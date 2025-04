Synology va imposer ses propres disques durs sur certains de ses nouveaux NAS en 2025

Et si votre NAS Synology devenait aussi fermé qu’une console Nintendo ? La marque impose ses propres disques durs sur ses nouveaux modèles. Un verrouillage qui fait grincer des dents… et économiser les utilisateurs.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Synology, spécialiste des solutions de stockage, durcit le ton. Dès 2025, ses nouveaux NAS de la gamme Plus Series exigeront des disques estampillés Synology pour débloquer toutes leurs fonctionnalités. Une décision qui pénalise les adeptes de personnalisation, obligés de se fournir directement chez le fabricant… ou de renoncer à des outils clés.

Ces NAS haut de gamme, destinés aux pros et particuliers exigeants, perdront accès à des fonctionnalités essentielles avec des disques tiers : analyses de santé, déduplication des données, mises à jour automatiques, etc. Même les pools de stockage seront limités. Seuls les disques labellisés Synology, en réalité des modèles Seagate ou Western Digital reconditionnés, offriront une expérience complète.

Pourquoi ce coup de force ?

Synology justifie ce virage par des impératifs de « fiabilité accrue » et de support technique optimisé. La firme s’inspire de ses solutions entreprise, où le contrôle total des composants est monnaie courante. Un contexte différent : les grands groupes acceptent de payer plus cher pour éviter les pannes, contrairement aux PME ou particuliers.

Autre élément déclencheur : le récent scandale des disques durs chez Seagate, qui a ébranlé la confiance dans les fabricants traditionnels. En verrouillant son écosystème, Synology espère garantir des performances stables… et fidéliser sa clientèle via un marché captif.

Reste une astuce pour contourner la restriction : migrer un disque tiers depuis un ancien NAS Synology vers un modèle Plus récent. Une manœuvre possible, mais fastidieuse et inadaptée à la majorité des utilisateurs. Si cette stratégie rassure les puristes de la stabilité, elle risque de refroidir les bricoleurs aimant mixer marques et bonnes affaires. Le choix de Synology marque-t-il un tournant vers l’écosystème fermé ?