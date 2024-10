Test du Xiaomi S20 Plus : un nettoyage au top sans se ruiner

À l'inverse des robots aspirateurs laveurs les plus innovants du marché, qui s'affichent à des tarifs dépassant souvent les 1 000 euros, le Xiaomi S20+ offre d'excellentes performances de nettoyage, pour un prix plancher. Dans ce test complet, voyons ce qu'il vaut et s'il mérite votre attention.

Xiaomi est réputé pour ses produits domotiques innovants et abordables, et le nouveau robot aspirateur laveur S20+ ne fait pas exception. Il offre des résultats de nettoyage exceptionnels à un prix très compétitif. Bien sûr, il fait l’impasse sur certaines fonctionnalités des modèles haut de gamme, mais il fournit tout de même des résultats de nettoyage impressionnants. Voyons en détail ce qu’il vaut.

Un design sobre et discret

Le Xiaomi S20+ est discret mais aussi élégant et sobre. Il arbore un design noir et arrondi, avec un dôme LIDAR entouré d’un liseré rouge sur le dessus.

Deux boutons d’accès rapide permettent d’allumer facilement le robot ou de le renvoyer à sa station de charge. Pour un entretien facile, le bac à poussière et le réservoir d’eau sont placés sous le couvercle supérieur, offrant un accès direct à l’orifice de remplissage d’eau sans avoir à retirer le module.

La partie inférieure est assez classique. On y retrouve une brosse latérale pour le nettoyage des rebords et des plinthes, ainsi qu’un rouleau brosse à poils en fils de nylon et deux patins de serpillière rotatifs.

La station de charge est petite et discrète, s’intégrant facilement sous les meubles pour pouvoir la placer hors de vue dans une pièce de vie.

Les matériaux utilisés semblent robustes et bien finis, laissant présager d’une durabilité à long terme.

Une application unique pour toute la maison

Le Xiaomi S20+ se pilote en utilisant l’application Mi Home. Celle-ci permet de contrôler non seulement le robot aspirateur, mais aussi d’autres appareils connectés de la marque, comme des caméras ou des purificateurs d’air. Elle permet ainsi d’utiliser une application familière et unique pour contrôler tous vos appareils domotiques.

Lors de la première utilisation, le S20+ explore votre logement pour le cartographier. ll identifie précisément les limites de chaque pièce, sans pour autant être capable d’identifier de quel type de pièce il s’agit (cuisine, chambre, salon, etc.). Une fois la carte créée, vous pouvez la modifier pour fusionner, séparer et renommer les pièces. Il est également possible de définir des murs virtuels et des zones restreintes.

Malheureusement, les paramètres ne sont pas ajustables durant le nettoyage. C’est assez gênant, car il faut interrompre le processus si vous souhaitez réduire la puissance d’aspiration par exemple.

L’application permet également d’ajuster les paramètres de nettoyage. Ceux-ci s’ajustent manuellement. Vous pouvez choisir d’aspirer, passer la serpillière, d’effectuer les deux simultanément ou l’un après l’autre. Selon le mode, vous pouvez régler la puissance d’aspiration et le niveau d’humidification des patins de serpillière. Vous pouvez également définir des paramètres différents spécifiques à chaque pièce et même spécifier l’ordre de nettoyage pour une expérience sur mesure.

Le S20+ ne propose pas de fonctionnalités avancées, et les réglages de l’applications sont assez simplistes. Vous pouvez tout de même y définir des créneaux Ne Pas Déranger et programmer des nettoyages.

De plus, le comportement à adapter face aux tapis est personnalisable. Vous pouvez choisir si le robot doit relever ses patins, éviter le tapis, ou le nettoyer à la serpillière.

Un nettoyage très efficace

Le Xiaomi S20+ dispose d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa. C’est assez pour nettoyer efficacement les sols durs et les joints, mais aussi les tapis fins. En revanche il est probablement sous-dimensionné pour les tapis épais.

Le robot fait appel à brosse à rouleau à poils en fils de nylon ainsi qu’une brosse latérale simple. Bien entendu, à ce niveau de prix, il ne faut pas espérer de brosse ou de patins extensibles pour nettoyer le long des plinthes. C’est un compromis compte tenu de son prix abordable.

Au quotidien, il s’en sort étonnamment bien, en aspirant la poussière et la saleté très efficacement, de même, le nettoyage humide est très efficace.

Le S20+ vient à bout de la plupart taches, aussi bien sur parquet que sur carrelage. Certes, il n’est pas comparable à un modèle comme le Dreame L40 Ultra, qui utilise de l’eau chaude et du détergent et lave ses patins durant le nettoyage. Pour autant, il s’en sort très bien dans sa catégorie et convient parfaitement au nettoyage quotidien d’un logement.

Le Xiaomi S20+ excelle également dans l’évitement des obstacles et la navigation. Il parvient à détecter les obstacles et les éviter efficacement, qu’il s’agisse de câble, jouets ou autre petit objet. De plus, il ne laisse pas une marge trop important autour des obstacles, évitant une zone non nettoyée trop importante.

Malheureusement, le S20+ n’est pas équipé d’une caméra, ce qui signifie qu’il ne peut pas prendre de photos des obstacles qu’il détecte. Il ne les indique pas non plus sur la carte, contrairement à la plupart des robots du marché.

Le Xiaomi S20+ est par ailleurs très silencieux, et sont fonctionnement se fait à peine ressentir. C’est un véritable atout, permettant de l’utiliser même en étant chez soi, notamment dans une petite surface.

En termes d’autonomie, le S20+ peut fonctionner jusqu’à 170 minutes sur une seule charge, ce qui est plus que suffisant pour nettoyer de grandes surfaces ou plusieurs pièces sans avoir besoin de retourner à sa station de charge.

Un entretien laborieux

Le Xiaomi S20+ nécessite un entretien manuel, qui peut se révéler chronophage.

Heureusement, le bac à poussière est suffisamment grand pour ne pas avoir à le vider après chaque passage. De plus, il est facilement accessible, permettant de le vider sans perdre trop de temps.

De plus, le réservoir d’eau est assez grand pour ne pas avoir à le remplir à mi-chemin. Malheureusement, le robot n’indique pas lorsqu’il est vide, forçant à vérifier manuellement s’il y reste de l’eau. Son remplissage est assez simple, ne nécessitant pas un retrait du réservoir.

Enfin, il convient de laver les serpillières fréquemment. Ceux-ci sont scratchés sur les patins, rendant leur retrait assez simple. En revanche, il faut penser à les laver et les sécher pour éviter qu’ils ne sentent mauvais ou que les bactéries n’y prolifèrent.

Par ailleurs, les poils ont tendance à s’accumuler autour du rouleau brosse, ce qui peut être problématique si vous avez des animaux de compagnie. Il faut penser à fréquemment vérifier le rouleau, sous peine de bloquer la brosse.