Test du Kingston XS1000 : un SSD externe rapide et ultra-compact

Avec le XS1000, Kingston propose un SSD externe compact aux performances tout à faire correctes pour sa catégorie. Et surtout, un prix plutôt avantageux par rapport à ses concurrents.

Après un XS2000 très haute performance, Kingston a sorti cette année un nouveau SSD externe ultra compact à la fiche technique légèrement revue à la baisse, tout comme son prix : le Kingston XS1000. Sa très petite taille cache-t-elle un monstre de vitesse ? On a voulu tester tout ça.

Fiche technique

Capacité : 1 To, 2 To

Interface : USB Type-C USB 3.2 Gen 2

Vitesse de transfert : jusqu’à 1050 Mo/s lecture, 1000 Mo/s en écriture

Dimensions : 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

Poids : 28,7 g

Coloris : noir

Le SSD Kingston XS1000 nous a été donné par Kingston dans le cadre de ce test.

Design

La grande force du dernier SSD externe de Kingston, c’est sa petite taille : avec ses 7 petits centimètres de longueur et 3 de largeur, il se glisse dans toutes les poches et étuis, si bien qu’on aurait peur de le perdre. C’est évidemment un atout, surtout qu’il se fait très discret avec sa robe noire en plastique affublé d’un logo Kingston.

Le SSD n’offre cependant aucune protection supplémentaire contre les chutes, que ce soit sur le sol comme dans l’eau, mais il nous a semblé assez solide pour une utilisation quotidienne. À noter que le câble inclus est USB-C vers USB-A, donc si vous possédez un ordinateur qui n’offre plus aucune prise USB classique, vous serez forcé d’utiliser un autre câble ou un adaptateur.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

On regrette un peu ce choix, notamment pour les utilisateurs de MacBook. Bon point cependant, le câble est très court et donc peu encombrant.

Logiciel

Pour ses différents SSD, Kingston met à disposition un logiciel sur son site officiel, Kingston SSD Manager. Ce dernier propose des fonctionnalités assez sommaires dans une interface d’un autre temps.

Vous pourrez ainsi vérifier l’état de santé de votre SSD, l’espace utilisé, sa durée de vie ainsi que toutes les informations comme son numéro de série ou la version de son firmware.

Honnêtement, le logiciel ne nous a pas semblé très utile en l’état et n’arrive pas à la cheville de suites comme Samsung Magician ou WD Drive Manager.

Performances

Niveau performance, le SSD externe de Kingston s’en sort très bien avec une vitesse en lecture très proche des 1050 Mo/s promis par le fabricant et une vitesse d’écriture légèrement en dessous, autour des 930 Mo/s (contre 1000 Mo/s théorique). Nous sommes ici limités par la norme USB 3.2 Gen 2 mais si vous voulez doubler ces performances, il faudra passer au XS2000 plus onéreux.

Évidemmment, pour atteindre ces vitesses, veillez à brancher le SSD sur le bon port USB, mais aussi utiliser des câbles destinés au transfert de fichiers et non à la recharge. Vous serez étonné des différences qu’on peut observer selon les câbles.

Notre autre test consiste à copier un fichier de grande taille (ici, l’un des fichiers d’installation de Baldur’s Gate III) pour évaluer sa vitesse en conditions réelles. Et il est vrai que les performances observées sont en dents de scie, avec une stabilité qui fait cruellement défaut : si la copie démarre aux alentours des 800 Mo/sec, elle est très variable, avec des baisses jusqu’à moins de 100 Mo/s. Kingston n’a donc chouchouté son cache qui semble saturer bien vite pour de telles opérations.

Prix et disponibilité

Le SSD Kingston SX1000 est disponible à partir de 82,90 eures dans sa version 1 To et 119,90 euros dans sa version 2 To. À ce prix-là, on vous conseille de vous diriger directement vers le modèle 2 To pour la tranquilité d’esprit.