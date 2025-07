Les soldes d’été cassent les prix des PC portables et tablettes : voici le top 12 des offres sur ces écrans de travail… ou de jeux !

Étudiant ou salarié, un PC portable ou une tablette tactile est aujourd’hui un outil de travail quasi-indispensable. Mais il est parfois compliqué de trouver un modèle qui rentre dans son budget. Heureusement, les soldes d’été sont là pour rendre ces écrans plus abordables avec des promos en centaines d’euros.

Jusqu’au 22 juillet, les soldes d’été vont rythmer vos prochaines séances de shopping et pour les personnes qui comptent déjà préparer la rentrée prochaine, c’est le moment de s’offrir un PC portable ou une tablette tactile à prix réduit. Voici notre sélection des meilleures offres disponibles dans le domaine pour cette première démarque.

Les meilleures offres PC portables et tablettes des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat, peut-être qu’un autre bon plan s’y trouve. Nous avons par exemple cette sélection des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants, un comparatif des iPad ainsi que ce guide des meilleures liseuses électroniques du marché.

HP Pavilion Plus 14-ew0000sf

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. La preuve en est avec ce HP Pavilion Plus 14-ew0000sf, qui affiche une belle qualité d’image sans oublier d’offrir de bonnes performances avec son processeur Intel de 13e génération.

Les points forts de ce laptop HP

Un châssis fin et léger

Un écran OLED de 14 pouces 2,8K à 120 Hz

Une configuration solide avec un i7 de 13e gen

De base à 1 099 euros, puis réduit à 899 euros, le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf est en ce moment remisé à 769 euros sur le site d’Amazon.

iPad 10

Apple dégaine ses tablettes tactiles régulièrement et en mars 2025, on a pu mettre la main sur le dernier-né : l’iPad 11. Si vous aimez avoir les dernières nouveautés, il est intéressant, mais en vérité, l’iPad 10 présenté ici est tout aussi intéressant. Déjà parce qu’il est disponible à moins de 300 euros, mais aussi parce que malgré sa nouvelle puce, l’iPad 11, tout comme l’iPad 10, n’est pas compatible Apple Intelligence. Alors pourquoi dépenser plus pour avoir un iPad relativement similaire, surtout quand on peut profiter d’une telle offre.

Les points fort de l’iPad 10

Une qualité de fabrication digne des meilleurs produits Apple

Un écran bien calibré

iPadOS est bien pensé pour une bonne expérience utilisateur

En ce moment sur Amazon, l’iPad 10 (64 Go) est à seulement 299 euros. Notez que la tablette d’Apple coutait 589 euros à son lancement. On trouve aussi le modèle 256 Go en promotion à 379 euros.

HP Laptop 15-fd1009nf

Le HP Laptop 15-fd1009nf se distingue par sa configuration robuste, adaptée aux tâches bureautiques intensives, à la gestion de projets, ainsi qu’à la création de contenus multimédias légers. Son design sobre et professionnel en fait un compagnon de choix pour les environnements de travail variés.

Les points forts de ce laptop HP

Un CPU Intel Core Ultra 5 125H avec 14 cœurs

32 Go de mémoire RAM en DDR5

Un SSD de 1 To

Au lieu de 999 euros, le HP Laptop 15-fd1009nf est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Darty.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Il y a quelques semaines, Samsung a levé le voile sur deux nouvelles tablettes, qui ont intégré son catalogue de modèles milieu de gamme : les Samsung Galaxy Tab S10 FE et Samsung Galaxy Tab S10 FE+. En ces soldes d’été 2025, c’est la première qui nous intéresse davantage. Non seulement pour sa polyvalence et son intégration de Galaxy AI, mais aussi et surtout pour son prix : dans un pack avec un Book Cover Keyboard Slim, elle peut en effet vous revenir à moins de 400 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S10 FE

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

Précédemment affiché à 629 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S10 FE + Book Cover Keyboard Slim est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez Boulanger. On la trouve également seule à 399 euros sur Amazon et sa version compatible 5G à 499 euros.

