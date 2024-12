SUV coupé électrique is the new coupé tout court

On a essayé le Ford Capri, une voiture électrique à l’autonomie XXL qui sent bon le passé

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Il y a 55 ans, Ford levait le voile lors du salon de Bruxelles sur sa Capri. Il s’agissait à l’époque d’un petit coupé sans prétention, qui fut officiellement lancé sur le marché en 1969. Sa commercialisation dura jusqu’à 1986, avec plus de deux millions d’exemplaires vendus à travers le monde. À l’époque, la petite sportive chassait sur les terres de modèles tels que la Toyota Celica ou encore la Renault 17, récemment déclinée en un surprenant concept que nous avons eu la chance de découvrir.

Mais voilà que 38 ans après la fin de sa carrière, le nom Capri résonne à nouveau chez Ford. Et pour cause, le constructeur américain a décidé de faire revivre ce patronyme, sous une forme bien différente. Car c’est bel et bien un SUV électrique qui a été révélé au cours du mois de juillet dernier, et qui a notamment fait sensation lors du Mondial de l’auto de Paris.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Un changement pour le moins radical, qui n’aura évidemment pas fait très plaisir aux puristes et aux passionnés de la marque. Un peu comme ce qui s’était déjà passé avec la Ford Mustang Mach-E et le Puma, qui vient de se décliner en une nouvelle version électrique. Mais que vaut ce Capri sur la route ? Pour le savoir, nous avons pu en prendre le volant, le temps d’un essai.

Fiche technique

Modèle Ford Capri Dimensions 4,63 m x 1,87 m x 1,63 m Puissance (chevaux) 286 chevaux 0 à 100km/h 6,4 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 180 km/h Taille de l'écran principal 14,6 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 46400 euros Essayez-la Fiche produit

Cet essai a été réalisé dans le cadre d’un voyage presse organisé par la marque.

Design : un discret hommage au passé

Après la Mustang, le Puma et l’Explorer, c’est désormais au tour du nom Capri de renaître, sous une toute nouvelle forme. Car comme les autres modèles pré-cités, le coupé iconique devient désormais un SUV électrique, au grand dam des amateurs de la sportive originelle. Cependant, ces derniers peuvent se rassurer tout de même, car les équipes en charge du design de ce nouvel arrivant ont pensé à eux. Comment ? En faisant quelques petits clins d’œil au passé dans certains éléments de design.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

On le voit tout particulièrement au niveau des feux à LED, qui adoptent une forme rectangulaire inspirée de la première génération du coupé. Ces derniers sont ici intégrés dans un épais bandeau noir qui rappelle là encore la version originelle, et qui s’inscrit également dans la tendance actuelle. Juste en dessous, nous retrouvons une calandre intégralement pleine, dans le but évidemment d’optimiser l’aéro. Et cela fonctionne, puisque le Cx (coefficient de traînée) est annoncé à 0,26 par le constructeur, ce qui reste plutôt raisonnable. Il est cependant un peu plus élevé que les 0,23 de la Tesla Model Y.

Mais cela reste tout de même très satisfaisant pour le segment, d’autant plus que le Capri affiche des lignes un peu plus anguleuses que son rival. De quoi lui permettre de se rapprocher d’autant plus de la Peugeot e-3008, que nous avons récemment essayé et qui adopte elle aussi une silhouette de SUV coupé. Cela se voit surtout en regardant notre modèle d’essai de profil, qui s’offre un dessin un peu plus dynamique que l’Explorer, avec qui il partage de nombreux éléments. On note en effet les porte-à-faux particulièrement courts, ainsi que le long capot légèrement nervuré.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La partie arrière ressemble un peu à l’avant, tout particulièrement avec le large bandeau noir qui intègre là encore la signature lumineuse à LED, composée de fins petits traits. Au milieu, le nom du modèle est inscrit en toutes lettres, juste en dessous du logo de la marque. Le nouveau Ford Capri mesure 4,63 mètres de long pour 1,27 mètre de haut et 2,06 mètre de large et se décline en six teintes de carrosserie, dont le Jaune Vivid livré de série. Enfin, un choix de jantes de 19 à 21 pouces est aussi proposé.

