Volvo réclame 310 $ pour avoir une clef à l’autonomie ridicule sur sa nouvelle voiture électrique

Avec son Volvo EX90, la marque tente de réinventer la clé, et cela engendre plusieurs problèmes, notamment le prix et l’autonomie de celle-ci.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Lors de notre essai du Volvo EX90, nous avions été gênés par le fait que la carte permettant de déverrouiller la voiture, et surtout de démarrer le SUV, se positionnait sur la console centrale. Ici, vous nous direz qu’il n’y a pas de raison d’être gêné, mais cet emplacement est aussi celui qui sert de recharge par induction pour le smartphone.

Si vous voulez donc charger votre téléphone, il faut déplacer la carte sans trop savoir où la mettre. Si Volvo a fait ce choix, c’est que le constructeur compte sur le smartphone de ses clients pour jouer le rôle de la clé. En revanche, Volvo peut quand même fournir une clé pour l’EX90, ce qui n’est vraiment pas gratuit…

Une clé pas donnée

Si vous connaissez le prix d’une clé pour votre voiture, c’est certainement qu’une des clés fournies à la livraison de la voiture est tombée dans l’eau ou est passée à la machine à laver avec votre jean. C’est de plus en plus courant avec les clés mains libres que l’on ne sort plus de nos poches.

La plupart du temps, on ne connaît pas le prix d’une clé de sa voiture, car elles sont fournies avec le véhicule. Mais avec le Volvo EX90, si vous voulez une clé à proprement parler, il faut sortir un petit billet. Sur la partie pièces détachées du site du constructeur, on trouve un prix de 310 dollars pour cette clé mains libres à associer avec le Volvo EX90.

Sans cette option, le client aura des clefs au format carte, qu’il faut passer sur la poignée pour ouvrir la porte. Ou alors, installer l’application Volvo sur son téléphone pour déverrouiller et démarrer la voiture en mode mains libre, grâce à la présence de son smartphone.

Et pour 310 dollars, presque autant en euros, vous n’aurez pas une clé révolutionnaire. Il s’agit d’un rectangle en plastique noir laqué, certes étanche pendant 1h30 à 1 mètre de profondeur. Mais elle peut en revanche se charger sur le support à induction à l’intérieur du véhicule.

Une autonomie (trop) faible ?

L’un de nos confrères journalistes a raconté son expérience avec la clé optionnelle du Volvo EX90. L’autonomie d’une semaine est, selon lui, trop faible. C’est vrai qu’en comparaison des autres clés mains libres NFC, qui fonctionnent sur pile et se déchargent en plusieurs mois, l’autonomie de 7 jours de la clé du Volvo EX90 peut être frustrante.

Sur le nouveau Volvo EX90 (plus de 100000€), il y a cette clé rechargeable. Autonomie d'une semaine selon la marque. C'est quoi ce délire ? C'est trop compliqué de mettre une vraie pile ? Ma Mini a 12 ans, accès mains-libre aussi et j'ai changé seulement trois fois la pile. pic.twitter.com/JJpQS61KOG — Nicolas Meunier (@NMeunierAuto) February 7, 2025

Mais d’un autre côté, elle ne demande pas d’acheter de pile, et si cette batterie intégrée à la clé se décharge rapidement, c’est en raison de la technologie utilisée.

Plus efficace mais aussi plus énergivore

La clé optionnelle du Volvo EX90 utilise une technologie basée sur des capteurs UWB. Plus fiable que le Bluetooth et le NFC, elle offre aussi la possibilité de déverrouiller sa voiture sans contact et plus facilement. Certaines clés mains libres ont du mal à ouvrir la voiture si elles ne sont pas dans la poche avant de votre jean. Ce n’est pas le cas avec cette clé Volvo UWB.

Volvo vend cette clé comme une solution d’appoint pour les personnes n’ayant pas de smartphone prenant en charge la fonction. En revanche, si vous n’utilisez pas la clé pendant plusieurs jours, il est possible qu’elle se retrouve à court de batterie et demande alors d’être approchée des poignées et du contacteur de démarrage pour fonctionner avec une technologie NFC moins énergivore.

Et c’est le principal problème de cette clé : l’autonomie. Pour 310 dollars, on s’attend à avoir un produit doté d’une grande autonomie. Et c’est d’autant plus frustrant que l’on est habitué à avoir des clés gratuites qui ne demandent pas d’attention particulière concernant le niveau de charge. Avec cette clé du Volvo EX90, il faut penser à la mettre en charge sur le chargeur à induction à chaque trajet pour éviter de se retrouver sans batterie.

Enfin, pour un prix d’accès de 89 500 euros, Volvo pourrait faire l’effort de l’inclure de série dans le package.

Tesla propose une clé mains libres mais elle n’utilise pas la technologie UWB et cette clé est vendue 175 €, presque deux fois moins cher que la clé du Volvo EX90. De plus, pas de problème d’autonomie aussi préoccupant que pour la clé Volvo : la clé Tesla fonctionne sur pile. Mais attention, petite mesquinerie, Tesla ne fournit pas la pile lors de l’achat.