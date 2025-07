Le prix de cet énorme disque dur externe 20 To de la marque Seagate est au plus bas sur Amazon

Le Seagate Expansion Desktop est un HDD externe, ici proposé en version 20 To. Ses utilisations sont multiples, du serveur à la sauvegarde régulière de vos données personnelles. Et, aujourd’hui, Amazon le propose à son meilleur prix : 312,99 euros.

Seagate Expansion Desktop 20 To // Source : Seagate

Si les SSD sont en train de prendre de plus en plus de place, aussi bien en interne qu’en externe, les HDD n’ont pas dit leur dernier mot. En témoigne ce modèle imposant, le Seagate Expansion Desktop, un modèle externe au format 3,5″ qui se branche en USB sur votre PC fixe ou portable (ou ailleurs, au besoin). Qui plus est, il propose 20 To d’espace libre, ce qui permet de multiplier les utilisations qu’il est possible d’en faire.

Les points forts du Seagate Expansion Desktop

Avec 20 To d’espace de stockage, vous êtes tranquille un bon moment

Un taux de transfert qui peut monter jusqu’à 5 Go/s

La compatibilité USB 3.2 Gen1 assure les meilleures vitesses

Lancé à 714,99 euros et désormais affiché à 379,99 euros sur le site officiel de la marque, le Seagate Expansion Desktop de 20 To se permet encore de baisser encore plus son prix sur Amazon : seulement 312,99 euros. Notez que c’est le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme de vente de Jeff Bezos.

Historique des prix pour le Seagate Expansion Desktop 20 To sur Amazon // Source : Keepa.

Un appareil imposant pratique à bien des égards

Le HDD est loin d’avoir dit son dernier mot. Certes, il n’offre pas des vitesses de lecture et d’écriture aussi élevées que celles proposées par un SSD, mais il est encore bien pratique. Prenez ce Seagate Expansion Desktop de 20 To, par exemple. C’est un objet assez imposant, qui mesure 178,75 x 125 x 41,9 mm pour 1176 grammes. Plus d’un kilo donc, à poser sur votre bureau et à relier à votre PC.

Au mieux, il peut se connecter à une interface USB-A 3.2 Gen1 pour vous faire profiter de ses meilleures vitesses, à savoir jusqu’à 5 Go/s. Une fois en place, vous profitez d’un espace de 20 To entièrement vierge pour faire tout ce que vous voulez. N’hésitez pas à créer plusieurs partitions dédiées à tout ce que vous voulez mettre dessus : fichiers, documents, photos, vidéos, jeux, etc. Ainsi, en cas de pépin, vous ne perdrez pas tout son contenu d’un coup.

Le meilleur rapport qualité/prix du To de stockage

On pourrait lui reprocher de ne pas proposer d’USB-C, de peser un peu lourd ou encore de devoir se reposer sur un bloc d’alimentation externe. Mais bon, ce serait ignorer ses autres qualités, à commencer par ce grand espace de stockage de 20 To, accessible immédiatement.

Avec un appareil de cette taille, ce qu’il y a de bien, c’est que vous pouvez par exemple l’utiliser comme serveur à distance, pour accéder à vos dossiers depuis partout. Ou encore programmer des sauvegardes régulières de vos fichiers les plus sensibles. Ainsi, vous aurez toujours des copies de sécurité opérationnelles. En plus, vous profitez du logiciel Rescue Data Recovery Services pour récupérer vos données en cas de pertes, et ce, très facilement.

Si le prix de ce Seagate Expansion Desktop 20 To est trop élevé, ou si vous n’avez pas besoin d’autant de place, vous pouvez retrouver des alternatives plus abordables ou répondant plus à vos besoins dans notre guide d’achat consacré aux meilleurs HDD et SSD externes.

