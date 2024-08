Les 5 meilleurs logiciels de récupération de données en 2024

Voici une sélection de cinq logiciels bien pratiques pour récupérer des données et éviter la panique.

Vider la corbeille, supprimer définitivement un fichier ou formater un disque dur contenant des fichiers importants, tout le monde a déjà vécu cet instant de panique… Comment faire pour les récupérer ? Quelques conseils pratiques et un bon logiciel de récupération de données et vos ennuis seront terminés.

D’abord, il est essentiel de résister à la tentation de paniquer et de continuer à utiliser le disque affecté ou le support censé contenir les données perdues. Chaque opération sur ce disque risque d’écrire de nouvelles données, ce qui pourrait rendre les fichiers disparus irrécupérables. Dès que vous réalisez que des données importantes ont disparu, arrêtez immédiatement d’utiliser le périphérique concerné. Si possible, éteignez l’ordinateur ou déconnectez le disque dur concerné pour éviter toute écriture supplémentaire.

Ensuite, il est judicieux d’examiner les sauvegardes disponibles. Beaucoup de personnes négligent cette étape, mais des sauvegardes automatiques ou des versions antérieures de fichiers peuvent souvent être trouvées, notamment si vous utilisez un module de synchronisation dans un espace cloud, ou le système de sauvegarde automatique de Windows. Ces copies peuvent être stockées localement, sur un cloud, ou même sur des disques externes.

Si les sauvegardes ne sont pas disponibles ou ne couvrent pas les fichiers perdus, l’utilisation d’un logiciel de récupération de données peut s’avérer efficace. Il existe de nombreux programmes spécialisés dans la récupération de fichiers supprimés, formatés ou inaccessibles. Ces outils analysent le disque pour retrouver les fragments des fichiers effacés, même s’ils ne sont plus visibles à l’utilisateur. Cependant, il est important de choisir un logiciel fiable et de préférence reconnu, car un mauvais outil pourrait aggraver la situation au lieu de l’améliorer.

Stellar Data Recovery Pro, 3 étapes simples pour restaurer vos fichiers perdus

Stellar Data Recovery Pro est un logiciel de récupération de données pour Windows et Mac qui a fait ses preuves auprès de milliers d’utilisateurs. Son interface intuitive, ses 3 étapes simples à suivre pour restaurer vos données et son système de prévisualisation des fichiers lui donnent une longueur d’avance sur ses concurrents.

Il prend en charge un grand nombre de supports de stockage et de systèmes de fichiers. Stellar Data Recovery se décline en version standard, Pro et Premium, offrant toujours plus de fonctionnalités en matière de restauration et de réparation de fichiers.

Wise Data Recovery, restauration jusqu’à 2 Go gratuitement

L’atout principal de Wise Data Recovery, c’est son algorithme d’analyse rapide et puissant (Quick Scan ou Deep Scan), recouvrant de nombreux formats de fichiers (documents, emails, photos, vidéos, audio, etc.) sur de nombreux supports de stockage physiques externes ou internes.

Et si vous connaissez le nom du fichier ou du dossier recherché, vous pouvez le spécifier dans le champ de recherche. Compatible Windows et Mac, ce logiciel est proposé en version gratuite (2 Go restaurés gratuitement) et en édition Pro sans limite de fichiers récupérés.

MiniTool Power Data Recovery, plus de 100 formats pris en charge

Bien que ce logiciel soit nommé Free Edition, MiniTool Power Data Recovery ne récupère pas vos données en illimité. La version gratuite vous permet d’afficher tous les fichiers récupérables, mais en pratique, seuls 2 Go peuvent être véritablement restaurés. Au-delà, il faudra souscrire à l’une des offres payantes.

Ce logiciel mérite sa place dans ce top 5, grâce à sa large gamme de formats de fichiers pris en charge (plus d’une centaine de types), et le grand nombre de supports de stockage compatible. Les disques durs internes et externes, les SSD, les clés USB, les cartes SD utilisées dans les appareils photo ou les téléphones portables, les partitions, tout est passé au crible lors de l’analyse.

Recuva, le plus populaire pour Windows

À télécharger uniquement sur Windows, Recuva est l’une des références en termes de récupération de données. La version gratuite n’est pas limitée en taille de fichiers, mais elle ne prend pas en charge certains lecteurs virtuels ou extensions de fichiers.

Ce qui distingue Recuva de ses concurrents au niveau des fonctionnalités, c’est le code couleur utilisé pour indiquer aux utilisateurs et utilisatrices, les fichiers endommagés ou corrompus. Rouge, orange et vert indiquent si le fichier est irrécupérable, endommagé ou récupérable. Il ne vous reste plus qu’à cocher les cases des fichiers à restaurer et à lancer le processus.

EaseUS Data Recovery Wizard Free, compatible Android

Il n’y a pas que sur les ordinateurs sous Windows ou Mac que l’on peut perdre ses données, les smartphones et tablettes Android aussi sont sujets au plantage et à la suppression de données accidentelle. La seule différence, c’est qu’il vous faudra installer une nouvelle carte SD ou sauvegarder les données restaurées dans l’espace de stockage interne de votre appareil mobile.

L’application EaseUS Data Recovery Wizard est en mesure de récupérer les fichiers multimédias (photos et vidéo), mais aussi les contacts, le journal des appels, les SMS et l’historique des messages WhatsApp. Et pour les supports desktop Windows et Mac, pas moins de 99,7% des fichiers sont restaurés. De quoi vous redonner le sourire si vous pensiez avoir définitivement perdu vos données…