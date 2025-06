Ce tout petit SSD portable de 1 To coûte seulement 52 € grâce à ce code promo

LĂ©ger et donc ultra-pratique, le SSD externe Kodak X200 est le genre d’appareil qui peut vite devenir indispensable au quotidien. La bonne nouvelle, c’est que son modèle de 1 To est actuellement proposĂ© Ă seulement 52,69 euros sur AliExpress grâce Ă un code promo.

Si vous souhaitez pouvoir garder vos prĂ©cieuses donnĂ©es sur vous et ainsi les emporter partout, alors la meilleure solution reste d’opter pour un SSD externe suffisamment compact. Les travailleurs nomades et les crĂ©ateurs de contenu, qui apprĂ©cient gĂ©nĂ©ralement ce type d’appareil, pourront par exemple se tourner vers le Kodak X200 de 1 To : ce dernier est non seulement hyper pratique avec son poids plume, mais il est aussi et surtout disponible Ă un prix tout doux.

Ce qu’offre le SSD Kodak X200

Un design très compact

Des vitesses de lecture allant jusqu’à 450 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Habituellement proposĂ© Ă 69 euros, le SSD Kodak X200 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 52,69 euros sur AliExpress grâce au code promo FRSS08. Les versions 256 et 512 Go sont Ă©galement Ă prix rĂ©duit.

Petit, mais robuste

Le SSD externe Kodak X200 marque tout d’abord des points grâce Ă son format mini. Cet appareil compact ne mesure que 9 cm de longueur, 4 cm de largeur et son Ă©paisseur ne dĂ©passe pas 1 cm. On a donc lĂ un SSD très discret, qui en plus ne pèse que 38 g. Autant dire qu’on peut le glisser facilement dans la poche ou dans un sac et l’emporter partout avec soi. Et si vous pensez qu’un petit SSD de poche est plus fragile que les autres, dĂ©trompez-vous : comme tout bon SSD, il rĂ©siste mieux aux chocs et aux vibrations.

Le Kodak X200 se connecte par ailleurs en USB-C avec vos appareils et propose aussi une compatibilitĂ© USB 3.1. Il s’accompagne d’ailleurs d’un câble USB-C vers USB-A. CĂ´tĂ© capacitĂ© de stockage, le SSD offre 1 000 Go ; de quoi y enregistrer un très grand nombre de fichiers, jeux, films ou encore photos.

Une puissance convenable

MalgrĂ© sa petite taille, ce SSD externe dĂ©livre une puissance honorable : il propose des vitesses de transfert pouvant atteindre 450 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en Ă©criture. Selon Kodak, son SSD peut transfĂ©rer un film HD de 3,2 Go en 13 secondes ou encore copier 180 photos en cinq secondes. Et Ă©videmment, il fonctionne en plug & play, ce qui veut dire qu’aucun logiciel n’est nĂ©cessaire pour le faire fonctionner.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.