Test du Ultenic TS1 : un robot aspirateur laveur au design discret et minimaliste

Sur un marché de plus en plus compétitif, les fabricants d’aspirateurs robots se doivent d’innover pour se démarquer de la concurrence. C’est ce que tente de faire Ultenic, dont nous avons déjà testé le T10, qui fait son grand retour avec un nouveau modèle de robot aspirateur et laveur de sol au design innovant, lui permettant de s’intégrer discrètement dans votre intérieur. Il propose également une fonctionnalité unique de stérilisation du sac à poussière par rayons UV, assurant ainsi une meilleure hygiène au quotidien.

Le TS1 reste toutefois plus onéreux que certains concurrents, comme le Dreame D10 Plus. Voyons ce qu’il apporte au quotidien et si son prix plus élevé est justifié.

Ultenic TS1 Fiche technique

Modèle Ultenic TS1 Dimensions 42 cm x 34,5 cm x 39,8 cm Détection des obstacles 1 Couleur Noir Fonction lavage 1 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Ultenic TS1 fourni par la marque.

Ultenic TS1 Design : une base sobre et discrète

Le TS1 étonne par son design innovant, bien plus discret que la plupart des concurrents. La base ne mesure que 43 x 35 x 28 cm, ce qui lui permet de s’intégrer facilement dans la majorité des intérieurs. La combinaison de noir et doré accentue le côté premium du produit, tout en restant sobre et élégante.

La station intègre une plateforme permettant d’accueillir le robot tout en évitant de mouiller les sols, ainsi qu’un sac à poussière pour la vidange automatique, lui-même placé sous une trappe supérieure. Ultenic a intégré également une fonctionnalité de stérilisation par UV afin d’éviter que les bactéries ne prolifèrent, assurant ainsi un nettoyage plus hygiénique.

L’aspirateur est quant à lui assez classique, avec sa forme circulaire et sa robe presque entièrement noire. Ultenic a préféré faire appel à des boutons sensitifs, permettant de maintenir un dessus plat. De même, il n’y a pas de dôme LiDAR sur le dessus, la marque ayant préféré l’utilisation de capteurs laser sur la tranche. Cette approche lui permet de se glisser facilement sous la plupart des meubles, lui conférant un avantage non négligeable sur la concurrence.

Le dessous est également standard, avec deux patins, un rouleau-brosse en fils de nylon, ainsi qu’une brosse latérale, le tout complémenté par les traditionnels roues et capteurs. Les patins se fixent sur un module servant à la fois de réservoir d’eau propre et de poussière. Celui-ci se détache facilement et ne nécessite pas de retourner ou soulever le robot, ce qui simplifie le remplissage du réservoir.

La qualité de finition n’est malheureusement pas au rendez-vous, avec des plastiques assez durs et un jeu parfois perceptible. C’est pourtant dommage, car Ultenic est généreux, comme à son habitude, et fournit deux sacs à poussière supplémentaires, ainsi que deux patins de serpillière, un filtre HEPA et une brosse latérale de rechange. Enfin, une télécommande est également fournie, permettant de commander le robot même sans connexion internet.

Ultenic TS1 Une application assez complète

Contrairement à de nombreuses applications concurrentes, celle d’Ultenic ne demande pas au robot d’explorer les environs et d’établir une carte avant le nettoyage. Pour que le rebot se familiarise avec son environnement, il suffit de lancer un cycle de nettoyage pour qu’il identifie les pièces de votre logement et les délimite automatiquement. Il est ensuite possible de personnaliser la carte, fusionner, renommer ou scinder des pièces, ainsi que de créer des murs virtuels et des zones interdites. De même, l’application permet de définir des réglages de nettoyages spécifiques par pièce, par exemple avec une puissance d’aspiration plus forte dans l’entrée et un débit d’eau élevé. Le robot peut également gérer cinq cartes simultanément, ce qui est assez pratique si vous vivez en maison avec plusieurs étages, ou même pour emporter le robot dans une résidence secondaire, par exemple.

L’application Ultenic est assez complète et permet d’afficher en temps réel le statut de l’aspirateur, à savoir son niveau de charge, son emplacement sur la carte, la surface nettoyée et le temps écoulé. Il n’indique cependant pas les obstacles qu’il rencontre sur la carte, contrairement à ce que font Roborock et Dreame, par exemple.

De manière plus classique, les réglages permettent aussi de programmer des nettoyages réguliers et de régler la fréquence de vidange automatique, ainsi que de partager le robot avec le reste des membres de votre foyer. Il n’est toutefois pas possible de définir des consignes à observer en présence de tapis. Il convient donc de créer des zones interdites autour d’eux afin d’éviter qu’ils ne soient mouillés par la serpillière du TS1.

Ultenic TS1 Des performances correctes, mais une faible autonomie

Le Ultenic TS1 dispose d’une puissance d’aspiration de 3 000 Pa, soit la même que le T10. Bien qu’elle soit suffisante pour de nombreux foyers, il faut noter que la concurrence fait mieux, notamment le Dreame D10 Plus avec ses 4 000 Pa, pourtant vendu 100 euros de moins. Dans la pratique, les résultats sont satisfaisants et la saleté est bien aspirée, particulièrement sur sols durs. La brosse en fils de nylon se charge de déloger la poussière difficilement accessible, surtout dans les joints de carrelage, mais également sur les tapis. On notera cependant quelques imperfections lors du nettoyage le long des murs et dans les angles, avec un peu de saleté restante par endroit.

