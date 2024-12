On est montés à bord du Ford Puma Gen-E, la nouvelle concurrente de la 4L électrique avec une consommation riquiqui

Ford Puma Gen-E // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le temps presse pour les constructeurs automobiles. Et pour cause, à partir de 2035, ils devront tous, hormis quelques rares exceptions, passer au 100 % électrique en Europe. C’est à dire qu’ils n’auront tout simplement plus du tout le droit de vendre la moindre voiture thermique neuve. Ford sera évidemment concerné, comme tous ses rivaux. Mais la firme américaine, qui traverse une zone de turbulences, a pris la décision de revenir sur son objectif de ne proposer que des modèles zéro-émission (à l’échappement) dès 2030.

Ce qui ne l’empêche cependant pas de vouloir continuer à électrifier tout doucement son catalogue, bien au contraire. Et cela a d’ailleurs déjà bien avancé, puisque la firme à l’ovale bleu commercialise déjà plusieurs modèles de ce type, tels que la Mustang Mach-E, le F-150 Lightning ainsi que le nouvel Explorer.

Sans parler du Capri, que nous avons pu essayer quelques semaines plus tôt. Et ce n’est pas tout, car Ford avait annoncé en début d’année 2022 l’arrivée d’une version 100 % électrique pour son Puma, l’un de ses best-sellers actuels.

Plus de deux ans plus tard, nous y sommes enfin, et voilà que le constructeur lève enfin le voile sur cette nouvelle déclinaison. Baptisée Gen-E, celle-ci chasse directement sur les terres de la Renault Mégane E-Tech, de la Volkswagen ID.3, du Peugeot e-2008 ainsi que du Hyundai Kona électrique. Autant dire que ce nouveau venu fait son arrivée sur un segment des plus concurrentiels, mais il pourra compter sur de nombreux atouts. Nous avons pu le découvrir en détail en avant-première, et voici nos premières impressions !

Fiche technique

Modèle Ford Puma Gen-E Dimensions 4,21 m x 1,80 m x 1,55 m Puissance (chevaux) 168 chevaux 0 à 100km/h 8 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 160 km/h Taille de l’écran principal 12 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 33990 euros Essayez-la Fiche produit

Extérieur : du changement, mais pas radical

Cela fait déjà un petit bout de temps que le Ford Puma est présent dans la gamme du constructeur américain, puisqu’il est arrivé à la fin de l’année 2019. Ce nouveau crossover urbain avait par la suite profité d’un petit restylage de mi-carrière, qui avait été officiellement présenté au mois de février dernier. Mais à cette époque, pas un mot sur la version électrique, même si son arrivée prochaine n’était un secret pour personne. Il faudra donc attendre décembre pour enfin savoir à quoi ressemble cette nouvelle déclinaison, qui ne change en fait pas en profondeur.

Les lignes globales restent en effet inchangées, et cela se voit notamment de profil, avec sa silhouette arrondie aisément reconnaissable. Le SUV est bien campé sur ses roues, qui vont de 17 à 19 pouces en option selon la finition, parmi les deux disponibles sur cette nouvelle version. À noter que le dessin des jantes a été travaillé pour optimiser le flux d’air, tout comme la calandre pleine. Cette dernière est l’un des éléments qui changent le plus sur le Puma Gen-E. Elle est alors peinte couleur carrosserie et entourée d’un petit contour noir brillant pour plus de caractère.

Juste en dessous, le bouclier est légèrement ouvert pour refroidir le moteur électrique, tandis que nous retrouvons au dessus des feux à LED, qui peuvent également être dotés de la technologie matricielle sur la finition Premium. Pour rappel, le SUV électrique mesure 4,21 mètres de long pour 1,80 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Le Cx (coefficient de traînée) n’a quant à lui pas encore été annoncé, alors qu’un travail particulier a été réalisé afin de le réduire au maximum. Cela passe notamment par des soubassements intégralement plats, et l’ajout d’un nouveau becquet sur le toit.

Celui-ci est un peu plus incliné vers le bas par rapport au Puma standard, là encore au profit de l’aérodynamisme. Le reste de la partie arrière ne change pas, mais on remarque cependant que le nom du modèle est désormais inscrit en lettres blanches, ce qui permet de distinguer du premier coup d’œil la version électrique. Les feux sont quant à eux à LED et conservent la forme arrondie que l’on connaît déjà bien. Enfin, un choix de six teintes de carrosserie sont disponibles sur le SUV, dont le nouveau Jaune Electric. Il s’agit d’une couleur exclusive au véhicule.

