Stockage cloud gratuit : quels sont les meilleurs services en 2023 ?

Vous ne savez pas où stocker vos documents importants et vous souhaitez y avoir accès de n'importe où sans avoir à investir dans un périphérique coûteux et facilement perdable ? Il existe des solutions de stockages gratuites en ligne pouvant parfaitement remplir ce rôle. Nous avons fait le tour des meilleurs services disponibles en France.

Dans le monde du tout connecté, le besoin de stocker et de sauvegarder nos données en ligne est devenu une habitude, au point même de ne pas s’en apercevoir. Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, il existe forcément un moyen de stocker ses documents, ses images, ses vidéos ou tout autre contenu personnel, que ce soit via les services des constructeurs (iCloud, OneDrive) ou via des solutions externes payantes (comme celles des VPN comme Nordlocker chez NordVPN) ou gratuites. C’est sur ces dernières que nous allons nous pencher dans ce dossier. Que vous soyez un étudiant qui souhaite sauvegarder ses travaux, un professionnel en déplacement ou simplement un utilisateur soucieux de la sécurité de ses données, ces services peuvent vous simplifier la vie. Surtout quand ils sont accessibles de façon synchronisée sur tous nos appareils.

Comme pour les services de stockage payants, les solutions de stockage gratuites en ligne proposent une alternative pratique pour stocker, accéder et partagez vos fichiers de n’importe où, à tout moment. Il faut cependant savoir faire le tri entre les différents services existants pour ne pas tomber sur de mauvaises surprises.

Quelles sont les contraintes liées au stockage de fichiers en ligne ?

Par son principe de gratuité, il est important d’avoir en tête que toutes les solutions ne disposent pas du même business model pour rentabiliser leurs coûts d’exploitations. Entretenir un parc de serveurs disponible h24 dans le monde entier coûte cher et mettre à dispositions gratuitement de l’espace de stockage pour un utilisateur ne se fait pas sans compromis. Voici les différentes contraintes à prendre en compte lorsque l’on pense à du stockage en ligne.

Espace de stockage limité

Les services de stockage gratuit en ligne proposent généralement une quantité limitée d’espace de stockage. Cette capacité peut varier d’un service à l’autre, mais elle est souvent inférieure à celle des versions payantes. Pour les marques, ces « échantillons » représentent des produits d’appels jouant sur votre frustration pour vous inciter à passer à une offre payante. Dans l’idéal, ces solutions restent avant tout temporaires ou pour sauvegarder des documents accessibles partout.

Pas d’accès aux fonctionnalités avancées

Les services de stockage gratuit peuvent également limiter certaines fonctionnalités avancées disponibles dans les versions payantes. Par exemple, il peut y avoir le partage en temps réel avec d’autres utilisateurs, la sauvegarde automatique ou la synchronisation sur plusieurs appareils. Certains services réduisent aussi la durée de disponibilité des données avant de les effacer ou, plus fréquemment, restreignent fortement les vitesses de transfert en amont ou en téléchargement.

Autre élément d’importance, dans la plupart des cas, il n’existe pas d’accès aux services clients dans une version gratuite, ce qui peut s’avérer très handicapant en cas d’urgence.

Quid de la sécurité et confidentialité des données

Lorsque l’on parle de stockage en ligne, qui plus est, gratuit, il est essentiel d’étudier les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des données stockées. Si un service n’est pas soumis aux lois en vigueur (notamment le RGPD), il peut tout à fait collecter des informations sur vos habitudes d’utilisation et utiliser ces données, à des fins de marketing dans la majorité des cas.

Dans le même ordre d’idées, les mesures de sécurité peuvent varier d’un service à l’autre, et les données stockées en ligne peuvent être exposées à des risques de piratage ou de violation de la confidentialité. Il est important de choisir des services réputés qui offrent des mesures de sécurité solides, telles que le chiffrement des données et l’authentification à deux facteurs.

La fiabilité et la disponibilité du service

Comme on a pu le voir avec l’épisode OVH en début d’année 2021, le risque zéro n’existe pas et vos données peuvent à tout moment se retrouver inaccessibles à cause d’une panne ou d’une disponibilité réduite du service et forcément. Cela touche en premier les services de cloud les moins armés.

Comme ces services sont utilisés par un grand nombre d’utilisateurs, il est possible de rencontrer des problèmes de vitesse de téléchargement ou de synchronisation, ainsi que des interruptions temporaires du service. Bien que ces incidents soient généralement rares, il est important de se tourner vers des valeurs sûres avec des garanties au niveau de la redondance des données afin de ne pas subir de potentielles pertes sèches de fichiers.

Quels sont les meilleurs services de stockage cloud gratuits en ligne ?

