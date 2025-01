La petite voiture électrique de Volvo devient bien plus intéressante avec cette excellente nouvelle

S’il n’avait jusqu’à présent pas le droit au bonus écologique en France en raison de sa production en Chine, le Volvo EX30 a finalement revu sa copie. Grâce à sa production en Belgique, la voiture électrique peut désormais prétendre à l’aide gouvernementale.

Le prix des voitures électriques reste encore un frein très important à l’adoption de ces dernières en France. En effet, et malgré les baisses de tarifs et les remises en tout genre, les automobilistes ont encore du mal à sauter le pas. Heureusement, le gouvernement propose des aides à l’achat censées inciter les conducteurs à opter pour cette motorisation.

Enfin le bonus écologique !

Parmi elles, citons notamment le bonus écologique, qui vient toutefois d’être fortement raboté cette année, notamment pour les foyers considérés comme les plus aisés. Le coup de pouce gouvernemental est compris entre 2 000 et 4 000 euros, en fonction du revenu fiscal de référence déclaré. En revanche, la prime à la conversion a été quant à elle totalement supprimée. Cependant, il faut savoir que tous les modèles de voitures électriques ne sont pas éligibles au bonus, bien au contraire.

Et pour cause, l’État a décidé de bannir tous les modèles assemblés en Chine du dispositif depuis l’an dernier. C’est donc le cas de toutes les voitures de marques chinoises, mais aussi des autos telles que la Tesla Model 3 ou encore la Dacia Spring. Chez Volvo aussi, plusieurs modèles sont concernés, dont le petit EX30 que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Celui-ci est en pour mémoire produit au sein de l’usine de la marque installée à Xi’an, dans l’Empire du Milieu.

Pour mémoire, Volvo appartient au groupe chinois Geely, comme Lotus et Zeekr. Ce qui fait que le SUV électrique n’a pas le droit au coup de pouce de l’État. Enfin, jusqu’à présent. Car les journalistes de l’Argus nous informent que cela devrait bientôt changer. À partir du mois d’avril prochain, et conformément aux annonces de Volvo, le cousin de la Smart #3 sera finalement produit en Belgique, plus précisément au sein de l’usine de Gand, en compagnie des EC40 et EX40 déjà produits sur place.

De ce fait, tous les EX30 commandés depuis le 2 janvier 2025 sont désormais éligibles au bonus écologique. Tout du moins ceux dont le prix est situé sous la barre des 47 000 euros, qui reste la limite pour l’obtention de cette aide à l’achat. Ainsi, d’après les journalistes, c’est surtout la finition d’entrée de gamme Start qui est la plus intéressante, qui profite du bonus quelle que soit la motorisation choisie. La version intermédiaire « Plus » n’a droit qu’aux versions propulsion ; la finition haut de gamme et la déclinaison 4X4, facturées plus de 47 000 euros, n’ont en revanche pas le droit à l’aide.

Pas de hausse de prix

Pour mémoire, le Volvo EX30 est affiché à partir de 39 100 euros dans sa version la moins chère, qui inclut déjà une belle dotation technologique. Le SUV est livré de série avec le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul et le système d’anticipation de collision frontale sur la voie opposée. Il a également le droit à un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’aux mises à jour OTA (over the air), entre autres.

La version Start se décline en deux roues motrices seulement, avec 272 chevaux et une autonomie de 337 à 476 kilomètres selon le cycle WLTP et le choix des batteries. À noter également que les droits de douane plus élevés pour les voitures électriques produites en Chine ne devraient plus s’appliquer non plus pour le SUV suédois.

C’est aussi ce qui a motivé Volvo à prendre cette décision, confirmée en octobre dernier. Ce qui permet aussi à la firme de ne pas augmenter le prix de sa voiture, ce qui devrait aider les clients à sauter sur l’occasion. Une manière aussi de faire face à la concurrence grandissante, alors que Peugeot a quant à lui réduit le tarif de son e-2008 quelques jours plus tôt. Car la guerre des prix devrait être particulièrement intense cette année…