Habitabilité : un modèle conçu pour les familles

Le SUV électrique se situe légèrement au dessus du Ford Explorer en termes de taille globale, ce qui en fait un modèle surtout conçu pour un usage familial. Et cela se voit en ce qui concerne l’espace à bord, qui se veut plutôt généreux. En effet, le véhicule possède un empattement de 2,77 mètres, identique à son petit frère, qui permet de loger sans aucun souci jusqu’à cinq passagers.

Crédit : Ford

Les usagers de la banquette arrière sont bien installés, bénéficiant d’une bonne habitabilité, aussi bien au niveau de la garde au toit qu’aux jambes. Ils profitent aussi de deux prises USB-C et de la climatisation. L’assise est quant à elle très confortable. Mais c’est surtout, et comme souvent, à l’avant que les occupants seront le mieux loti. Le conducteur profite en effet d’un siège réglable électriquement livré de série et doté d’une fonction massage, même si le passager doit quant à lui se contenter d’un réglage manuel. Mais ce qui fait la force du SUV électrique, ce sont surtout ses nombreux rangements. Le plus grand est situé dans la console centrale.

Il est nommé Mega Console et fait pas moins de 17 litres, permettant de ranger des bouteilles d’eau et même un ordinateur portable. Mais ce n’est pas tout, car un autre espace, baptisé My Private Locker est aussi dissimulé derrière l’écran tactile inclinable. Celui-ci est verrouillé et permet de ranger de petits objets de valeur, comme un smartphone ou un bijou par exemple.

Le volume de coffre est quant à lui dans la moyenne du segment, puisqu’il est compris entre 572 et 1 510 litres lorsque la banquette est rabattue selon la configuration 60/40. Banquette en place, c’est tout de même 102 litres de plus que l’Explorer. Elle est aussi équipée d’une trappe à skis, mais la voiture n’a pas le droit à un frunk à l’avant.

Crédit : Ford

En ce qui concerne la présentation globale, le Ford Capri est globalement satisfaisant et affiche une qualité perçue conforme au reste de la gamme et aux attentes. Certes, nous retrouvons quelques plastiques durs assez visibles, mais rien de rédhibitoire pour autant, soyez rassurés.

Si nous pourrions trouver que le poste de conduite est assez austère, puisqu’il s’habille intégralement de noir, il faut savoir que plusieurs choix de selleries sont proposés. La version Héritage en tissu est livrée de série, mais il est possible de bénéficier d’un habillage en Sensico (similicuir) avec le Pack Premium. Le volant est quant à lui recouvert de ce même matériau sur la version d’entrée de gamme, et il est également chauffant.

Infodivertissement : de la technologie, juste comme il faut

Si vous êtes observateur, ou tout simplement si vous connaissez déjà un peu le catalogue de Ford, vous avez sans doute remarqué que le poste de conduite du nouveau Capri est en fait repris d’un autre modèle, à savoir l’Explorer. Ce qui permet bien évidemment au constructeur de réduire les coûts de développement et de production, tout en harmonisant la gamme électrique.

Une stratégie déjà utilisée par de nombreuses autres marques, dont Tesla, bien évidemment. Sans grande surprise, nous retrouvons logiquement le même écran tactile de 14,6 pouces en position verticale, qui fait partie de la dotation de série.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Celui-ci coulisse de haut en bas, ce qui permet de réduire les reflets du soleil, en fonction de l’inclinaison de ce dernier. Bien sûr, il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, de même qu’avec la commande vocale assurée par Alexa. Le système embarqué SYNC Move de dernière génération prend aussi en charge les mises à jour OTA (over the air) à distance. Il faut aussi savoir que le Capri est doté du modem FordPass Connect avec un abonnement offert pendant 10 ans. Celui-ci permet de lier votre véhicule à l’application mobile, afin de le démarrer à distance et de bénéficier du planificateur d’itinéraire.

