On a roulé avec ce tricycle électrique modulaire et pendulaire qui veut remplacer la voiture de tous les jours

Encore en prototype, le Moduleo est un curieux tricycle électrique venu du Nord. Il est certes imposant, mais dispose d’éléments interchangeables pour assurer plusieurs fonctions, de quoi rouler à vélo au quotidien plutôt qu’en voiture.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Lors du salon Vélo in Paris 2025, les marques nous ont montré que tricycle électrique est une solution pertinente pour certaines personnes voulant circuler à vélo électrique. Il peut également être un vélo « augmenté », à l’image du Moduleo, un modèle inédit que nous avons découvert à l’évènement parisien.

Un vélo cargo électrique original ?

Le concepteur de ce curieux vélo s’appelle Pierre Deberghes, qui a lancé sa société DMtech. Après 4 ans de développement, ce nordiste basé à Loos a testé ses prototypes pendant 3 ans.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Son tricycle électrique lourd – ou triporteur – a plusieurs cibles : pour les parents avec enfant, le cycliste voulant charger des objets lourds, ou les professionnels. Pour Pierre Deberghes, ce vélo électrique à trois roues n’est pas un vélo cargo électrique original, mais plutôt “un remplaçant de la voiture”.

Une version pompiers en test ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En effet, la partie arrière est la plus atypique, car modulable. On peut y accrocher un sac, un siège pour enfant, une caisse en métal, un grand coffre, voire une remorque. Ce dernier élément a inspiré des pompiers, qui testent un prototype pouvant intervenir dans des endroits peu accessibles et pouvant transporter une civière.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce tricycle électrique paraît encombrant avec son cadre renforcé en acier de type « meccano » facilement à assembler et à réparer. Il peut aussi remorquer jusqu’à 300 kg et embarquer jusqu’à 80 kg, hors poids du vélo autour de 55 kg.

Au guidon du tricycle électrique Moduleo

Avec son poids élevé, le Moduleo est-il lourd à manipuler ? Nous l’avons conduit pendant quelques minutes afin de nous en faire une première idée. Le vélo est ici pendulaire. On penche ainsi le Moduleo comme on le ferait avec un VAE classique, l’invitation étant assez naturelle vu la roue avant de 27,5 pouces (existant même en 29 pouces en version tout-terrain).

Le tout ajoute un amortisseur arrière pour le confort // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les roues arrière utilisent des bras oscillant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Confortable, le conduite est stable, et naturelle comme un VAE classique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid On voit ici les capacités du vélo pendulaire. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

De plus, le poids s’oublie très vite, car la structure pendulaire abaisse le centre de gravité. Les deux roues arrière de 20 pouces aux bras oscillants absorbent ainsi tous les chocs, en plus d’un amortisseur arrière et d’une fourche avant suspendue.

Le moteur Valeo Cyclee à boîte automatique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Confortable et stable côté cycle, le Moduleo choisi l’assistance électrique puissante du moteur Valeo Cyclee, à boîte automatique 7 vitesses. Le tricycle électrique n’a ainsi aucune peine à chercher les 25 km/h, tandis que le fondateur prévoit aussi une version speedbike (45 km/h).

Énorme batterie, prix à venir

Les seules contraintes concernent le fait de démarrer sans poser les pieds au sol et de bloquer le balancement latéral en stationnement ou pour enlever son enfant. Une béquille centrale immobilise le tout pour un arrêt long.

Derrière ce panneau personnalisable, la batterie est énorme. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autre petit bémol, il faut enlever le module arrière pour accéder à la batterie amovible. D’une capacité 1 240 Wh, elle emmagasine le double d’énergie d’un vélo classique, de quoi rouler plus de 100 km.

Patience, le Moduleo est encore un prototype. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pierre Deberghes annonce un lancement dans les prochains mois. L’assemblage est réalisé dans des « micro-usines » grâce à la conception optimisée du cadre. Le prix est encore inconnu, mais le Moduleo proposera une offre en location afin d’être plus accessible.