Dreame D10 Plus : un robot aspirateur complet et pas cher pour votre ménage de printemps

Faire ses poussières est un vrai travail de Sisyphe, selon la surface de votre foyer, le travail peut être long, harassant et il faudra recommencer quelques jours plus tard. L'emploi d'un robot aspirateur peut aussi constituer un réel gain de temps quand on s'échine déjà à jongler entre travail, vie de famille et tâches ménagères. Et, qui dit printemps dit grand ménage, c'est à cette occasion que le robot aspirateur Dreame D10 Plus voit son prix passer de 399 euros à 319 euros.

Dreame est une toute jeune entreprise chinoise fondée en 2015 et proposant dans son catalogue toute une gamme d’appareils de nettoyage intelligents. Depuis 2017, ces appareils font partie de l’écosystème de Xiaomi qui n’en finit pas de se propager sur tous les segments de la high-tech. L’aspirateur robot Dreame D10 Plus est l’un des derniers modèles en date et présente l’avantage d’être performant et abordable. Il l’est même encore plus en ce moment grâce à une promotion et un code promo qui baissent son prix de 80 euros.

Le Dreame D10 Plus en quelques points

Une puissance d’aspiration efficace

Une très bonne autonomie

Un prix abordable pour un modèle avec vidange automatique

Au lieu de 399 euros à son lancement, mais maintenant affiché à 349 euros, le Dreame D10 Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur la boutique en ligne de Boulanger (via le site Rakuten) grâce au code promo PRINTEMPS30.

Un robot aspirateur sobre et efficace

Tout de blanc vêtu, le Dreame D10 Plus est un robot aspirateur tout ce qu’il y a de plus classique de par son design et son utilisation. Il ne faut pas s’attendre à un gadget innovant ou au petit truc en plus, on est sur un modèle de base qui se contente de faire le travail. Avec une puissance d’aspiration de 4000 Pa, il se montre efficace même s’il montre des difficultés sur certaines surfaces textiles. Le Dreame D10 Plus présente également l’avantage d’être silencieux, même en mode boost.

Pour configurer votre robot aspirateur, vous pouvez utiliser l’application DreameHome ou bien Xiaomi Home. Vous pouvez programmer une session de nettoyage sur place ou à distance et lui interdire l’accès à certaines zones. Le D10 Plus va établir une cartographie de votre intérieur lors de son premier nettoyage et il le fait bien. Pour se repérer, il utilise un télémètre laser qui repère les façades et les différents obstacles sur son parcours. Son autonomie s’élève à environ trois heures, ce qui est au-dessus de la moyenne.

Quelques fonctionnalités en arrière-plan

À ce prix-là, vous vous doutez bien qu’il ne s’agit pas de la crème de la crème des robots aspirateurs et qu’il a bien quelques imperfections. Il dispose notamment d’une fonction serpillère et d’un réservoir d’eau de 145 ml qui se révèlent toutefois anecdotiques, le Dreame D10 Plus va plus rafraîchir vos sols plutôt que de les nettoyer à fond. Il dispose en revanche d’une vidange automatique ajustable à votre convenance et qui vous épargne le sale boulot, ce qui est plutôt rare à ce tarif.

Le Dreame D10 Plus est fourni avec une brossette latérale à trois branches pour dénicher les saletés dans les recoins, mais qui manque elle aussi d’efficacité. Enfin, l’entretien est simple comme bonjour. Les deux brosses se déclipsent facilement, tout comme le réservoir d’eau. Il n’y a pas besoin de vider vous-même le collecteur de poussières grâce à la vidange automatique, reste que le filtre, de bonne facture au passage, doit être nettoyé régulièrement. Pour un peu plus de 300 €, ce robot aspirateur est en tout cas une bonne affaire.