Il est aussi possible de trouver la borne la plus proche et de vérifier le niveau de charge, mais aussi de planifier cette dernière afin de profiter des heures creuses. Mais revenons à l’écran tactile, qui intègre toutes les commandes de la voiture, puisque la quasi-totalité des boutons physiques ont disparu. On apprécie cependant que les réglages de la climatisation soient constamment accessibles, ce qui profite à l’ergonomie globale. La page d’accueil peut quant à elle être personnalisée avec différents widgets, un peu à la manière d’un smartphone. L’ensemble est assez réactif et profite de graphismes modernes.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le conducteur peut également bénéficier d’un petit combiné numérique de 5,3 pouces, qui affiche toutes les données importantes pour la conduite, comme la vitesse, la navigation et l’autonomie restante. Un affichage tête-haute est aussi proposé en option, inclus dans le pack L Conduite qui intègre aussi l’Active Park Assist et la caméra à 360 degrés, entre autres. Deux prises USB-C sont disponibles à l’avant pour le conducteur et le passager. A noter que l’accès et le démarrage se font sans clé, tandis que le véhicule est livré avec un système audio B&O avec 7 haut-parleurs.

Aides à la conduite : tout ce qu’il faut dès l’entrée de gamme

On l’a vu, le Ford Capri est plutôt bien équipé en ce qui concerne son habitacle, et ce même sur la version la moins chère. Mais qu’en est-il des aides à la conduite ? Et bien là aussi, la dotation est assez généreuse. En effet, celui-ci est livré de série avec de nombreuses technologies embarquées, avec notamment l’allumage automatique des feux de route, ou encore l’aide au stationnement avant et arrière. Au total, la voiture en compte douze capteurs ultrasons, associés à cinq caméras et trois radars.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce qui lui permet également de proposer un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, et un système d’aide au maintien dans la voie. Les deux peuvent également s’associer afin d’offrir une conduite semi-autonome de niveau 2, que nous n’avons malheureusement pas eu le temps de pouvoir tester durant notre rapide prise en mains. Cependant, vu que le Capri reprend les technologies de l’Explorer, qui hérite lui-même de celles de la Volkswagen ID.4, le système devrait fonctionner exactement pareil sur les trois SUV.

Et nous avions été assez convaincus lors de notre essai, même si le dispositif se désactive si l’on roule trop vite dans certaines courbes. Ce qui arrive en fait assez rarement dans la vie de tous les jours. Un essai plus long devrait nous permettre de mieux tester cette fonctionnalité sur le SUV américain. Celui-ci est également livré avec la reconnaissance des panneaux de signalisation ainsi que le système de prévention de collision avec détection des véhicules, piétons et cyclistes. Une riche dotation, qui peut également être complétée par diverses fonctionnalités supplémentaires en option.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ces dernières sont notamment intégrées dans le pack L Conduite, avec notamment l’Active Park Assist et la caméra à 360°, de même que l’aide au changement de voie automatisé. Cependant, les options restent assez minimes sur le SUV, puisque la plupart des aides à la conduite sont en fait livrées de série. Par ailleurs, la voiture est aussi équipée de l’aide au stationnement 100 % autonome, qui permet de laisser le véhicule se garer sans avoir à intervenir manuellement.

Conduite : plutôt confort que sport

Le nouveau Ford Capri se décline en plusieurs versions, avec pas moins de trois niveaux de puissance, à savoir 170, 285 et 340 chevaux, alors que des variantes à deux et quatre roues motrices sont disponibles. Pour notre part, nous avons pu prendre le volant de la déclinaison coiffant le catalogue, à savoir la AWD Extended Range, qui se dote d’une transmission intégrale et qui revendique pas moins de 340 chevaux, répartis entre les quatre roues. Le couple est annoncé à 134 Nm à l’avant et 545 Nm à l’arrière.