Par ailleurs, le prédécesseur de cette tablette est également en solde chez Cdiscount. Au lieu d’un prix barré de 379,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 FE (128 Go) est disponible en promotion à 329 euros.

LG Gram 16Z90S

La finesse et la puissance s’unissent pour donner naissance au LG Gram 16Z90S. Taillé pour un usage professionnel, ce laptop s’adresse d’abord aux personnes qui ont besoin de la puissance du processeur Intel Ultra 5 125H. Notamment pour du traitement IA, ce qui s’avère utile pour les personnes utilisant régulièrement Copilot+. Le LG Gram représente toutefois un sacré investissement, mais pendant les soldes d’été, il profite d’une réduction de plus de 400 euros.

Les points forts du LG Gram 16Z90S

Un châssis résistant et ultra-léger de presque 1,2 kg

La puissance de l’Intel Ultra 5 125H + 16 Go de RAM

Écran IPS en format 16:10 et définition 2560 x 1660 pixels

Au lieu de 1 599,99 euros, le LG Gram 16Z90S est aujourd’hui disponible en promotion à 1 119,99 euros sur la Fnac.

Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Avec ses fonctions d’intelligence artificielle, son grand écran 3K bien réactif et son stylet permettant notamment d’annoter divers documents, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est une tablette idéale pour les étudiants qui recherchent une machine de travail pratique et performante.

Les points forts de la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Une dalle mate 3K de 12,7 pouces + 144 Hz

Google Gemini intégré

Un stylet fourni

Au lieu de 449,99 euros, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur la Fnac ainsi que chez Darty.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a notamment troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 280,99 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 224,79 euros sur la Fnac.

Xiaomi Redmi Pad 2

Les tablettes Android reviennent en force, et Xiaomi l’a bien compris. Avec cette Redmi Pad 2, la marque chinoise propose un compromis plus que solide pour ceux qui cherchent un appareil multimédia, familial ou étudiant sans se ruiner. Écran 90 Hz, batterie de mammouth, Dolby Atmos et HyperOS basé sur Android 15 : tout y est.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad 2

Un écran 2.5K de 11 pouces en 90 Hz

Une grosse autonomie avec une batterie 9000 mAh

Le son spatial Audio Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs

Au lieu de 299 euros, la Xiaomi Redmi Pad 2 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 229,99 euros sur Boulanger.

Trop cher ? Un modèle plus abordable, la Xiaomi Redmi Pad SE (128 Go) est également en solde chez le même marchand. Au lieu de 199 euros, cette tablette est disponible à 159,99 euros.

Acer Aspire 14 AI

L’arrivée des PC Copilot+ change la donne avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités IA embarquées, d’un OS qui anticipe les besoins, et d’une autonomie sérieusement revue à la hausse. Et Acer ne s’est pas contenté de coller une étiquette : le châssis est propre, l’écran OLED est sublime, et sous le capot, Intel Arc pousse même un peu en graphisme. Bref, un ultrabook réactif, endurant et futé, qui en fait plus.

Les points forts de l’Acer Aspire 14 AI

Un écran OLED WQXGA de 14 pouces

Un processeur Intel Core Ultra 5 avec l’IA Copilot+ intégrée

Un combo 16 Go de RAM et SSD 512 Go

Au lieu de 799 euros, l’Acer Aspire 14 AI est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros sur Darty.

Kobo Clara BW

Avec son plastique recyclé (comme la Clara 2E, dont elle est une évolution), son écran lisible en plein soleil et sa compatibilité Bluetooth, la Kobo Clara BW est une liseuse qui vaut clairement le détour. Elle a aussi l’avantage d’être peu chère, ce qui lui a permis de gagner le titre de « Kobo la plus abordable » dans notre top des liseuses de la marque rachetée par Rakuten.

Les points forts de la Kobo Clara BW

Une liseuse légère, écoresponsable et certifiée IPX8

Un écran de 6 pouces confortable

Avec le Bluetooth pour les livres audio

Au lieu de 149,99 euros, la Kobo Clara BW est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur la Fnac.