Le TS1 embarque en outre deux patins rotatifs, permettant de mieux nettoyer les sols par rapport à une serpillière classique. Ils sont souvent réservés aux produits plus onéreux et il est appréciable de les retrouver sur un produit plus accessible. Toutefois, le nettoyage est assez basique, car le réservoir d’eau est relativement petit, malgré un débit d’eau très faible. Les sols sont ainsi peu humidifiés et les tâches sèches ne sont pas désincrustées. Cela dit, le nettoyage suffit pour un passage quotidien, tant que l’on garde à l’esprit que le robot ne remplace pas une session de ménage traditionnelle.

En fonctionnement, le robot produit environ 65 dB, avec une faible variation selon le mode de nettoyage utilisé. C’est audible, sans pour autant être particulièrement gênant. La vidange est quant à elle assez bruyante, bien qu’elle ne dure que quelques secondes.

Concernant la navigation, le TS1 sait se déplacer d’une pièce à l’autre en toute autonomie, mais sa détection d’obstacle est inefficace. Il se cogne systématiquement contre les pieds de meubles et aux murs avant de faire demi-tour et il peine à identifier les objets sur le sol, qu’il s’agisse d’obstacles ou même de chaussures, jouets et câbles laissés par terre. Vous l’aurez donc compris, il est préférable de ne rien laisser trainer avant une séance de nettoyage, sous peine d’interférer avec le robot.

De même, le TS1 semble peiner à se déplacer et se retrouve souvent à tourner sur lui-même ou à se comporter étrangement lors du nettoyage, comme s’il était perdu. Il met également du temps à se déplacer : il lui a fallu 44 minutes pour nettoyer seulement 30 m². Malgré ces défauts, il réussit tout de même à retourner à sa base sans intervention humaine, mais la navigation n’est pas au niveau de celle proposée par Roborock et Dreame, par exemple.

Terminons par l’autonomie, qui est décevante. Une batterie dure environ 55 minutes en utilisation « normale », c’est-à-dire en n’utilisant pas le mode d’aspiration le plus silencieux et avec le mode serpillière activé. Cela permet à peine de nettoyer 35 à 40 m², soit un petit appartement, sans être suffisant pour une surface plus grande ni même une maison. Le robot peut toutefois retourner se charger avant de reprendre le travail, mais cela peut être gênant si vous préférez nettoyer votre logement d’une seule traite.

Ultenic TS1 Un entretien fastidieux

Le TS1 n’est pas un robot laveur entièrement autonome comme le Roborock S8 Pro Ultra. Bien qu’il dispose d’une station d’autovidange, il est incapable de laver et de sécher automatiquement ses serpillières. S’il n’est utilisé que pour aspirer, il sait se débrouiller en toute autonomie et il suffit donc de remplacer le sac à poussière tous les trois mois. La station utilise d’ailleurs une stérilisation par UV pour éviter que les bactéries ne prolifèrent, même si cette fonctionnalité reste assez gadget.

En revanche, en mode lavage, il nécessite beaucoup d’interventions humaines, que ce soit avant ou après le cycle de nettoyage. Il faut bien penser à remplir le réservoir d’eau, mais aussi à humidifier les patins pour qu’ils nettoient correctement les sols. À la fin du cycle, il faut les retirer et les nettoyer, pour éviter qu’ils ne développent des bactéries et de mauvaises odeurs. De même, la base ne dispose pas d’une fonctionnalité de séchage des serpillières à air chaud et il faudra donc penser à les retirer.

Pour ce qui est de l’entretien du robot et de la base, celui-ci est aisé et peu chronophage, puisqu’il suffit d’essuyer la plateforme d’accueil de la station avec un linge humide pour retirer la saleté. Pour ce qui est du robot, le choix d’une brosse à fils de nylon complique le nettoyage, puisque ce type de rouleau a tendance à se salir plus facilement qu’une brosse en silicone. Pire encore, les poils longs s’enroulent très facilement autour et sont difficiles à retirer, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Le TS1 est donc à proscrire si un membre de votre foyer (canin, félin ou même humain) perd ses poils ou cheveux. De même, si vous préférez plus d’autonomie, un modèle comme le Dreame L10 Ultra, certes plus onéreux, sait se débrouiller seul pour laver et sécher ses serpillières et demande moins d’intervention humaine.

Ultenic TS1 Prix et disponibilité

Le Ultenic TS1 est disponible sur Amazon pour environ 500 euros. Vous pouvez également bénéficier de 60 euros de remise grâce à notre code promo exclusif TS1FRANDROID, à saisir au moment du paiement, baissant le prix effectif à 440 euros. Ce code est valable jusqu’au 10 juillet 2023 et uniquement sur le produit vendu par Ultenic Europe.