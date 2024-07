La situation s’aggrave pour Ford, qui galère fortement sur la voiture électrique

Ford a récemment annoncé vouloir renoncer à son objectif de ne vendre que des autos électriques en Europe dès 2030, on comprend maintenant mieux ses raisons. Et pour cause, les chiffres de sa division "Model e", dédiée aux voitures électriques, ne sont pas bons du tout…

À partir de 2035, tous les constructeurs présents en Europe ne devront plus vendre que des voitures électriques. C’est en tout cas ce qu’a décrété l’Union Européenne quelques années plus tôt, au grand dam de certains pays comme l’Allemagne.

Des chiffres très inquiétants

Sauf certaines rares exceptions, toutes les marques seront donc concernées par cette mesure, dont Ford. La firme ne s’y est d’ailleurs pas opposée, et avait même prévu de prendre un peu d’avance. Ainsi, elle avait annoncé qu’elle arrêterait de commercialiser des véhicules thermiques sur le Vieux Continent à partir de 2030, soit dans un peu plus de cinq ans. Un objectif ambitieux, tandis que sa gamme de voitures électriques grossit peu à peu au fil des années.

Pour mémoire, Ford commercialise actuellement la Mustang Mach-e, le F150 Lightning ainsi que le nouvel Explorer, et vient tout juste de lever le voile sur sa Capri quelques jours plus tôt. Un catalogue désormais bien rempli, puisqu’un Puma électrique est aussi prévu pour l’an prochain. Mais tout n’est pas rose pour autant pour la firme, qui vient tout juste d’annoncer faire machine arrière sur l’électrique et l’échéance de 2030.

Mais quelle est la raison ? On en sait aujourd’hui un peu plus. En effet, la marque à l’ovale bleu vient de dévoiler ses résultats pour le 2ème trimestre 2024, et ils ne sont pas vraiment encourageants. Tout du moins pour sa division Model e, qui a été créée afin de se dédier uniquement au développement des voitures électriques. Certes, il était prévu que la firme perde beaucoup d’argent en 2023, mais cela aurait dû être rattrapé dès cette année et Ford devait même atteindre la rentabilité.

Et bien c’est en fait tout le contraire qui se dessine. En fin d’année dernière, nous annoncions déjà que la firme perdait pas moins de 36 000 dollars sur chaque voiture zéro-émission (à l’échappement) vendue. Et cette tendance se confirme encore. Sur l’ensemble du 2ᵉ trimestre, Ford n’a vendu que 26 000 unités de ses autos électriques, soit une baisse de 26 % par rapport à la même période l’an dernier. En parallèle, les immatriculations d’autos thermiques et hybrides ont grimpé de 3 %.

De lourdes pertes

Mais ce n’est pas tout. Car en plus de voir ses ventes fortement chuter, la division dédiée à l’électrique perd également énormément d’argent. Le chiffre d’affaires a dégringolé de 37 % en un an pour atteindre les 1,1 milliard de dollars. L’EBIT, qui correspond aux bénéfices avant impôts, est quant à lui négatif d’environ 1,1 milliard de dollars également. Ce qui est tout simplement énorme, puisque la division Ford Pro est quant à elle en positif de 2,56 milliards de dollars sur la même période.

Et ce n’est pas mieux sur l’ensemble du premier semestre, avec des ventes en baisse de 22 % avec un total de 36 000 unités environ, tandis que le chiffre d’affaires a été divisé par deux. Pire encore, l’EBIT est en chute libre de 195 % sur cette période. Autant dire que l’avenir ne s’annonce pas vraiment radieux pour la division électrique du constructeur à l’ovale bleu, qui ne veut désormais plus donner de perspectives sur cette dernière. Mais à quoi cette situation est-elle due ?

Selon le constructeur, ces pertes s’expliqueraient entre autres par la pression continue sur les prix, alors que la guerre fait rage depuis l’an dernier. Mais il faut aussi sans doute prendre en compte la baisse de la demande pour les voitures électriques, en raison de la réduction des aides financières dans certains pays. Néanmoins, Ford aurait réussi à réduire les coûts d’environ 400 millions de dollars sur ses autos électriques, mais cela n’aurait pas été suffisant pour compenser les pertes.