Habitacle : beaucoup d’espace à bord

L’un des principaux atouts du Ford Puma thermique, c’est avant tout son espace intérieur particulièrement généreux par rapport au reste du segment. Qu’en est-il de la version électrique ? Et bien bonne nouvelle, c’est également le cas, et elle fait même encore mieux, vous allez voir ! En termes de dimensions, cette déclinaison ne change pas, et elle conserve un empattement affiché à 2,59 mètres. Certes, ce n’est pas énorme, mais c’est tout de même tout à fait correct, même si certains rivaux font mieux, comme le Volvo EX30 et ses 2,65 mètres.

Néanmoins, on reste bien installé à bord du SUV américain, que ce soit à l’avant ou sur la banquette arrière. Celle-ci est confortable et l’espace aux jambes et à la tête est plutôt bon, même si les plus grands gabarits pourraient tout de même se sentir un peu à l’étroit sur les longs trajets. À l’avant, les sièges sont agréables et la position de conduite est confortable. Comme sur de nombreux modèles du segment, le réglage des sièges se fait manuellement, pour le conducteur comme pour le passager. Plusieurs selleries sont disponibles selon la finition, avec du Sensico (un similicuir) pour la version Premium.

Mais là où le Ford Puma fait fort, c’est surtout en ce qui concerne les rangements, qui sont particulièrement nombreux. À l’avant, il s’offre une nouvelle console centrale intégrant un espace de charge par induction pour le smartphone. Elle inclut également des porte-gobelets et un grand rangement dans l’accoudoir, qui peut accueillir une petite bouteille d’eau, entre autres. En dessous, nous retrouvons un autre espace où l’on peut poser d’autres affaires, de même que deux ports USB-C. Ce n’est pas tout, car le coffre vaut aussi le détour. Celui-ci affiche un volume de 378 litres, mais pas seulement.

Il est possible de soulever le plancher pour découvrir une Gigabox plus grande que sur la version thermique, qui offre 145 litres supplémentaires. De quoi transporter une grande valise pour la soute, et porter le volume total du coffre à 523 litres. Entièrement en plastique, elle peut se laver facilement grâce à un petit bouchon en bas permettant d’évacuer l’eau si besoin. À noter qu’il est complété par un frunk à l’avant de 43 litres.

À bord, la présentation est reprise du modèle essence, et se modernise de manière assez significative par rapport à la première mouture. Les matériaux sont de bonne facture, même si l’on retrouve tout de même quelques plastiques durs en partie haute.

Infodivertissement : jamais too much, mais tout ce qu’il faut

On l’a vu, le nouveau Ford Puma Gen-E fait la part belle à la praticité et se veut parfaitement adapté pour accueillir tous les membres de la famille. Mais ce n’est pas tout, car il se montre aussi technologique, sans pour autant tomber dans l’excès comme chez certains constructeurs, notamment venus de Chine. Ici, pas question de retrouver un poste de conduite trop épuré comme sur une Tesla Model Y par exemple. Car nous retrouvons en fait une présentation reprise de la version thermique. Et cela se voit surtout du côté des écrans, qui sont bien présents, mais sans trop en faire.

On retrouve ainsi un grand écran central de 12,8 pouces, qui s’offre la toute dernière génération du système d’infodivertissement de Ford, baptisé SYNC 4. Il se caractérise notamment par des graphismes modernisés et une bonne réactivité, qui rendent l’expérience encore plus agréable et pratique à utiliser, même pour les non-initiés. N’oublions pas non plus la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Autre point très appréciable, le Puma électrique est équipé d’un planificateur d’itinéraire intégré, qui permet de pouvoir anticiper au mieux ses déplacements en trouvant des bornes de recharge. Nous testerons cependant ce dernier un peu plus tard, lors d’un essai ultérieur.

Concernant l’ergonomie globale, et si l’écran est facile à utiliser, on regrette cependant que le constructeur n’ait pas laissé quelques raccourcis sous forme de boutons physiques. C’est particulièrement embêtant pour les réglages de la climatisation, même si le volant multifonction est quant à lui assez pratique dans l’ensemble.

