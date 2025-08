On a roulé dans la Kate Original, l’adorable voiture de plage française qui veut défier la Citroën Ami

Basée sur la mythique Mini Moke des années 1960, la Kate Original est une petite voiture de plage électrique qui n’est pas là pour faire de la figuration. Et pour cause, cette attachante auto veut se faire une place de choix sur le marché afin d’aller chasser sur les terres de la Citroën Ami. Rien que ça. Nous avons pu l’essayer, voici notre avis.

Kate Original // Source : Kate

Que vous soyez un passionné d’automobile ou non, vous avez sans doute déjà entendu parler de la Mini Moke, cette adorable petite voiture lancée en 1964 par le constructeur britannique British Motor Corporation (BMC). Basée sur la Mini classique, cette auto de plage avait été au départ conçue comme véhicule militaire afin de répondre à la Jeep Willys américaine. Mais en 1967, la Mode est reclassée et devient une voiture à usage privé, faisant grimper ses prix et par la même occasion baisser ses ventes. Ce qui précipita sa fin dans les années 1990. L’histoire aurait pu s’arrêter là.

Mais en 2013, la marque française Nosmoke rachète les droits d’exploitation et relance le modèle en version électrique, homologué en catégorie quadricycle lourd. En 2022, nouveau rebondissement avec la naissance de la jeune entreprise tricolore Kate, qui fait l’acquisition de Nosmoke afin de poursuivre le développement de la petite voiture de plage. Cette dernière est rebaptisée L’Original et fut lancée dans la version que l’on connaît actuellement. Plus tard, d’autres modèles devraient voir le jour, dont la K1, premier véhicule intégralement développé par le jeune constructeur. Ce dernier a d’ailleurs récemment levé 7 millions d’euros pour ce projet ambitieux.

Kate Original // Source : Kate

Mais alors, que vaut vraiment cette Kate Original, qui souhaite aller chasser sur les terres de la Citroën Ami mais également de l’adorable Microlino que nous avons testé cet été ? Pour le savoir, nous avons pu en prendre le volant lors d’un essai express dans les rues parisiennes. Un décor qui n’est pas vraiment le terrain de jeu auquel on pense en premier pour cette voiture plutôt destinée aux balades en bord de mer. Et pourtant, l’attachante auto sait aussi tirer son épingle du jeu dans cet univers très urbain. De là à devenir la prochaine star des beaux quartiers ?

Design : attachante et vintage

On le sait, les voitures anciennes reviennent en force et sont au top de la tendance ces dernières années. On pense notamment à Renault, qui fait renaître sa R5 ainsi que sa R4, d’abord sous la forme de concept-cars puis de modèles de série. Alors forcément, cette nouvelle Kate Original est tout à fait dans l’air du temps, avec son dessin repris de la célèbre Mini Moke. Quasiment tout est identique, de la face avant joviale avec ses grands feux ronds à son profil reconnaissable au premier coup d’oeil. Une adorable voiture de plage qui contraste avec le décor parisien dans lequel nous avons réalisé notre prise en main.

Kate Original // Source : Kate

Avec ses lignes droites et son pare-brise vertical, la Kate Originale n’est pas vraiment la voiture la plus aérodynamique du marché. D’ailleurs, le jeune constructeur ne communique même pas sur son CX (coefficient de trainée), contrairement à la plupart des marques. Mais-ce est bien grave ? Pas vraiment, puisque la petite voiture de plage est avant tout destinée aux balades au bord de la mer et n’a aucune vocation à rouler sur les voies rapides. Elle n’a de toutes façons pas le droit de prendre l’autoroute, du fait de son homologation en tant que quadricycle lourd, comme la Microlino.