En fonction des contraintes citées plus haut, de l’espace de stockage proposé sur les versions gratuites et sur les performances au niveau des transferts, nous avons listé ci-dessous nos services préférés :

Google Drive : 15 Go gratuits

Sans doute le service qui revient automatiquement lorsque l’on parle de stockage en ligne, Google Drive a su s’imposer par sa simplicité et, surtout, par le fait qu’il soit totalement intégré à l’écosystème Google.

Dans sa version gratuite, Google Drive propose un espace de stockage de 15 Go, ce qui en fait l’un des plus généreux du marché. Il n’y a d’ailleurs pas de restriction concernant les vitesses de transfert ni sur le partage avec d’autres utilisateurs. De plus, Drive est accessible depuis n’importe quelle plateforme (Windows, macOS, Android et iOS) tout autant qu’il est étroitement lié à d’autres produits Google tels que Gmail, Google Docs, Google Sheets et Google Photos, ce qui rend son utilisation presque naturelle, et c’est voulu !

Google Drive est également d’une simplicité d’utilisation déconcertante avec une interface unifiée entre toutes les plateformes. Petit point noir cependant, rien n’est assuré concernant la sécurité de vos données et la politique de confidentialité reste assez floue sur ce point.

pCloud : 10 Go gratuits

La promesse de pCloud en version gratuite est simple : jusqu’à 10 Go accessibles gratuitement à vie. Alors même si le discours commercial fait évidemment mouche, il est à savoir néanmoins que ce sésame ne s’obtient pas sans plusieurs conditions. Il faudra, en effet, remplir six objectifs pour en disposer comme : vérifier son e-mail, effectuer un premier transfert, télécharger l’application desktop et l’application mobile, activer le téléchargement en amont automatique et inviter des tiers via mail.

Une fois ceci fait, les 10 Go vous sont bien attribués et on se retrouve avec une interface simple (rassemblant fortement à celle de Google Drive), mais avec quelques autres fonctionnalités intéressantes comme la révision de fichiers conservés pendant 15 jours (permettant de revenir à une version antérieurement stockée d’un fichier) ou la sauvegarde de fichier stockée sur ordinateur ou mobile en temps réel. Notez d’ailleurs que pCloud est accessible via un navigateur internet tout autant que par le biais des applications Windows, macOS, Linux, Android et iOS.

La particularité de pCloud est qu’il s’agit d’un service d’origine suisse et que la politique de conservation des données privées y est stricte avec un haut niveau de sécurité : un chiffrement SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) pour sécuriser les communications entre les applications clientes et les serveurs pCloud et un autre de type AES-256 concernant les fichiers stockés sur les serveurs.

Mega : 20 Go gratuits

Le célèbre service de stockage et de partage en ligne Mega (qui a succédé à Megaupload) du non moins célèbre Kim Dotcom va fêter ses 10 ans cette année. Il a la particularité d’être le plus généreux dans sa version gratuite avec pas moins de 20 Go de stockage accessible simplement en créant un compte Mega. Contrairement aux autres services cités dans ce top, il ne dispose pas forcément des mêmes garanties, mais il a au moins le mérite de proposer une interface claire, avec un système de chiffrement des données de bout en bout et une synchronisation entre appareils.

Cependant, il faut tout même mettre en avant des performances de transfert moindre par rapport à Google Drive et pCloud et il n’est pas assuré que vos données soient totalement sécurisées, du fait que les serveurs situés au Canada n’appartiennent pas à Mega.

Il s’agit tout de même d’une solution de stockage bien pratique pour du court terme.

Shadow Drive : 20 Go gratuits

Voilà une solution 100 % française pour terminer cette sélection avec Shadow Drive qui n’est autre que le dernier produit en date de la société Shadow, en charge du fameux Shadow PC. Shadow Drive offre 20 Go dans sa version gratuite. Contrairement aux autres services de cette sélection, celui-ci prend la forme d’un OneDrive directement accessible depuis sa machine (PC, Mac, Linux) ainsi que sur les applications mobiles (Android et iOS).

Le seul reproche que l’on pourrait lui faire serait sur l’application desktop elle-même, avec une installation un peu brute qui pourrait rebuter les utilisateurs moins avancés. Autrement, l’interface web est assez claire, peu intrusive et dispose d’options pratiques comme la possibilité de migrer son drive vers une autre plateforme de stockage (Dropbox en l’occurrence) ou la possibilité de créer des liens de partage pour vos contenus.

On apprécie aussi le fait que les serveurs de Shadow Drive soient basés en Europe et qu’ils remplissent donc les exigences en matière de protection des données privées. De plus, la firme assure ne pas exploiter les données présentes sur ces serveurs, comme c’est le cas pour Shadow PC.