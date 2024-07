Voila le nouvelle rivale de la Tesla Model Y : la Ford Capri et sa très généreuse autonomie grâce à Volkswagen

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la Ford Capri, qui renaît en 2024 sous la forme d’un grand SUV électrique. Rivale directe de la Tesla Model Y et de la Peugeot e-3008, cette nouvelle voiture électrique s’offre une silhouette coupé et une autonomie particulièrement généreuse. Plus de 600 km d'autonomie.

Comme tous les constructeurs, Ford va être contraint de ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2035 en Europe. Un temps un peu à la traîne, le constructeur a depuis bien rattrapé son retard dans le domaine.

Un SUV coupé très dynamique

En effet, ce dernier possède déjà plusieurs modèles zéro-émission (à l’échappement) dans son catalogue, à savoir le F-150 Lightning, le Mustang Mach-E ainsi que l’Explorer, que nous avons récemment pu essayer. Mais pas question pour la firme à l’ovale bleu de se reposer sur ses acquis, puisque cette dernière avait laissé entendre qu’elle lèverait le voile sur une autre voiture électrique sous peu. Après avoir dévoilé un premier teaser, voilà que Ford présente officiellement sa nouvelle Capri, qui n’a plus rien à voir avec le coupé mythique des années 1970.

Nous sommes désormais face à un SUV assez massif, qui affiche des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,63 mètres pour 1,95 mètre de large et 1,63 mètre de haut. De quoi le positionner frontalement face à la Tesla Model Y, mais également à la Peugeot e-3008, dont l’essai est à retrouver sur Survoltés. Contre toute attente, ce nouveau venu n’affiche pas de réel lien de parenté avec l’Explorer, notamment au niveau de la face avant, qui possède son propre style. Nous retrouvons des feux inédits, toutefois subtilement inspirés par la Capri originelle.

Ces derniers sont intégrés dans un large bandeau noir qui inclut également le logo de la marque, tandis que le nom du modèle est apposé juste en dessous, directement embossé dans la carrosserie. La calandre est pleine, mais complétée par un bouclier noir ajouré tout en bas, afin de donner un peu de caractère à l’ensemble. De profil, le SUV affiche une silhouette coupé et il se chausse de jantes de 19 à 21 pouces en fonction de la finition choisie. Le tout est complété par un choix de six teintes de carrosserie, avec un catalogue qui met à l’honneur des couleurs très vives.

Pour l’heure, le Cx (coefficient de trainée) de ce nouveau modèle n’a pas encore été dévoilé par le constructeur, mais celui-ci devrait sans doute rester assez raisonnable. Pour mémoire, celui de la Tesla Model Y est affiché à 0,23, un chiffre particulièrement bas pour ce type de silhouette. La partie arrière ne ressemble quant à elle à rien de que nous a proposé la marque jusqu’à présent, s’offrant des feux quasiment identiques aux optiques avant. Là encore, ils font partie intégrante du bandeau noir, dans lequel est inscrit le nom du modèle.

Un intérieur bien connu

Pour l’heure, le constructeur reste encore avare en photos de l’intérieur, mais il dévoile tout de même un visuel montrant le poste de conduite. Ce dernier n’est alors pas vraiment une surprise, puisqu’il est en fat repris de l’Explorer. Nous retrouvons une présentation très similaire, tant dans le dessin de la planche de bord que du côté du système multimédia. Le conducteur peut en effet profiter d’un grand écran tactile de 14,6 pouces livré de série, qui peut coulisser et qui permet de ranger des affaires derrière. Celui-ci embarque le système d’info-divertissement SYNC Move.

Compatible avec les mises à jour OTA (over the air), il est également équipé d’Apple CarPlay et Android Auto, mais il est aussi associé à une commande vocale. Il se dote aussi d’un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation. Un petit combiné numérique de 5 pouces le complète, affichant toutes les informations importantes pour la conduite. À noter aussi que le SUV électrique est livré avec un chargeur pour smartphone à induction, ainsi qu’un système audio avec sept ou dix haut-parleurs en option.

