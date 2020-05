Liseuses Kobo : laquelle choisir en 2020 en fonction de vos besoins ?

Entre Kindle et Kobo, vous avez choisi Kobo, mais quel modèle vous convient le mieux ? On vous explique tout pour vous aider.

Si la puissance d’Amazon a sans doute réussi à faire du Kindle le symbole de la liseuse numérique, les Kobo, conçues par la société du même nom, sont une alternative très crédible . Arrivée après Amazon sur le marché, la société canadienne a réussi mettre à mal, du moins en partie, l’hégémonie d’Amazon sur le segment. Absorbé depuis par Rakuten, en France, Kobo a très largement été popularisé par la Fnac, au point que l’on pense que c’est elle qui les produit. Il faut dire que l’accroche « Kobo by Fnac » prête pour le moins à confusion.

Si le partenariat avec la Fnac a très clairement participé au succès des Kobo dans nos contrées, la qualité des produits de la marque y est également pour quelque chose. Les Kobo proposent généralement de très bons rapports qualité-prix avec une gamme de produits complète, où chacun est destiné à un lecteur différent. Vous ne savez pas laquelle choisir ? On vous explique comment faire le bon choix en fonction de vos usages ou votre budget.

Kobo Clara HD : notre recommandation

La Kobo Clara HD est la proposition d’entrée de gamme de la marque et c’est celle que nous recommandons. Cette liseuse lancée à 129 euros et désormais proposée à 109 euros embarque déjà toutes les fonctionnalités d’une bonne liseuse. Son écran e-ink de 6 pouces haute définition offre une résolution suffisante pour afficher finement les caractères et donner l’impression de lire un véritable livre papier.

Son écran est bien évidemment rétroéclairé pour lire le soir venu et il a également le mérite de s’ajuster également automatiquement à l’ambiance lumineuse. C’est ce que Kobo appelle « ComfortLight » et cela consiste à faire varier la température de la lumière du rétroéclairage. Du bleu en journée, elle virera vers le jaune le soir venu pour moins gêner les yeux et faciliter l’endormissement. C’est un élément qui nous semble très important pour une liseuse qui est souvent amenée à être utilisée au lit.

Puisqu’il s’agit de l’entrée de gamme, la Clara HD fait toutefois quelques impasses : les deux plus importantes sont la résistance à l’eau, pourtant bien pratique, et un design très simple, dénué de bouton ce qui ne facilite pas toujours la navigation. En revanche, comme toutes les liseuses, son autonomie est très confortable, avec déjà plusieurs jours voir semaines sur une seule charge en fonction de votre utilisation. Elle embarque 8 Go de stockage, ce qui est déjà très largement suffisant puisque cela correspond à 6000 livres environ.

À qui se destine la Kobo Clara HD ?

À peu près tous les lecteurs…

… mais les plus assidus préféreront sans doute monter en gamme

Kobo Libra H20 : pour la piscine

Si vous avez pour habitude de lire sur la plage, au bord de la piscine ou dans votre bain, on vous conseille d’opter pour la Kobo Libra H20. Comme son nom l’indique, elle a le mérite d’être étanche. C’est l’un de ses avantages, mais ce n’est pas seul. L’écran, toujours haute définition, gagne également un pouce pour atteindre une diagonale de 7 pouces donc.

Outre son plus grand format, dispose également d’une bordure plus large à droite. Cela facilite la préhension et elle intègre des boutons permettant notamment de tourner les pages. Plus besoin de se contorsionner ou d’utiliser l’autre main. Cela peut paraître assez anecdotique en théorie, mais c’est un vrai plus en pratique, notamment pour les lecteurs assidus.

Elle conserve bien évidemment le rétroéclairage « ComfortLight », une excellente autonomie, et toujours 8 Go de stockage. Sachez également que vous pouvez l’utiliser à l’horizontale et qu’il est possible d’y adjoindre une housse de protection. Elle est disponible à 179 euros.

À qui se destine la Kobo Libra H2O ?

À ceux qui passent du temps près de l’eau ou dans l’eau

Aux lecteurs assidus

Kobo Forma : grand écran

On termine avec la Kobo Forma qui vient donc chapeauter la gamme de liseuses. Pour se différencier, elle mise d’abord sur sa taille avec cette fois un écran de 8 pouces. C’est deux de plus que la Clara HD. C’est un gain de confort de lecture évident, notamment si vous n’avez pas une vue parfaite. Son design est très proche du modèle H2O puisqu’on retrouve la poignée à droite dotée de bouton. On retrouve également ComfortLight et l’étanchéité.

Alors qu’a-t-elle de plus ? Eh bien… à part sa plus grande taille, pas grand-chose. L’autre principale différence est un écran plus résistant, adaptée à cette diagonale plus importante. Et c’est à peu près tout. On stockera toujours ses livres sur 8 Go de mémoire également, et l’autonomie est similaire.

Autrement dit, sauf à absolument vouloir une liseuse de 8 pouces, la Kobo Forma a du mal à justifier ses 279 euros quand le modèle H20 coûte 100 euros de moins tout en proposant des fonctionnalités quasi identiques. Sachez enfin qu’il existe une version 32 Go à 329 euros.

À qui se destine la Kobo Forma ?

À ceux qui veulent un grand écran

Bon à savoir

Quels sont les avantages des Kobo par rapport aux Kindle ?

Outre les spécificités techniques ou de facteur de forme, les Kobo ont un avantage principal sur les Kindle d’Amazon : la prise en charge des formats Epub. Il sert de standard pour les livres électroniques. Chez Kindle, il faudra les convertir avant de pouvoir les mettre sur la liseuse. Ce n’est pas très compliqué, mais cela oblige à une étape supplémentaire.

Où acheter ses livres électroniques ?

Le plus simple pour acheter des livres électroniques est de se rendre sur les boutiques Kobo ou Fnac. Elles sont accessibles directement depuis la liseuse si elle est connectée à Internet (via le Wi-Fi). Vous pouvez également y accéder depuis votre ordinateur et les transférer sur la liseuse par la suite. Rappelons que l’on peut trouver de nombreuses œuvres gratuites, tombées dans le domaine public.

Quels sont les formats de livres électroniques pris en charge par les Kobo ?

Les kobo supportent les principaux formats de livre électroniques dont .EPUB et .EPUB3, ainsi que .PDF, .FlePub, .JPEG, .GIF, .PNG, .BMP et .TIFF ; .TXT, .HTML et .RTF puis enfin .CBZ et .CBR pour les bandes dessinées.