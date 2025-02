Samsung dévoile une nouveauté bien pratique pour les propriétaires de Volvo électriques : voici les modèles compatibles

Ouvrir et démarrer une voiture avec un smartphone, ce n’est plus de la science-fiction depuis quelques années. BMW propose déjà cela en coopération avec Apple, et c’est désormais au tour de Volvo et Polestar de faire de même avec Samsung.

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Samsung vient d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de sa clé numérique dans son Wallet pour certains modèles de chez Volvo et Polestar dans un communiqué de presse.

Ainsi, via cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Samsung Galaxy, Note et Fold pourront désormais verrouiller, déverrouiller et démarrer leur voiture sans clé physique, mais directement via le smartphone.

Une clé qui peut être partagée à distance

Globalement, ce n’est pas une grosse révolution en soi, puisque plusieurs constructeurs proposent une technologie similaire depuis des années.

BMW, par exemple, fut le premier constructeur mondial à transformer l’iPhone de ses clients en clé de voiture. C’est également le cas chez Tesla avec l’application de la marque, qui « télécharge » en quelque sorte la clé afin de pouvoir déverrouiller son véhicule.

Clé numérique // Source : Samsung

Les clients peuvent également partager leurs clés numériques avec leurs proches et gérer l’accès en fonction des besoins.

Vous pouvez bien sûr révoquer cette utilisation à tout moment compte : vous en êtes le propriétaire principal, et les personnes ayant reçu la clé ne peuvent bien évidemment pas repartager la clé avec d’autres personnes.

Quels sont les smartphones Samsung compatibles ?

La compatibilité avec la clé numérique Samsung Wallet est disponible sur la majorité des smartphones de la marque, et plus précisément sur les familles des Galaxy S20 à S25, les Note 20/Note 20 Ultra, les Z Fold 2 à 6, ainsi que les Z Flip 5G à 6.

Notons que seuls certains d’entre eux bénéficieront de la technologie Ultra Wideband (UWB), déverrouillant l’accès mains libres. Sont concernés les Galaxy S21 Ultra/S21+, S22 Ultra/S22+, S23 Ultra/S23+, S24 Ultra/S24+, S25 Ultra/S25+, Note20 Ultra, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5 et Z Fold6.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Certifiée EAL6+, la clé numérique Samsung garantit une protection avancée contre les accès non autorisés. En cas de perte ou de vol du smartphone, les propriétaires peuvent verrouiller ou supprimer la clé numérique à distance via Samsung Find.

La fonctionnalité sera disponible dès ce mois-ci dans plusieurs régions du monde, et notamment en France du côté de Volvo. Un seul modèle est concerné par cette technologie pour le moment, et il s’agit sans surprise du SUV haut de gamme électrique EX90. Côté Polestar, son cousin, le Polestar 3, est éligible. Malheureusement, Polestar n’était pas (encore) distribué dans l’Hexagone, il faudra encore patienter un peu.