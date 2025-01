Le chargeur rapide 65 W 3 ports Anker Nano II est soldé à moitié prix chez Amazon et il est compatible avec tous vos appareils

L’Anker Nano II 65W est un chargeur qui offre trois ports, deux USB-C et un USB-A classique, pour recharger tous vos appareils rapidement avec sa puissance max de 65W. Il est d’autant plus intéressant que vous le retrouvez à 25,99 euros sur Amazon.

Si vous vous déplacez souvent et qu’il vous faut des prises pour votre PC, votre smartphone, votre tablette, des écouteurs, une montre connectée, vous savez que ce n’est pas une partie de plaisir de s’encombrer avec autant de câbles et de chargeurs. Ce problème est solutionné avec l’Anker Nano II 65, qui peut charger jusqu’à trois appareils avec une puissance de 65W. Bien sûr, celle-ci est divisée si tous les ports sont occupés, mais ça reste quand même très pratique. Surtout que grâce aux Soldes, vous pouvez économiser 50 % dessus.

Les points forts du Anker Nano II 65W

Il est compatible avec absolument tous les appareils, peu importe la marque

Vous pouvez charger avec une puissance max de 65W

Il est plus compact que la majorité des chargeurs du marché

Le chargeur Anker Nano II 65W passe, pendant les Soldes, de 49,99 euros à 25,99 euros.

Un appareil pour les recharger tous

Difficile de faire plus simple que le chargeur Anker Nano II. Un appareil que vous branchez sur une prise de courant. Il est doté de trois ports de l’autre côté, deux ports USB-C et un port USB-A. Vous y branchez les câbles compatibles, puis vous reliez vos appareils, et la batterie se recharge. L’avantage, c’est que vous n’avez qu’un chargeur à emmener dans votre sac, ou une prise à occuper sur le mur. En plus il ne prend pas beaucoup de place, il mesure 38,26 x 29,12 x 66,10 mm seulement.

En plus, Anker a soigné son apparence extérieure. L’apparence est sobre, noire, avec une conception qui résiste aux rayures. Comme ça, si jamais il se balade dans votre sac, il ne va pas s’abîmer. En plus, il utilise la technologie GaN (Gallium nitride) qui est un matériau semi-conducteur innovant ayant la particularité d’émettre beaucoup moins de chaleur même quand il est fortement sollicité, comme ici. Vous êtes gagnant à tous les niveaux.

Une puissance divisée mais qui fait son office

L’argument de vente de l’Anker Nano II, c’est sa puissance de charge max de 65W. Il faut toutefois nuancer ces propos, puisque cette dernière n’est effective que si vous ne branchez qu’un seul appareil sur l’un des deux ports USB-C. Si vous branchez un appareil seul sur le port USB-A, la puissance de charge est de 22,5 W. Si vous branchez deux appareils, le premier port USB-C est à 45 W, le second à 20W. Si vous faites USB-C 1 et USB-A, ça fera 40/22,5 W. Et si vous faites USB-C 2 + USB-A, vous aurez 2 x 12W. Enfin, si les trois ports sont utilisés, vous aurez 40+12+12W.

Ainsi, vous pouvez tout brancher : un smartphone, peu importe la marque, une tablette, un ordinateur portable, des AirPods ou même une console comme la Nintendo Switch, qui utilise un port USB-C pour être chargé. Sa puissance permet de faire remonter un MacBook Pro 14″ à 50 % en 35 minutes, un Pixelbook de Google à 50 % en 43 minutes ou encore un Dell XPS 13 9360 à 50% en 48 minutes.

Si ce chargeur ne répond pas à vos besoins, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs chargeurs rapides dédiés aux smartphones.

