gage de performances optimales. Apple évoque +10 % d’augmentation pour les cœurs hautes performances et une meilleure efficacité énergétique pour les cœurs efficients, « 3 fois mieux de performance par watt que les concurrents » sans donner de chiffres.

Ray tracing : Apple rejoint la compétition

L’absence de ray tracing sur l’A16 Bionic l’année dernière avait laissé certains fans sur leur faim. Cette année, Apple comble cette lacune. L’iPhone 15 Pro, avec son GPU flambant neuf doté de six cœurs, non seulement offre des performances 20 % supérieures, mais il accueille également le ray tracing accéléré par le matériel.

Cette technologie, essentielle pour offrir un rendu graphique réaliste dans les jeux vidéo et les simulations 3D, est sur l’A17 Pro quatre fois plus rapide que sur son prédécesseur. Ce serait le GPU le plus performant dans un smartphone, d’après Apple.

Des performances neuronales en augmentation

Le processeur neuronal, ou NPU, est également digne de mention. Bien qu’Apple et ses concurrents restent discrets sur les détails précis des opérations effectuées, le NPU de l’A17 Pro est, selon Apple, le plus puissant qu’ils aient jamais développé. En effet, ce NPU peut traiter jusqu’à 35 000 milliards d’opérations par seconde. Associé au processeur d’image, cela se traduit par des améliorations significatives de la qualité d’image, surtout dans des conditions de faible luminosité.

Si au quotidien les utilisateurs d’iPhone 15 (qui est passé sur l’Apple A16 Bionic) ne devraient pas déceler de différences notables de performances entre un iPhone 15 et un iPhone 15 Pro, la véritable valeur de l’A17 Pro pourrait résider dans sa longévité. Avec une technologie de pointe et une densité de transistors accrue, l’iPhone 15 Pro, on l’espère, devrait conserver un niveau de puissance maintenu au fur et à mesure que les années passent, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide pendant une période prolongée.

