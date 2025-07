Razr 60 Ultra : le smartphone pliable premium de Motorola connaît sa première baisse de prix sur Amazon

Le Razr 60 Ultra est le smartphone à clapet haut de gamme de chez Motorola. Un modèle qui a dans le viseur le récent Galaxy Z Flip 7. Et, si depuis sa sortie, il n’a fait l’objet d’aucune réduction, c’est Amazon qui propose la première baisse de prix.

Si Samsung a récemment dévoilé ses nouveaux pliants, Motorola avait déjà pris de l’avance sur son rival en présentant ses Razr 60 et 60 Ultra. Ce dernier marque une nette montée en gamme dans la famille des smartphones pliables à clapet : il renforce son design, met en avant des écrans très bien calibrés et offre une certaine polyvalence photo. Noté 8/10 par nos soins, ce téléphone vaut le détour et profite d’une petite remise de 6 % qui est toujours bonne à prendre.

Les forces du Motorola Razr 60 Ultra

Pliure de l’écran interne est à peine perceptible

Finition robuste et polyvalence photo

Meilleure autonomie pour ce format et charge rapide

Lancé il y a quelques mois à 1 299 euros, le Motorola Razr 60 Ultra bénéficie d’une petite réduction de 6 % sur Amazon et se négocie à présent à 1 221,97 euros sur Amazon.

Pour les budgets plus restreints, vous pouvez vous diriger vers le Motorola Razr 60 qui se trouve en promotion à 599 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger. Il peut même vous revenir à seulement 499 euros avec le bonus reprise de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Razr 60 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design renforcé et des finitions soignées

Le Motorola Razr 60 Ultra séduit pour son look soigné et son large choix de finitions et ses matériaux de qualité (Alcantara, similicuir, bois). Il offre une belle finesse (environ 7,2 mm d’épaisseur une fois déplié), qui assure une prise en main agréable, tout comme son poids contenu de moins de 200g.

Et si la charnière est souvent l’un des éléments qui sont redoutés sur ce type d’appareil, la marque a tenu à la renforcer avec du titane. Une meilleure résistance qui promet de supporter plus de 800 000 ouvertures et fermetures. Idem pour l’indice IP qui passe à IP48 le rendant résistant aux grosses poussières et capable de supporter une immersion dans l’eau pendant plus d’une heure. L’écran est également protégé par du Corning Gorilla Glass Ceramic, pour une meilleure résistance aux chutes et aux rayures.

En parlant d’écran, sa dalle externe de 4 pouces occupe la quasi-totalité de la surface et met à disposition un espace d’interaction confortable. Il est aussi très bien équipé avec une définition Full HD et une compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et même du 165 Hz en LTPO. L’écran interne aussi est agréable à regarder et offre une colorimétrie très juste et une bonne luminosité.

Un pliant endurant, mais avec des performances bridés

Du côté de l’animation, c’est un Snapdragon 8 Elite qui est à la tâche. Il se révèle convaincant. À aucun moment un ralentissement n’a pu se faire ressentir et le système est parfaitement stable. Toutefois, le format compact bride le processeur lors des longues sollicitations, entraînant une perte de puissance due à la chauffe. Quant à l’interface logicielle, elle est basée sur Android 15 et reste très proche d’Android stock, sobre et bien optimisée.

Sur la photo, le Razr 60 Ultra s’appuie sur un grand-angle de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Le premier offre de très bons résultats en plein jour, une gestion efficace du HDR et une belle polyvalence. L’ultra grand-angle est bon en journée, mais se perd de nuit. De plus, si le zoom numérique est exploitable en x2, x4, sa qualité baisse drastiquement au-delà , la faute à l’absence d’un capteur dédié.

Terminons sur l’autonomie : la firme américaine a augmenté la capacité de la batterie de son pliant à clapet : elle passe de 4 000 mAh sur le 50 Ultra, à 4 700 mAh. Quant à la recharger, là aussi Motorola a fait des efforts puisque l’on passe en filaire de 45 W à 68 W. La charge sans fil fait aussi un bond en avant, atteignant désormais 30 W.

Pour en découvrir davantage sur ce smarpthone, n’hésitez pas à lire notre test sur le Motorola Razr 60 Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles similaires, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.