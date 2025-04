Amazon brade à -40 % ce chargeur Ugreen bien puissant (65 W via 3 ports USB-C) 

Si vous en avez marre de perdre du temps lors de la recharge de vos appareils qui s’avère trop lente, vous pouvez opter pour l’Ugreen Nexode. Il est doté de trois ports USB-C et offre une puissance jusqu’à 65W. Un bon atout, comme son prix qui passe de 39 euros à 24 euros.

Si les smartphones sont capables de supporter une plus grande puissance de charge, les constructeurs oublient de fournir les chargeurs. Pour éviter de se trouver démuni, il est préférable de se tourner vers des marques, proposant des blocs de charge avec une puissance élevée et même avec plusieurs ports pour recharger tout votre matériel : smartphone, tablette, PC… La preuve en est avec l’Ugreen Nexode qui se négocie avec près de 40 % de réduction.

Pourquoi le chargeur Ugreen plaît-il ?

Des petites dimensions pour le transporter facilement

Une puissance maximale de 65 Watts

La présence de trois ports USB-C

Avec un prix conseillé à 39,99 euros, le chargeur rapide Ugreen Nexode de 65 W est aujourd’hui en promotion à 24,69 euros sur le site d’Amazon.

Un chargeur compact qui ne manque pas de puissance

Le premier point appréciable sur ce chargeur Ugreen, ce sont ses dimensions : avec 40 × 31,2 × 2,61 mm, il est facile à transporter et se range facilement dans un sac avec son format rectangulaire.

Ce format est obtenu grâce à la prise en charge de la technologie GaN. Les composants sont plus petits que ceux en silicium, ce qui permet de réduire la taille du chargeur. D’après la marque, la taille est 51 % plus petite qu’un modèle classique. Elle a d’autres avantages, comme celle de produire moins de chaleur et prolonge ainsi la durée de vie du chargeur ainsi que celle des appareils connectés.

Plusieurs ports pour vous simplifier la vie

Pour sa petite taille, le chargeur d’Ugreen est capable de délivrer une belle puissance de charge qui peut ici grimper jusqu’à 65 W. Il a d’ailleurs l’avantage d’intégrer trois ports USB-C. Il peut donc tout à fait recharger plusieurs appareils simultanément. Sans surprise, si vous branchez plusieurs smartphones, PC ou autres à ce chargeur en même temps, la puissance de charge sera distribuée entre chaque port.

Par exemple, si vous branchez deux appareils sur deux ports USB-C, l’un délivrera 20 W, l’autre 45 W. En revanche, pour profiter des 65 W, vous devrez brancher un seul appareil, sur le deuxième port USB-C. D’après le fabricant, le chargeur est capable de faire gagner 51 % de batterie à un MacBook Air 13 M2 ou à un iPhone 15 Pro à 60 % en 30 minutes seulement.

Enfin, sachez que ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, QC 4.0 et Galaxy PPS 45 W. Vous pourrez donc recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapide du moment.

