Un SSD ou un disque dur externe est l’accessoire idéal pour sauvegarder ses données. Que faut-il choisir entre SSD ou HDD, et quelles sont les meilleures références ? Voici nos conseils et nos astuces pour bien acheter.

Vous avez peut-être déjà vécu l’expérience traumatisante d’un disque dur ou d’un ordinateur qui tombe en panne, ou pire encore d’un vol, sans avoir aucun moyen de récupérer les données présentes. En quelques minutes, c’est toute une vie numérique qui disparaît. Documents importants, photos de famille, bibliothèque audio ou vidéothèque c’est toujours handicapant.

C’est pour cette raison que l’une des bonnes pratiques à adopter est de sauvegarder régulièrement ses données sur des disques externes ou dans le cloud. Si cette deuxième option est fiable, elle est aussi un peu moins facile d’accès et nécessite souvent un abonnement payant sauf à rester limitée en taille. Investir dans un disque dur externe est donc une solution plus simple pour mettre ses données en sécurité. Nous en avons sélectionné trois pour vous simplifier la tâche. Tous les disques de cette sélection fonctionneront aussi bien sur Mac que sur PC.

Samsung T5 500 Go : le plus polyvalent

Si vous cherchez un disque dur externe à tout faire. Nous recommandons d’opter pour le T5 de Samsung. Ce SSD portable est disponible en version 250 Go, 500 Go, 1 To ou 2 To. Il est peu encombrant et léger, et comme il s’agit d’un SSD il est également robuste. Vous pourrez ainsi aussi bien le laisser sur votre bureau et le brancher quand vous en avez besoin ou bien l’emmener au bureau ou en vacances.

Sa connectique USB-C assure de bons débits de transfert, sa vitesse d’écriture et de lecture dépasse les 500 Mo/s. Rapide, fiable et compact. Il a tout pour plaire. Par ailleurs, il est livré dans la boîte avec deux câbles : USB-C vers A, et USB-C vers C. Autrement dit, il fonctionnera avec toutes les machines du marché, PC, Mac, console de jeux. Cela marchera aussi avec les téléphones Android disposant d’un connecteur USB-C et les iPad Pro qui sont passés à l’USB-C.

Nous recommandons de choisir le modèle 500 Go qui laissera un peu de marge pour vos documents, tout en restant sous la barre des 100 euros.

Je choisis le SSD Samsung T5 si :

Je n’ai pas de besoin spécifique, je veux simplement sauvegarder mes données importantes

Je veux pouvoir le déplacer de temps en temps ou régulièrement

Je veux quelque chose de discret et compact

Je n’ai pas envie de lire la suite de ce guide

Retrouvez le SSD Samsung T5 500 Go à moins de 100 euros

Western Digital MyBook, (très) grande capacité

Vous avez besoin de stocker énormément de données ? Pour des raisons professionnelles ou personnelles. On vous recommande le Western Digital MyBook dont les capacités s’étendent de 3 To sur une seule baie à 24 (!) To sur deux baies (deux disques). Pour offrir d’aussi grandes capacités, il s’appuie bien évidemment sur des disques à plateaux (HDD) de 3,5 pouces.

Cela a deux conséquences principales : il n’est pas autoalimenté via son câble USB, il faudra donc le brancher à une prise électrique, et il est encombrant, surtout en version double baies. Autrement dit, c’est un disque destiné à être posé sur votre bureau où à côté de votre console de jeux et ne plus bouger. Il sera un candidat idéal pour une sauvegarde Time Machine sous Mac OS également.

Il se connecte en USB 3.0 ou en USB C pour une vitesse de transfert rapide, mais les disques à plateaux seront toujours moins vifs que les SSD. Libre à vous de choisir la quantité de stockage dont vous avez besoin, mais quitte à opter pour ce disque externe, autant y aller franchement avec 6 To, pour environ 150 euros.

