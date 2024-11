Libra Colour : la première liseuse couleur de Kobo a droit à une petite promotion pendant la Black Friday Week

Si vous êtes à la recherche d’une liseuse performante, dotée de capacités d’écriture et surtout équipée d’un écran en couleur, vous pourrez par exemple vous diriger vers la Kobo Libra Colour. Et la bonne nouvelle, c’est que pendant la Black Week, on peut la trouver à 209,99 euros au lieu de 229,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si la plupart des liseuses électroniques que l’on trouve aujourd’hui sur le marché arborent un écran en noir et blanc, certaines sont au contraire capables d’afficher des couleurs. C’est notamment le cas de la nouvelle Kindle Colorsoft d’Amazon, ou encore de la Kobo Libra Colour, bien moins onéreuse que sa rivale. Cette dernière, que nous avons testée et approuvée, cumule les bons points et se révèle être une très bonne alternative aux Kindle. Actuellement, on la trouve en plus à un bon prix grâce à une petite réduction de 20 euros, pendant la Black Week.

Les points forts de la Kobo Libra Colour

Un écran en couleur, enfin

Un logiciel complet

La prise de notes et les livres audio

Initialement proposée à 229,99 euros, la liseuse Kobo Libra Colour est aujourd’hui disponible en promotion à 209,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kobo Libra Colour. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une liseuse légère, et surtout en couleur !

La Kobo Libra Colour est tout d’abord une liseuse qui tient confortablement dans la main, grâce notamment au bord de la marge épaisse légèrement incurvé vers le haut. Elle est surtout légère avec ses 200 g sans étui, ce qui permet de lire des heures sans ressentir de gêne au bout de quatre chapitres dévorés. Et pour couronner le tout, cette liseuse dispose d’une certification IPX8, ce qui veut dire qu’elle résiste aux éclaboussures d’eau. Cet été, elle pourra donc vous accompagner à la piscine ou en bord de mer.

Là où la Kobo Libra Colour va réellement se démarquer de la concurrence, c’est évidemment au niveau de son écran. Grâce à la technologie Kaleido 3 d’E-Ink, cette dalle peut en effet offrir des couleurs. Autant dire que les mangas, romans graphiques et bandes dessinées auront une tout autre saveur sur cette liseuse. Notez tout de même que les couleurs sont pas mal délavées et qu’elles ne sont donc pas aussi vives que sur une tablette classique, mais sur un écran d’encre électronique, ce n’est pas vraiment une surprise. Pour en dire davantage sur cet écran, celui-ci mesure 7 pouces, soit une diagonale très confortable, et fait bénéficier de 150 pixels par pouce en couleur et de 300 pixels par pouce en noir et blanc. D’ailleurs, en noir et blanc, et sans la luminosité activée, les contrastes sont un peu moins nets que sur une liseuse noir et blanc classique.

Un modèle bien endurant

Côté logiciel, la Kobo Libra Colour se montre très complète, avec sa multitude de rubriques. L’interface est aussi particulièrement bien ficelée. Par exemple, dès qu’un livre est « ouvert », il est possible d’intervenir à tout moment et sur n’importe quelle page pour découvrir la signification ou la traduction d’un mot. La prise de notes est également disponible, et même accessible de façon très rapide, grâce à un simple appui prolongé sur un mot. La personnalisation des contenus est aussi de mise, évidemment : on peut ainsi changer la police de caractère, ajuster sa taille, l’interlignage ou encore les marges, à sa guise. Mention spéciale aussi pour le gyroscope intégré, qui permet une orientation automatique du texte selon la manière dont l’utilisateur tient la liseuse, avec la main gauche ou la droite.

Par ailleurs, sachez que si la Libra Colour prend en charge les livres audios en plus des livres couleur, elle n’est toutefois pas équipée de haut-parleur. Vous devrez donc appairer un casque sans fil ou une enceinte Bluetooth pour écouter vos titres. Enfin, côté autonomie, la Libra Colour ne déçoit clairement pas, puisque grâce à sa batterie, elle est apte à offrir un mois d’utilisation par charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Kobo Libra Colour.