En fait, si l’on craque sur cette Kate, c’est surtout pour son charme et ses nombreux petits détails qui lui apportent un certain cachet. A commencer bien sûr par sa calandre ajourée, ainsi que ses fermoirs de capot en plastique, sans parler de sa petite capote disponible en six couleurs. Cette dernière peut-être complétée par une bâche complète dotée de petites fenêtres permettant de rouler même lorsqu’il pleut si besoin. A l’arrière, on retrouve une petite roue de secours qui apporte encore plus de cachet à la petite auto, qui ne manque pas d’attirer les regards. Seule la prise de charge, assez visible à l’avant nous rappelle que cette dernière ne vient pas tout droit des sixties.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

Longue de seulement 3,15 mètres pour 1,59 mètre de large, et 1,50 mètre de haut, la Kate Originale affiche des dimensions très réduites, qui en font en fait une parfaite voiture pour se balader dans la capitale et se faufiler partout sans difficulté. De quoi en plus donner en plus le sourire à tous ceux qui la verront grâce à ses couleurs pétillantes, comme le jaune de notre modèle d’essai qui nous donne des envies de vacances. A noter que tous les éléments sont personnalisables, dont les jantes, et qu’il est même possible d’opter pour une couleur personnalisée selon les choix des clients.

Habitabilité : un intérieur sommaire mais fonctionnel

L’expression monter en voiture prend tout son sens avec cette petite Kate Originale, puisqu’elle ne possède pas de portières. Il faut donc enjamber les bordures latérales, qui intègrent en fait les batteries. Le PDG de la marque, Matthias Goldenberg nous informe que la prochaine voiture sera dotée de cellules intégrées sous le plancher comme sur la plupart des voitures électrique du marché. Quoi qu’il en soit, l’habitabilité est excellente à bord de la citadine tricolore, dont la longueur de l’empattement n’a pas été annoncé. La marque communique sur l’empreinte au sol de moins de quatre mètres, contre plus de dix pour une Tesla. Une sacré différence !

80 €* offerts ​+ un compte, une carte, une assurance moyen de paiement gratuits Visa Origin, Visa Classic ou Visa Premier avec assurance et assistance complètes pour vous et votre famille : choisissez la carte qui s’adapte à vos besoins, gratuitement pendant 1 an avec l’offre Esprit Libre* pour toute 1ère ouverture de compte en ligne.

Kate Original // Source : Kate

Mais à bord pourtant, ce n’est pas d’espace que l’on manque. Car la Kate Original peut accueillir pas moins de quatre personnes, sur des sièges bien plus confortables qu’il n’y paraît. A l’avant, on apprécie le dossier inclinable, qui permet d’adapter un minimum sa positon de conduite, qui reste agréable quel que soit son gabarit. D’autant plus que la garde au toit est très élevée. Et si cela ne suffit pas, sachez qu’il est aussi possible de retirer la capote et de rouler cheveux aux vent pour ceux qui le souhaitent. Une manoeuvre qui se fait rapidement sans aucune difficulté. A l’arrière, la banquette est confortable et l’espace aux genoux est correct également.

Il ne faut cependant pas s’attendre à prendre place dans une limousine, mais il faut admettre que le confort est nettement plus grand que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Dommage cependant que le volant ne soit pas réglable. Il faudra alors choisir sa position lors de la commande, parmi deux proposés. Autant dire qu’il ne faudra pas se tromper ! Si le poste de conduite est dépouillé et ne possède pas le moindre habillage, on apprécie tout de même la qualité perçue qui semble plutôt bonne. A noter d’ailleurs que l’intégralité de la voiture est assemblée à la main et en France, en très petite série.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

Le volant est quand à lui en bois, ce qui confère à cet intérieur un petit côté vintage. Comme sur la Moke ainsi que la Citroën Méhari originelle, il est possible de nettoyer facilement l’intérieur à l’eau après une sortie au bord de la mer. La citadine pâtit cependant d’un manque de rangements et d’éléments pratiques. On retrouve cependant de petits filets sur les côtés ainsi qu’un coffre de 37 litres verrouillable à clé à l’arrière. Il faut également savoir que la voiture n’est pas équipée de climatisation ni de chauffage, ce qui limite son usage aux journées ensoleillées mais pas trop chaudes non plus.

Infodivertissement : dotation minimale

En jetant un oeil aux photos et après avoir lu nos premières impressions sur cette Kate Original, vous avez probablement compris que cette dernière n’avait pas du tout vocation à être une voiture connectée et ultra-moderne. A vrai dire, c’est même tout le contraire. Vous l’aurez remarqué, le poste de conduite de cette Kate Original est très dépouillé. Une volonté de la part de la marque, qui ne souhaite pas saturer le conducteur d’informations et écrans en tout genre. D’ailleurs, n’y en a pas un seul, car même le compteur de vitesse est à aiguilles. Seul l’affichage de la puissance et de l’autonomie est numérique.

