Pour faire face à la concurrence, Peugeot baisse drastiquement le prix de son SUV électrique

Après la e-208, c’est au tour du Peugeot e-2008 de profiter d’une baisse de prix en ce début d’année. La voiture électrique démarre désormais à partir de 36 000 euros hors bonus écologique, afin de mieux rivaliser avec les Kia EV3, Renault 4 E-Tech et autre Ford Puma Gen-E.

Peugeot e-2008 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La concurrence est de plus en plus rude sur le marché de la voiture électrique, alors que l’offre est toujours plus vaste. Sans parler des constructeurs chinois, qui arrivent en force chez nous. Et tout cela fait évidemment peur aux marques traditionnelles, qui se retrouvent particulièrement chahutées.

Une grosse remise chez Peugeot

C’est notamment le cas de Peugeot, qui doit faire face à la concurrence grandissante de Renault. La firme au losange fait en effet très fort avec sa nouvelle R5 E-Tech, ce qui a incité le constructeur au lion à opérer une belle remise sur sa e-208. Et ce n’est pas tout, car ce dernier baisse aussi le prix d’un autre de ses modèles phares, le e-2008. Ce dernier, que nous avions pu essayer un peu plus tôt, est désormais affiché à partir de 36 000 euros sur le site de la marque.

Jusqu’à présent, le SUV urbain démarrait à partir de 39 250 euros, ce qui correspond à une remise généreuse de 3 250 euros. De plus, ce prix ne prend pas en compte le bonus écologique, qui oscille entre 2 000 et 4 000 euros. Avec l’aide minimale, il est donc possible de se procurer cette auto moyennant 34 000 euros seulement. Pour ce tarif-là, les clients auront le droit à une batterie de 50 kWh, qui offre une autonomie de 343 kilomètres selon le cycle WLTP.

Peugeot e-2008 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La variante de 156 chevaux, associé à une batterie de 51 kWh pour proposer jusqu’à 406 km d’autonomie WLTP, profite aussi d’une réduction, puisqu’elle est désormais annoncée à 38 000 euros hors bonus, contre 40 250 euros jusqu’à présent. À noter que contrairement à la 208 électrique, qui n’offre un rabais que sur la version « premier prix », toute la gamme du e-2008 est ici concernée. La variante Allure perd 3 200 euros pour démarrer à 38 000 euros et la finition GT affiche un ticket d’entrée à 39 700 euros, le tout hors bonus.

Une très bonne nouvelle, d’autant plus que la firme au lion propose également des remises supplémentaires en ce moment. De quoi faire passer son 2008 électrique à seulement 32 780 euros, toutes réductions et aides financières gouvernementales déduites. Tous ces efforts devraient permettre à Peugeot d’être en mesure de faire face à la concurrence, qui devient de plus en plus pressante. D’abord au sein même du groupe Stellantis avec l’Opel Mokka-e ou encore le Jeep Avenger, mais pas seulement.

Une vraie bonne affaire ?

Ce n’est pas tout, car de nombreux modèles arrivent aussi sur le marché pour tenter de grappiller des clients au SUV Peugeot. Et ce alors que le marché de la voiture électrique devrait repartir en 2025, après une année 2024 particulièrement décevante. On pense notamment au nouveau Kia EV3, récemment dévoilé et qui démarre à partir de 33 990 euros, avec une batterie de 58,3 kWh et d’une autonomie de 436 kilomètres selon le cycle WLTP.

De plus, la dotation est particulièrement généreuse, avec notamment la conduite semi-autonome dans les bouchons livrée de série. Un autre rival va également tenter sa chance, à savoir le nouveau Ford Puma Gen-E, que nous avions pu découvrir en avant-première quelques semaines plus tôt. Celui-ci est particulièrement attractif, avec un ticket d’entrée annoncé à 33 990 euros, bonus non déduit. Le SUV électrique a le droit à une seule motorisation, forte de 168 chevaux et d’une batterie de 43,6 kWh qui permet de parcourir jusqu’à 376 kilomètres WLTP.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Enfin, le Peugeot e-2008 devra aussi composer avec l’arrivée très attendue de la nouvelle Renault 4 E-Tech, dévoilée lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre. Si la gamme détaillée n’a pas encore été officialisée, le SUV urbain, que nous avions pu découvrir, devrait démarrer sous la barre des 30 000 euros avec une batterie de 40 kWh, qui limitera son autonomie à environ 300 kilomètres, et être éligible au bonus écologique. Une batterie de 52 kWh, poussant son autonomie à 400 km, sera également de la partie, à un prix évidemment plus corsé.