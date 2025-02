On a vu le nouvel écran Valeo pour vélos électriques : amovible et bien pratique

Le nouvel affichage Valeo, représenté par une nouvelle commande déportée et un écran amovible servant de verrouillage, arrivera en 2026 sur le moteur Cyclee… et son futur « petit » frère.

Le futur écran des vélos électriques à moteur Valeo. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Qui dit vélo électrique, dit assistance avec un moteur. Nous l’avons déjà testé sur plusieurs modèles et sur le dernier Radior Simurgh, le Valeo Cyclee est la réponse française à Bosch et Shimano. Ce moteur particulier intègre la boîte automatique 7 vitesses d’Effigear, un acteur français subissant toutefois des secousses.

Entré en liquidation judiciaire, Effigear aurait déjà trouvé 4 candidats pour le rachat. Valeo nous a rassuré sur ce point, cela ne change rien pour son moteur ni ses livraisons, et reste très confiant pour l’avenir. Son stand au Salon du 2 Roues de Lyon l’illustre, avec la présentation de sa nouvelle interface flambant neuve.

On a découvert l’interface pour moteur électrique Valeo

L’écran actuel est monochrome, ce qui pourrait dépareiller face aux actuels affichages couleurs de la concurrence. Pas de panique, Valeo a bien préparé sa riposte avec un système totalement inédit. Présenté dès 2024, il se matérialise vraiment en 2025 avec un prototype présenté au Salon du 2 Roues à Lyon, légèrement différent des visuels et des précédentes itérations.

Plus pratique, la manipulation se fait via une console à 5 boutons, déportée sur le côté. Avec sa forme en étoile, elle permet de naviguer entre les modes du moteur Valeo Cyclee (auto, manuel) et dans l’écran. Ce dernier reste au centre du guidon, au sommet d’un support en forme de boomerang. Il est petit, panoramique avec une taille d’environ 2 pouces, plus proche de ce que propose Shimano.

La nouvelle commande déportée. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous n’avons pas encore accès aux menus et à l’application, mais l’affichage se révèle être de bonne résolution et en couleur. Il permet de visionner facilement la vitesse au centre, autour de laquelle gravitent l’autonomie restante, le mode d’assistance, la distance à destination, ou encore l’heure.

Pour ceux qui veulent rouler sans écran, c’est possible, en utilisant seulement l’application Valeo. Le support « boomerang » conserve les infos essentielles avec le numéro de vitesse engagée, et une jauge de batterie à 8 voyants.

Un écran verrouillant le vélo

L’écran amovible servira également de solution de verrouillage et de déverrouillage du vélo, à l’instar de Bosch avec ses Kiox. Il bloque aussi le système s’il est éloigné du vélo. Nous l’avons vérifié sur place, cela fonctionne parfaitement, le vélo électrique n’affichant que des voyants rouges, une fois l’écran à plus de 4-5 mètres. A l’approche, c’est le contraire, il est possible de retrouver la pleine utilisation du système.

L’écran à plus de 5 mètres, ça vire au rouge montrant le verrouillage. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le système fonctionne aussi sans l’écran pour un affichage minimaliste. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Original : le support, ainsi que la console, arbore un style bicolore. Il sera possible pour les fabricants d’adapter la couleur à leurs modèles, voire à la couleur du cadre ! Cet écran pour vélos électriques à moteur Valeo Cyclee arrivera début 2026, nous indique la marque, et remplacera totalement l’actuel.

Un futur moteur Valeo plus abordable ?

Petit teaser, Valeo va dévoiler un tout nouveau moteur. L’équipementier ne peut pas encore nous en dire plus, avec un rendez-vous courant 2025. Espérons qu’il soit plus silencieux avec un couple inférieur – et moins cher -, mais il devrait garder sa taille (pour garder la compatibilité avec les cadres actuels).

Le moteur Valeo Cyclee aura un « petit » frère plus modeste, moins cher (et silencieux ?). // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce futur moteur Valeo pourrait affronter plus frontalement les meneurs Bosch et Shimano, et permettre de se défaire de la rivalité prévue avec Cixi. En effet, ce dernier s’invite déjà sur les Wheel’n Wood ou Acticycle découverts au Salon du 2 Roues à Lyon, en parallèle de Valeo. On a hâte de découvrir cette nouveauté !