Je choisis le Western Digital My Book si :

J’ai besoin de beaucoup de place

Je compte le laisser sur mon bureau

Je veux sauvegarder la totalité des fichiers de mon ordinateur

Retrouvez le WD My Book 6 To à 50 euros environ

Toshiba HDTB410EK3AA : sauvegarder à petit budget

Si vous avez un budget serré, il faudra se tourner vers un disque dur à plateaux de plus petite capacité. La bonne nouvelle, c’est que vous aurez tout de même 1 To de stockage. Les HDD sont bien meilleur marché que les SSD. La preuve avec ce disque 1 To de Toshiba vendu moins de 50 euros. C’est la moitié du prix du Samsung T5 pour la moitié du prix.

C’est un disque évidemment plus basique, qui ne s’embarrasse que de l’essentiel, mais en USB 3.0 tout de même pour des vitesses de transfert suffisamment rapides pour ne pas être pénibles. Au format 2,5 pouces, il sera alimenté directement via le câble USB sans autre forme de procès. Disque à plateaux oblige, et même s’il est de petite taille, on recommandera de le ménager lors de déplacements. Cela reste toutefois une solution très économique pour sauvegarder ses fichiers.

Je choisis le Toshiba HDTB410EK3AA si :

Je veux protéger mes données et mon porte-monnaie

Je ne compte pas le déplacer trop souvent

Je veux pouvoir le ranger et l’utiliser facilement

Retrouvez le disque Toshiba 1 To à moins de 50 euros

Pour vous aider à choisir

Comment choisir la bonne capacité pour mon disque externe ?

Cela dépend beaucoup de vos usages, mais on peut vous donner une règle empirique simple pour estimer vos besoins. Prenez la capacité de l’ordinateur dont vous souhaitez sauvegarder les données et achetez un disque externe du double de cette capacité. Cela vous assurera de pouvoir mettre de côté toutes vos données actuelles et vous laissera de la marge pour les mois et années à venir.

Si vous ne connaissez pas la capacité de votre machine, 500 Go ou 1 To (1000 Go) qui sont aujourd’hui des capacités qui peuvent être considérées comme standard.

Comment choisir entre un SSD ou un HDD ?

Si votre budget est extensible, c’est très simple : optez pour un SSD si vous cherchez avant tout des performances et de la solidité, optez pour un HDD si vous cherchez avant tout beaucoup d’espace de stockage. Sachez qu’un HDD sera toujours moins onéreux qu’un SSD à capacité identique.

SSD et HDD : quelles sont les différences ?

En matière de disques durs, deux familles cohabitent : les Solide State Drive ou SSD et les Hard Disk Drive ou HDD. Les premiers s’appuient sur de la mémoire dite « flash » utilisée désormais dans tous les appareils mobiles, car elle ne se base pas sur des pièces mécaniques. Les données sont stockées sur des transistors qui portent ou non une charge électrique.

Elle est ainsi plus rapide, résiste mieux aux chocs et consomme moins d’énergie. Elle est en revanche plus chère et si elle reste longtemps sans être alimentée (un an et plus) certaines données peuvent être endommagées. En fonction du type de mémoire utilisé, sa longévité est également plus limitée (entre 10 000 et 100 000 cycles d’écriture). En pratique, c’est assez rare d’arriver au bout des cycles ou de voir ses données disparaître.

Pour les HDD, c’est un peu l’inverse. Ils reposent quant à eux sur des disques mécaniques qui doivent donc être lus par des têtes elles aussi mécaniques. Cette tête magnétise ou non un matériau ferromagnétique pour inscrire les données. Pièces mécaniques obligent, ils résistent donc moins aux chocs, sont plus bruyants et consomment plus. Ils sont en revanche de plus grandes capacités, et meilleur marché.

À quelle fréquence dois-je sauvegarder mes données ?

Aussi souvent que possible. Les sauvegardes, c’est ce genre de choses que l’on repousse indéfiniment jusqu’à ce que l’on se retrouve devant le fait accompli, maudissant sa procrastination. Une sauvegarde par trimestre est selon l’attitude a adopter par défaut. Plus vos données sont importantes, plus nous vous recommandons de le faire souvent.