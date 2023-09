iPhone 15 et 15 Plus officialisés : comme un air d’iPhone 14 Pro

Apple a levé le voile sur les nouveaux iPhone : iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Comme prévu, l'une des grandes nouveautés est le passage à l'USB-C, mais aussi le recyclage de plusieurs fonctions que nous avions découvert l'iPhone 14 Pro.

L’iPhone « non Pro » est chaque année l’un des smartphones les plus populaires du marché. Cette année, les nouveautés se concentrent sur quelques récupérations de l’iPhone 14 Pro et le passage à l’USB-C.

iPhone 15 : du changement cette année

En 2022, l’iPhone 14 nous avait grandement laissés sur notre faim en termes de nouveauté. Ce n’est pas le cas de cet iPhone 15 nouveau qui propose plusieurs changements importants.

Tout d’abord, l’écran gagne la fonction Dynamic Island héritée de l’iPhone 14 Pro grâce à une bulle FaceID bien plus réduite que l’encoche. Il récupère également son affichage Super Retina XDR de 6,1 pouces qui permet de monter à 2000 nits en extérieur, contre 1200 pour l’iPhone 14. À noter que ce changement ne s’accompagne pas d’une arrivée de ProMotion, qui reste une exclusivité des Pro.

Deux autres héritages de l’iPhone 14 Pro sont à mentionner : un passage à la puce Apple A16 Bionic pour de meilleures performances et l’arrivée du capteur photo 48 mégapixels pour l’appareil grand-angle.

Ce capteur de 48 mégapixels permet, comme sur les smartphones sous Android de faire du pixel bining.

Le deuxième appareil photo intégré est un téléobjectif de 12 mégapixels équivalent 52 mm avec une ouverture à f/1,6.

Parmi les changements plus significatifs, et propres à l’iPhone 15, il faut mentionner une amélioration promise pour la qualité des appels. Grâce à l’IA, Apple promet de pouvoir mieux isoler votre voix, et donc vous rendre plus audible pour votre interlocuteur, même au milieu d’une rue bruyante.

La connexion par satellite est toujours là et s’améliore aux États-Unis. Apple propose désormais de vous épauler si vous tombez en panne en appelant une assistance auprès de l’opérateur AAA via une connexion par satellite.

Et l’USB-C

Évidemment, le changement le plus marquant et le plus attendu est le passage de l’iPhone à l’USB-C. Sur l’iPhone 15, Apple fait le service minimum avec un port USB-C limité à de l’USB 2.0. Pour Apple, il s’agit de permettre de recharger le boitier de vos AirPods directement depuis votre iPhone, grâce à un câble USB-C vers USB-C. La firme a aussi mis en avant que tous ses produits utilisaient désormais l’USB-C : iPhone, iPad et Mac.

La charge sans-fil évolue également pour passer à une compatibilité plus universelle avec Qi 2.0, en plus du MagSafe.

iPhone 15 Plus : le même en plus grand

L’iPhone 15 Plus reprend les mêmes caractéristiques de l’iPhone 15, mais avec une diagonale d’écran qui passe à 6,7 pouces.

Prix et disponibilité

Apple a confirmé les tarifs aux États-Unis. L’iPhone 15 sera disponible à partir de 799 dollars, et l’iPhone 15 Plus débute à 899 dollars. En France, l’iPhone 15 baisse de prix par rapport à l’iPhone 14 pour tomber à 969 euros (contre 1019 euros pour l’iPhone 14) et 1 119 euros pour l’iPhone 15 Plus contre 1 169 euros pour le 14 Plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à  télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.