Kate Original // Source : Kate

Contrairement à la Ligier Myli par exemple, la voiture de plage affiche une dotation très sommaire et ne se dote pas d’écran tactile. Une stratégie qui nous rappelle celle de la Citroën Ami par exemple. Il faudra donc vous équiper de votre smartphone pour profiter de la navigation sur Waze ou Google Maps et de tous les services dont vous pourriez avoir besoin lors de vos trajets. Pas question d’espérer profiter d’Apple CarPlay et Android Auto dans sa Kate par exemple. Dommage cependant que l’entreprise n’ai pas prévu de support intégré ou simplement d’espace où pouvoir poser son téléphone lorsque l’on conduit.

Un petit détail que nous avions pourtant apprécié sur la Microlino, l’une des principales rivales de notre modèle d’essai. D’autant plus que de nombreux constructeurs proposent de se passer d’écran facile, comme Citroën sur son concept Oli. Mais à part ça, le fait que la voiture soit dépourvue d’écran n’est pas un souci, car cela permet de limiter son prix, qui reste tout de même assez élevé comme vous le verrez par la suite. De plus, cela la rend plus intemporelle, le système ne risquant pas d’être obsolète et tributaire des mises à jour comme sur la plupart des voitures actuellement commercialisées.

Kate Original // Source : Kate

On notera également que la Kate Originale n’est pas dotée de combiné d’instrumentation, qu’il soit numérique ou analogique. Après tout, Tesla fait de même avec sa Model 3, alors pourquoi pas ? De toutes façons, les risques de se retrouver en excès de vitesse sont assez faibles avec cette Original. L’autonomie restante est quant à elle affichée dans le petit écran intégré dans le compteur de vitesse. A noter que la voiture se dote tout de même d’un système audio fourni par Pioneer intégrant un port USB et doté de la connectivité Bluetooth. Un dépouillement qui devrait plaire aux amateurs de voitures anciennes, qui retrouveront l’esprit d’antan et une simplicité très appréciable, qui contraste avec les modèles toujours plus technologiques et connectés.

Conduite : le meilleur des deux mondes

Au premier abord, quand on voit cette étonnante petite voiture pour la toute première fois, on s’attend à prendre le volant d’une auto un peu archaïque, qui se conduirait un peu comme un modèle d’époque. lI faut dire que cette dernière affiche un look rétro (que l’on adore) et qu’elle ne ressemble pas vraiment à un véhicule moderne. Pour entrer, pas besoin d’ouvrir de portes, tandis que le démarrage se fait à l’ancienne, avec une vraie clé que l’on doit tourner. Un geste que l’on effectue de moins en moins à l’heure actuelle, et qui devrait rappeler quelques bons souvenirs aux inconditionnels des modèles de collection. L’auto démarre ensuite dans le silence le plus total.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

Ce qui nous rappelle que non, nous ne sommes pas au volant d’une auto ancienne. Le moteur électrique est fourni par Valeo, l’ancienne entreprise où officiait le fondateur de Kate, et il revendique une puissance de 9 kW, soit environ 12 chevaux. Comme la Microlino, la petite Original fait partie de la catégorie des quadricycles lourds, connue sous le nom de L7E. Elle peut donc être conduite dès 16 ans avec un permis B1, tandis qu’elle affiche une vitesse limitée à 70 km/h. L’accélération est quant à elle très franche, en raison bien sûr de son moteur électrique, qui offre un couple maximal dès que l’on presse l’accélérateur, ainsi que son poids sous les 500 kilos.

