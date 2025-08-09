J’ai testé ce robot aspirateur Xiaomi en promo à moins de 150 € : pourquoi il m’a convaincu ?

Voilà un an que j’ai opté pour le Xiaomi Robot Vacuum S20, un robot aspirateur très pratique pour aspirer et laver efficacement les sols chez moi. Voici ce qui m’a séduit chez lui à part son petit prix.

Lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle maison, il a fallu passer par les achats incontournables, comme les meubles, les appareils électroménagers et tout un ensemble d’objets du quotidien, comme un robot aspirateur. Le choix d’acheter ce type de produit s’est imposé comme une solution évidente pour alléger la corvée du ménage.

L’un des critères que je souhaitais avant tout est qu’il soit capable d’aspirer, mais aussi de laver les sols, histoire d’avoir un robot vraiment complet. Cette fonction était jusqu’ici disponible sur des modèles haut de gamme avec des prix frôlant les 1 000 euros, mais aujourd’hui, on trouve de plus en plus de références 2-en-1 abordables.

Si nous avons testé de notre côté, le Xiaomi Robot Vacuum S20 Plus, c’est vers le modèle classique que je me suis tournée. Il est situé sous la barre des 200 euros et convient parfaitement à mes besoins pour un premier aspirateur robot.

Un robot 2-en-1 qui peut à la fois aspirer et laver le sol

Son design blanc et arrondi est plutôt passe-partout et grâce à son petit format, j’ai pu le glisser sous le meuble de ma salle de bain sans problème. La mise en route est très simple, tout se passe sur l’application Xiaomi Home où il suffit de suivre les étapes.

Rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec sa fiche technique : il offre une puissance d’aspiration de 5 000 Pa, là où le modèle Plus propose 6 000 Pa. La différence n’est pas énorme, et il faut avouer qu’il s’en sort plutôt bien pour aspirer la poussière et la saleté. Il faut parfois un deuxième passage pour récupérer certaines poussières oubliées sous les plinthes, car il est équipé d’une simple brosse à rouleau à poils en fils de nylon ainsi qu’une brosse latérale simple.

Alors oui, d’autres concurrents équipent leurs robots de serpillères avec vibrations, parfois même extensibles ou utilisent de l’eau chaude et du détergent et lave ses patins durant le nettoyage, le S20 s’équipe d’une simple lingette de lavage réutilisable en microfibre qui va s’imbiber grâce au réservoir d’eau intégré. Le nettoyage humide reste efficace. Pour les tâches récentes, elles sont plus faciles à effacer, mais pour les plus incrustées, il faudra relancer un nouveau nettoyage.

Mode d’aspiration/lavage Automatisation

Avec l’application, il est facile d’ajuster les paramètres de nettoyage. On peut choisir d’aspirer, passer la serpillière, d’effectuer les deux simultanément ou l’un après l’autre. Selon le mode, on a la main pour ajuster la puissance d’aspiration et choisir le niveau d’humidification de la lingette. D’autres fonctions sont disponibles, comme celle de programmer des nettoyages à l’avance et même automatiser son passage en indiquant l’heure, la répétition, et qu’il détecte lorsqu’on quitte la maison pour se lancer.

Avec quelques compromis, mais acceptable pour le prix

Pour son premier passage, le Robot Vacuum S20 explore les lieux pour le cartographier afin d’identifier son environnement. Une fois que le robot a terminé, une carte est désormais disponible.

Une fois la carte générée, il est possible de la personnaliser selon ses besoins : fusionner, séparer ou renommer les pièces. On peut aussi définir des murs virtuels et des zones restreintes pour empêcher le robot d’aller y faire un tour. Cette dernière fonction est très pratique et évite les accidents. J’ai d’ailleurs vite établi certaines zones, pour éviter de retrouver mes rideaux par terre. Il est arrivé une fois qu’il s’accroche avec, mais aussi sous l’îlot de ma cuisine, où il termine coincé sur les pieds des chaises…

C’est aussi ça les concessions à faire avec ce robot. Pour son prix, il ne faut pas s’attendre à de grandes prestations. Avant de lancer le robot, je m’assure qu’aucun câble ne traîne, que mon tapis de bain est retiré pour éviter de le retrouver à l’autre bout de la pièce. En bref, je prépare le terrain. Rien d’étonnant, car sans caméra, il ne peut pas reconnaître des obstacles qu’il détecte et les éviter. Heureusement, son capteur LiDAR l’empêche de faire le saut de l’ange dans les escaliers, de ce côté-là, il est prudent même s’il lui est déjà arrivé quelques fois de passer trop près des murs…

Sur la partie entretien, là encore, il faut mettre la main à la pâte. Il faut vérifier manuellement s’il reste de l’eau dans le réservoir, aucune notification n’est envoyée pour prévenir que le niveau est faible, mais il faut aussi s’assurer aussi que le bac à poussière n’est pas trop plein. Heureusement, il est suffisamment grand pour ne pas avoir à le vider après chaque passage.

Pour terminer, niveau autonomie, la marque indique jusqu’à 120 minutes d’autonomie en mode standard. De mon côté, je n’ai jamais ressenti de frustration. Même en optant pour le mode boost, soit le plus énergivore, le robot assure 2 passages dans une pièce de 23 m2. Et de toute manière, s’il n’a plus de jus, il retourne à la station pour recharger, et une fois avoir récupéré suffisamment de batterie, il reprend là où il s’était arrêté.

Pour résumer, même si ce robot n’est pas parfait, sa praticité, sa polyvalence et son très bon rapport qualité-prix en font un allié vraiment utile pour garder son intérieur propre sans trop d’efforts, et ce jour après jour.

