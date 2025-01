550 €, c’est le super prix du smartphone pliable Motorola Razr 50 si vous souscrivez un forfait RED by SFR pendant ces soldes

Le Motorola Razr 50 est un smartphone pliable lancé l’an dernier à un prix nettement moins élevé que celui de ses principaux concurrents. Et pendant ces soldes d’hiver, il est encore moins cher que d’habitude si vous optez aussi pour un forfait 5G RED by SFR de 130 Go : le smartphone vous reviendra ainsi à 549 euros au lieu de 899 euros. Sans forfait, vous l’avez tout de même à 629 euros.

Les smartphones pliables sont de plus en plus nombreux sur le marché, et il est généralement nécessaire de dépenser plus de 1 000 euros pour s’en offrir un efficace. Heureusement, certaines marques pensent aux budgets plus restreints, à l’image de Motorola, qui a présenté son Razr 50 l’an dernier. S’il n’est pas parfait, il a le mérite d’avoir été lancé à moins de 900 euros, et pendant ces soldes d’hiver, vous pourrez le trouver à moins de 550 euros, si vous prenez un forfait 5G de 130 Go avec. Une bonne affaire, donc.

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Razr 50

Un écran externe de 3,6 pouces et un écran interne de 6,9 pouces

Un système de panneaux très pratique

Encore moins cher avec un forfait RED by SFR

Lancé à 899 euros, le Motorola Razr 50 est aujourd’hui affiché à 629 euros chez RED by SFR. Mais si vous optez aussi pour un forfait mobile 5G de 130 Go, le prix du smartphone passera à 549 euros grâce à une ODR de 80 euros, valable jusqu’au 3 février 2025, à la fois pour les nouveaux clients de l’opérateur ou pour les clients qui effectuent un renouvellement de mobile avec le forfait RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Razr 50. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone à deux écrans

Le Motorola Razr 50 est donc un smartphone pliable qui intègre deux écrans. D’abord un externe de 3,6 pouces, qui est vraiment très grand par rapport à ce qu’on trouve chez la concurrence. Cette dalle AMOLED offre notamment une couverture complète du DCI-P3 pour les couleurs, mais est malheureusement limitée à 90 Hz. À l’intérieur, c’est une dalle AMOLED FHD+ de 6,8 pouces au format 22:9 qui est présente. Elle propose un taux de rafraîchissement progressif jusqu’à 120 Hz, est compatible HDR10+ et promet une luminosité maximale de 3 000 cd/m². C’est tout simplement excellent. Et côté design, l’appareil est très agréable à tenir en main. Quant à la pliure, certes, elle se voit et se sent, mais elle se fait vite oublier.

Côté interface, c’est Hello UI, une surcouche basée sur Android 14, qui est en place, mais elle n’offre que trois ans de mises à jour et quatre ans de patchs de sécurité. On apprécie bien mieux ce système pour ses fonctionnalités sur l’écran externe, lequel peut notamment lancer n’importe quelle application. Concernant le mode « flex » que l’on retrouve particulièrement chez les Galaxy Z Flip, il est malheureusement presque absent. Le Motorola Razr 50 embarque par ailleurs un SoC Dimensity 7300X de MediaTek, qui ne permet pas de profiter d’une grosse puissance en jeu. Côté photo, son capteur principal de 50 Mpx est le plus efficace puisqu’il offre globalement de belles photos avec des couleurs fidèles, mais son ultra grand-angle de 13 Mpx ne capture pas des clichés suffisamment détaillés. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Razr 50 peut tenir une journée, mais pas plus si l’on ne modère pas ses usages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Razr 50.

Un forfait costaud pour chaque mois

Si vous prévoyez de passer de longues heures chaque jour sur votre smartphone (le Razr 50, donc), à consulter une multitude de sites Internet, à regarder moult épisodes de votre série préférée en streaming ou encore à jouer en ligne, alors le forfait 5G de 130 Go proposé par RED by SFR vous conviendra tout à fait. En plus, grâce au réseau 5G, vous pourrez profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre appareil. Par ailleurs, si vous voyagez dans l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe de 30 Go à utiliser sur place. Et pour 5 euros en plus par mois, il est possible de bénéficier de 40 Go dans l’UE et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, en Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Ce forfait comprend également les appels vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS et MMS sont aussi en illimité depuis et vers la France métropolitaine. Attention, chaque appel ne peut pas excéder une durée de 3h et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois. Enfin, le forfait fonctionne sans surprise avec le réseau de SFR, qui couvre, en 4G, plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 782 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