Sur les pavés parisiens, la voiture se révèle très surprenante avec un confort presque digne de voitures plus haut de gamme. La direction est quant à elle consistante et offre une bonne remontée d’informations, bien qu’elle soit en revanche trop ferme lors des manœuvres, du fait qu’elle ne soit pas assistée. Ce qui devrait changer sur la future K1 actuellement en préparation. Le petit gabarit de la voiture de plage lui offre une excellente maniabilité dans les rues de la capitale, mais on déplore simplement le manque de praticité du commodo permettant de passer de la marche avant à la marche arrière, un peu trop bas.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

La récupération d’énergie à la décélération est bien présente mais reste très discrète, tandis que le freinage est efficace. Les bonnes surprises s’enchaînent avec la Kate Original, qui a vraiment tout d’une grande sur le plan de la conduite, en proposant le meilleur des deux mondes entre la simplicité de la voiture ancienne et le confort des autos modernes. La citadine n’est pas dotée de la conduite à une pédale ni des systèmes de sécurité type airbags, ABS ou encore ESP, mais la catégorie L7E ne le requiert pas. A noter qu’une version dotée d’un moteur de 15 kW (environ 20 chevaux) et affichant une vitesse de pointe de 90 km/h est aussi disponible.

Autonomie, batterie et recharge

La petite voiture de plage est uniquement proposée dans des versions 100 % électriques et ne se décline qu’avec une seule batterie fabriquée par Tyva Energie en Ardèche. Cette dernière adopte la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Si elle possède l’avantage de coûter moins chère qu’une NCM (nickel – cobalt – manganèse), elle affiche en revanche une densité moins élevée. Ce qui signifie que la taille doit être plus grande pour une autonomie identique. Celle de la Kate Original affiche une capacité de 7 kWh, ce qui permet à la voiture de parcourir jusqu’à 235 kilomètres dans sa version Extended.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

Attention, il ne s’agit ici pas du cycle WLTP qui est pris en compte mais du WMTC (World Motorcycle Test Cycle), conçu pour les véhicules de type motos et autres quatricycles. A titre de comparaison, la Citroën Ami embarque quant à elle une batterie de 5,5 kW pour une autonomie annoncée à 75 kilomètres, uniquement en ville.

Sans grande surprise, la citadine électrique n’est pas compatible avec la charge rapide en courant continu. Elle se contente donc de pouvoir être chargée sur une prise simple via un chargeur de 2 kW et 9 A. Mais le constructeur n’a pour le moment pas encore communiqué sur le temps nécessaire pour remplir la batterie sur son site web. Nous devrions en savoir plus un peu plus tard. A noter qu’il est également possible d’opter pour un chargeur optionnel capable d’encaisser jusqu’à 4 kW avec un connecteur T2.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

En revanche, on ne connaît pas la consommation électrique de la Kate Original, alors que les informations affichées sur le tableau de bord sont minimalistes. Cependant, il faut se rappeler qu’un véhicule de ce type consomme en général deux fois moins qu’une voiture classique. Mais comme ces dernières, il faut aussi prendre en compte les pertes liées à la recharge, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. A noter que notre modèle d’essai est dépourvu de planificateur d’itinéraire, de pompe à chaleur ainsi que de charge bidirectionnelle.

Prix, concurrence et disponibilité

La Kate Original est affichée à partir de 32 800 euros, sans aucun bonus écologique. A noter que notre modèle d’essai est assemblé dans l’usine de Cerizay dans les Deux-Sèvres. Et la production se fait entièrement à la main, en très petite série pour le moment.

Kate Original // Source : Kate

La voiture de plage n’a pas de réelle concurrente directe, du fait de son positionnement un peu particulier et de sa carrosserie très originale. Cependant, elle se situe sur le même segment que la Microlino, qui démarre quant à elle à partir de 17 190 euros dans sa version Lite d’entrée de gamme, associée de série à la batterie de 6 kWh. Bien sûr, on peut également citer la Ligier Myli, qui affiche quant à elle un ticket d’entrée à 12 990 euros et qui affiche une puissance de 5,6 kW et une autonomie allant jusqu’à 192 kilomètres.

Kate Original // Crédit : Adam Janowski

La Citroën Ami est quant à elle nettement moins chère, avec un prix de départ de 7 990 euros, mais elle affiche des prestations nettement moins haut de gamme. C’est aussi le cas de la nouvelle Fiat Topolino, que nous avions pu découvrir en détails. Parmi ses rivales, citons aussi la Xev Yoyo ainsi que la Mobilize Duo, au style cependant bien plus conventionnel. A noter que les commandes se font directement en ligne.