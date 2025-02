La nouvelle Tesla Model Y plus abordable arrive bientôt : la preuve avec ces trois indices

Ça y est, les usines allemandes et chinoises de Tesla ne produisent plus l’ancienne Model Y. Deux conséquences majeures : des livraisons plus tôt que prévu pour la nouvelle Model Y et l’arrivée très prochaine des versions plus abordables en Europe.

Nouvelle Tesla Model Y à côté de l’ancienne // Crédits : Jean-Baptiste Passieux pour Frandroid

Tesla vient de prendre une décision forte pour sa Model Y. Le compte X (ex-Twitter) Tesla Asia nous apprend que la production de la voiture électrique la plus vendue dans le monde, en version restylée, vient de démarrer officiellement à l’usine de Shanghai en Chine.

En parallèle, le média allemand RBB24 annonce que l’usine de Berlin en Allemagne a officiellement commencé la production de la nouvelle Model Y depuis ce lundi 17 février 2025. L’article nous apprend que les livraisons démarreront la semaine prochaine. C’est une excellente nouvelle, puisque Tesla annonçait des livraisons courant mars pour cette nouvelle version. Le constructeur américain est donc en avance. Pour une fois, dirons les mauvaises langues.

Les nouvelles Model Y bientôt plus abordables

Le média allemand va même plus loin et indique que la production des anciennes Model Y a pris fin dimanche 16 février. Ce qui signifie que plus aucune Model Y d’ancienne génération ne sort des lignes de production à Berlin. Une très bonne nouvelle pour les consommateurs qui attendent des versions plus abordables de la nouvelle Model Y.

Rappelons en effet que pour le moment, Tesla commercialise en Europe une seule version de la nouvelle Model Y, la Grande Autonomie à transmission intégrale, disponible à partir de 60 990 euros avec de nombreuses options intégrées automatiquement à la commande.

Pour les versions moins chères, comme la Propulsion par exemple (dont l’ancienne version n’est plus disponible à la commande actuellement mais coûtait 44 990 euros hors bonus), Tesla n’a pas encore ouvert les commandes de la nouvelle version mais ça ne saurait tarder. En effet, il était encore possible de commander la version Propulsion il y a quelques jours, alors que ce n’est plus possible, sauf en passant par les véhicules déjà en stock.

La case grise de la version « Propulsion » indique qu’il n’est plus possible de la commander

Il reste encore des anciennes Model Y Grande Autonomie (Propulsion ou transmission intégrale) disponibles à la commande, mais il y a fort à parier qu’il s’agit ici de vider les stocks.

Une mise à jour du configurateur d’ici quelques jours

Dans quelques jours, Tesla devrait donc mettre à jour son configurateur en ligne en Europe pour permettre de commander les nouvelles Model Y plus abordables. C’est déjà le cas en Chine, où il est possible depuis le lancement de la nouvelle Model Y de commander la version Propulsion. Mais il s’agit encore d’une édition de lancement, disponible à la commande jusqu’au 28 février.

Tesla pourrait donc modifier son configurateur en Europe à la fin du mois de février, ou une fois que les stocks d’anciennes Model Y produites à Berlin seront épuisés. Ce qui pourrait arriver d’un jour à l’autre.