Amazon baisse de 40 % le prix de ce chargeur rapide 65 W doté de 3 ports USB et compatible avec tous vos appareils

L’Anker Nano II 65 W est un module de charge offrant trois ports USB (des types C et A), sa puissance de 65 W lui permet de recharger rapidement vos appareils. Il est aujourd’hui Ă un prix intĂ©ressant sur la plateforme Amazon de 49,99 euros Ă 29,10 euros.

Si vous avez l’habitude d’embarquer tout votre attirail tech comme laptop, smartphone, tablette, Ă©couteurs, consoles, vous connaissez la galère des câbles qui s’emmĂŞlent et des chargeurs qui prennent trop de place. L’Anker Nano II 65 simplifie la donne en permettant de recharger jusqu’à trois appareils simultanĂ©ment, avec une puissance totale de 65 W. Certes, cette puissance se divise entre les ports lorsqu’ils sont tous utilisĂ©s, mais l’efficacitĂ© reste au rendez-vous. Et bonne nouvelle, aujourd’hui le Nano II est presque Ă moitiĂ© prix aujourd’hui.

Quelques mots sur l’Anker Nano II 65 W

Une puissance max de 65 W

Compatible avec tous les appareils

Un format compact

Au lieu de 49,99 euros, l’Anker Nano II 65 W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 29,19 euros sur Amazon.

Petit, mais puissant

L’Anker Nano II mise tout sur sa puissance de charge, avec un joli 65W au compteur… mais il y a quelques subtilités. Pour atteindre ce maximum, il faut brancher un seul appareil sur l’un des deux ports USB-C. Si vous passez par l’USB-A seul, ça descend à 22,5W. Et si vous combinez plusieurs appareils, la répartition change : 45W + 20W pour deux USB-C, 40W + 22,5W pour USB-C + USB-A, ou encore 40W + 12W + 12W si vous utilisez les trois ports en même temps.

Bref, vous pouvez recharger à peu près tout : smartphone (peu importe la marque), tablette, ordinateur portable, AirPods, et même une Nintendo Switch. Niveau rapidité, il assure aussi : 50 % de batterie en 35 minutes sur un MacBook Pro 14″.

Un produit simple, mais efficace

L’Anker Nano II 65, c’est l’exemple parfait du gadget qui simplifie la vie. Un seul chargeur compact, trois ports (deux USB-C et un USB-A), et fini le bazar des câbles et adaptateurs qui traînent partout. Vous branchez, vous chargez, point final. Avec ses dimensions ultra-réduites (38,26 x 29,12 x 66,10 mm), il se glisse facilement dans un sac sans alourdir votre setup. Un indispensable pour ceux qui veulent voyager léger sans sacrifier l’efficacité.

Anker n’a pas juste misé sur la puissance, il a aussi soigné le design. Un look sobre, noir, et surtout une conception résistante aux rayures. Mais le vrai atout, c’est la technologie GaN (Gallium Nitride) embarquée. Ce matériau de pointe dissipe bien mieux la chaleur, même en pleine charge, assurant un rendement optimal sans surchauffe. Un chargeur qui allie style, robustesse et efficacité, difficile de demander mieux.

