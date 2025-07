Ce chargeur Ugreen Nexode 65 W bradé à -38 % charge jusqu’à 3 appareils simultanément, le top pour ne pas s’encombrer

Ugreen est un spécialiste des chargeurs de toute forme et puissance, pour s’adapter à tous vos appareils. Ce modèle Nexode Travel 3 ports est disponible en promo à 24,69 euros au lieu de 39,99 euros.

Ugreen Nexode Travel // Source : Ugreen

Quand on part en vacances, on emmène nos affaires les plus importantes, et nos objets connectés comme le smartphone, bien sûr, une montre connectée, des écouteurs, une tablette ou encore un PC portable. Autant d’appareils qui ont besoin d’un chargeur pour regagner de l’autonomie. Pour éviter de s’encombrer avec plusieurs chargeurs, vous n’aurez qu’à prendre que les fils sur ce modèle Nexode Travel de Ugreen. Il propose 3 ports, deux USB-C et un USB-A, pour une puissance de 65 W max et un prix en baisse sur Amazon puisqu’il y est affiché avec 38 % de réduction.

Les avantages du chargeur Ugreen Nexode Travel

Sa puissance max de 65 W

Il fonctionne avec tous les appareils

Il charge jusqu’à 3 appareils en même temps

Sur Amazon, le chargeur Ugreen Nexode Travel passe de 39,99 euros à 24,69 euros pendant quelques jours encore, pile pour partir en vacances en août.

Un chargeur unique qui s’occupe de trois appareils

Le Ugreen Nexode Travel est un chargeur pour tous vos appareils. Il est compatible avec tout ce qui peut être branché en USB-C ou USB-A avec une puissance max de 65 W. Même son format est plus compact puisqu’il est 50 % plus petit qu’un chargeur classique officiel. C’est d’autant plus intéressant que depuis quelque temps, les constructeurs ne s’embêtent plus à glisser un chargeur dans la boite de leur produit.

Trois ports, donc, deux USB-C et un USB-A. Pour profiter de la puissance de 65 W, il faut utiliser l’un des deux ports USB-C seul. Le port USB-A, seul, sort une puissance de 22.5 W. Lorsque vous chargez deux appareils, la puissance est divisée entre les différents ports, idem pour trois appareils. Dans ce dernier cas, le premier USB-C a une puissance de 45 W, le second 8.5 W, tout comme le port USB-A. Donc, priorisez vos objets à charger si vous en branchez trois en même temps.

Le chargeur protège vos appareils branchés

Le Ugreen Nexode Travel est un produit bien fini, avec des systèmes de protection aussi bien pour lui-même que pour les appareils qui sont reliés à lui. Avec son système Thermal Guard, il dissipe bien la chaleur quand il est sollicité, avec un taux de conversion qui s’élève à 95 %.

Le chargeur est compatible avec quasiment tous les appareils. À moins d’avoir une vieille machine, il pourra recharger tous vos gadgets connectés. Ses dimensions de 66 x 40 x 31 mm font qu’il se glisse facilement dans une sacoche. Il faut juste ne pas oublier vos câbles ou en acheter qui sont compatibles avec la puissance du chargeur, et vous êtes prêt à partir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.