En plus de l’écran central, le conducteur bénéficie également d’un combiné d’instrumentation numérique, d’une diagonale de 12,8 pouces. Celui-ci affiche toutes les informations importantes pour la conduite telles que la vitesse ou encore l’autonomie restante, ainsi que le rappel de la navigation. À noter que le véhicule se dote d’une grande barre de son qui s’étend sur une bonne partie de la planche de bord. Celle-ci est fournie par B&O sur la version Premium, mais elle est livrée de série dès le premier niveau de finition.

Motorisation, autonomie et recharge : il a tout bon

Après une longue attente, on connaît enfin la fiche technique détaillée du nouveau Ford Puma électrique. Ce dernier, qui reprend la plateforme de la Fiesta dont la production a pris fin un peu plus tôt, n’est disponible qu’en une seule version. Nous retrouvons donc un seul moteur électrique installé à l’avant de 168 chevaux, un niveau de puissance strictement identique sur la finition d’entrée de gamme et la Premium.

Le couple, délivré instantanément, culmine quant à lui à 290 Nm, ce qui permet à la voiture de réaliser le 0 à 100 km/h en huit secondes. La vitesse maximale est bridée à 160 km/h quelle que soit la version, afin notamment de préserver l’autonomie. Cette dernière reste dans la moyenne du segment, puisqu’elle est annoncée à 376 kilomètres en cycle mixte, avec l’homologation WLTP grâce à sa batterie affichant une capacité de 43 kWh utiles (malgré une capacité brute de 54 kWh, soit plus de 20 % d’écart !). Cette « petite » batterie rend l’autonomie légèrement inférieure aux 407 kilomètres du Peugeot e-2008.

Le Ford Puma Gen-E se rattrape en revanche à la borne avec une recharge plutôt rapide, puisque seulement 23 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 % à une puissance de 100 kW. Il faut un peu moins de 30 minutes pour atteindre le même résultat chez Peugeot par exemple. De plus, qui dit petite batterie dit poids modéré, et donc consommation particulièrement basse. C’est justement le cas sur ce nouvel arrivant sur le marché.

Celui-ci annonce une moyenne à seulement 13,1 kWh, là où la Volkswagen ID.3 atteint les 14,6 kWh/100 km et où le Peugeot E-3008 affiche 15,3 kWh/100 km. Autant dire que le Puma fait très fort sur ce point, qui permet de réduire le nombre de passages à la borne, surtout au quotidien. Pour les recharges lentes, un chargeur de 11 kW est disponible de série.

Prix et disponibilité : un tarif plutôt bien placé

Le nouveau Ford Puma Gen-E est affiché à partir de 33 990 euros dans sa version d’entrée de gamme, incluant les jantes 17 pouces, la clim auto, l’écran 12,8 pouces avec navigation connectée ou encore la caméra de recul. La finition Premium démarre à 36 490 euros en ajoutant les phares matriciels, les jantes 18 pouces ou le système son B&O.

Un tarif qui reste relativement raisonnable, et qui lui permet de se positionner sous la Renault Mégane E-Tech, entre autres. De plus, sa fabrication en Europe, au sein de l’usine de Craiova en Roumanie, lui ouvre l’accès au bonus écologique, qui vient de devenir moins généreux. Les premiers exemplaires arriveront quant à eux dans les concessions à partir du mois d’avril 2025.

Ce nouvel arrivant sur le marché chasse notamment sur les terres de la prochaine Renault 4 E-Tech, qui arrivera au même moment avec une autonomie promise autour des 400 km WLTP pour un prix similaire, ou la Mégane électrique, affichée à partir de 34 000 euros hors bonus avec ses 130 chevaux et ses 315 kilomètres d’autonomie WLTP.

On peut également citer la nouvelle Citroën ë-C3 Aircross, affichée à partir de 27 400 euros hors bonus, mais doit se limiter à 307 kilomètres en une seule charge malgré sa batterie de 44 kWh, mais aussi le Hyundai Kona, le Jeep Avenger ou encore la Fiat 600e.

Le nouveau Puma électrique arrive donc sur un marché particulièrement concurrentiel. Le combat va être rude, mais le SUV à l’ovale bleu possède de nombreux arguments qui pourraient peser dans la balance.