Le confort est également de mise à bord de la Ford Capri, qui affiche un empattement de 2,77 mètres et qui se dote de sièges ergonomiques, approuvés par l’organisme allemand AGR. Outre le toit panoramique proposé en option, le SUV est livré de série avec des assises chauffantes, tandis que celle du conducteur profite aussi d’une fonction massage. La climatisation automatique bi-zone fait aussi partie de la dotation standard, de même que la sellerie en Sensico et en tissu. Le volant est quant à lui chauffant dès le premier niveau de finition.

Mais l’un des principaux atouts de ce nouvel arrivant devrait tout de même être son espace à bord ainsi que ses rangements. Et pour cause, la voiture est équipée d’une immense console centrale de 17 litres, identique à celle de l’Explorer. Elle se dote également de prises USB-C à l’avant et à l’arrière, mais surtout d’un coffre généreux. Ce dernier affiche un volume oscillant entre 572 et 1 510 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

Une autonomie très généreuse

Reposant sur la plateforme MEB fournie par le groupe Volkswagen et partagée avec les ID.4 et Cupra Born, entre autres, la nouvelle Ford Capri se décline en deux versions bien distinctes, avec deux ou quatre roues motrices. La puissance est alors respectivement affichée à 286 et 340 chevaux (210 et 250 kW) pour un couple de 545 Nm. Il s’agit du fameux moteur Volkswagen APP550 puissant et économe en énergie.

Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,3 secondes au mieux, pour une vitesse maximale limitée à 180 km/h. Deux capacités de batteries sont également proposées dans le catalogue du SUV électrique, adoptant la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Avec respectivement 77 et 79 kWh selon la version, la nouvelle Capri affiche une autonomie allant jusqu’à 627 kilomètres selon le cycle WLTP pour le modèle propulsion. Il s’agit de l’autonomie la plus élevée pour une voiture électrique basée sur la plateforme MEB et intégrant ces batteries. Seule la Volkswagen ID.7 fait mieux, avec 702 km théorique, mais grâce à une batterie de 86 kWh.

Attention toutefois : la version la moins chère sera dotée d’une batterie d’une capacité de 52 kWh avec un moteur de 170 ch. L’autonomie n’est pas encore connue, mais devrait tourner autour de 400 km.

La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 26 et 28 minutes, à une puissance maximale de 135 kW en courant continu pour l’entrée de gamme deux roues motrices et 185 kW pour le modèle le plus performant. En courant alternatif, la voiture est livrée de série avec un chargeur embarqué de 11 kW, tandis qu’elle inclut également une pompe à chaleur afin de réduire la consommation.

Le SUV électrique se dote du pré-conditionnement de la batterie, qui permet de mettre cette dernière à la bonne température afin d’optimiser la recharge. En revanche, le constructeur ne mentionne pas la charge bidirectionnelle, proposée sur certains modèles comme la MG4 ou encore la nouvelle Renault 5 E-Tech, entre autres. Cinq modes de conduite sont proposés, et que la voiture peut tracter jusqu’à 1 200 kilos. Elle affiche un poids à vide de 2,19 tonnes au maximum.

Enfin, la nouvelle Ford Capri fait le plein d’aides à la conduite, avec une dotation incluant entre autres le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie ou encore l’aide au stationnement avant et arrière. La conduite autonome de niveau 2 fait donc sans aucun doute partie de la dotation de série, alors que le SUV est équipé de multiples radars et caméras, et est également proposé avec le changement de voie assisté.

Prix et disponibilité

La gamme démarre à partir de 46 400 euros en France pour la version 52 kWh, ce qui devrait permettre au véhicule d’être éligible au bonus écologique de 4 000 euros. Les commandes seront ouvertes à partir du 4ème trimestre 2024 pour cette version.

Les commandes sont déjà ouvertes pour le reste de la gamme : la version 77 kWh s’échange contre 49 400 euros alors que la version à transmission intégrale et batterie de 79 kWh réclame quant à elle 56 400 euros.

Il faudra ajouter plusieurs milliers d’euros pour passer sur la finition Premium.