Crédit : Ford

Ce qui permet au SUV électrique de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, tandis que sa vitesse maximale est limitée à 180 km/h, quelle que soit la version choisie. Et ce afin de préserver l’autonomie, mais également sans doute un peu pour la sécurité. Si Ford décrit son Capri comme « une voiture de sport pour la famille », on choisira en fait plus ce véhicule pour son côté familial que dynamique. En effet, celui-ci offre un confort globalement très appréciable, même s’il est dépourvu de suspensions adaptatives comme chez son cousin, le Volkswagen ID.5.

Car rappelons en effet que les deux modèles partagent les mêmes dessous, à savoir la plateforme MEB aussi commue aux Audi Q4 e-tron, Cupra Born et autres Skoda Enyaq, entre autres. Il faut d’ailleurs savoir que notre modèle d’essai reprend aussi le moteur électrique de ses cousins du groupe allemand.

Globalement, c’est surtout en conduite du quotidien que le Ford Capri se montre convaincant, puisqu’il offre un confort particulièrement appréciable, de même qu’une belle polyvalence. Cependant, l’amortissement reste parfois assez ferme sur certains ralentisseurs, mais rien de très grave pour autant. On note également la qualité de l’insonorisation, ce qui fait du SUV électrique un véhicule tout à fait adapté aux longs trajets, notamment sur l’autoroute.

Crédit : Ford

De plus, les aides à la conduite veillent au grain, sans être trop intrusives, ce qui est assez rare pour être souligné. Lorsque le rythme s’accélère un peu, on atteint assez rapidement les limites de la voiture, qui pâtit d’un poids élevé, affiché à plus de deux tonnes. Le comportement est assez pataud et on note une certaine tendance au sous-virage à haute vitesse dans les courbes. Néanmoins, il faut se rappeler qu’il s’agit avant tout d’un véhicule pour le quotidien et non d’un modèle sportif.

Autonomie, batterie et recharge

On l’a dit, le nouveau Ford Capri reprend la plateforme MEB du groupe Volkswagen, notamment utilisée pour les ID.4 et ID.5. Forcément, le SUV hérite de leurs moteurs, comme vu plus haut, mais aussi des batteries équipant les deux modèles allemand. Il est possible de choisir entre deux packs NMC (nickel – manganèse – cobalt) affichant une capacité de 77 et 79 kWh bruts.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

L’autonomie est affichée à 627 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP pour la version propulsion et 592 km WLTP pour notre version à quatre roues motrices. C’est plus que son cousin, l’Explorer, qui doit se « contenter » de respectivement 602 et 566 km WLTP à cause de son aérodynamisme moins léché, et carrément mieux que les Volkswagen ID.5, qui ne dépasse pas les 558 et 527 km WLTP avec les mêmes motorisations.

Ces étonnants chiffres sont les résultats d’une consommation extrêmement maîtrisée, avec 14,8 kWh/100 km en cycle mixte pour notre version d’essai, incluant les pertes à la recharge. Mais de notre côté, nous avons relevé environ 21 kWh/100 km lors de notre essai, certes vallonné, ce qui reste assez élevé.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y est quant à elle homologuée pour 16,9 kWh/100 km dans sa version Grande Autonomie équivalente. En ce qui concerne la recharge, le nouveau Ford Capri se débrouille plutôt bien, puisqu’il faut compter 26 minutes pour passer de 10 à 80 %. A noter cependant que contrairement à d’autres modèles, le SUV fait l’impasse sur l’architecture 800 volts, qui permet une charge encore plus rapide. Néanmoins, il ne faut que 10 minutes pour récupérer 199 kilomètres, à une puissance de 185 kW en courant continu sur une borne rapide. En courant alternatif, et notamment sur une wallbox à la maison, la puissance maximale est annoncée à 11 kW.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Malheureusement, Ford n’a pas évoqué du tout la présence de la charge bidirectionnelle sur son nouvel arrivant. Deux niveaux de régénération au freinage sont disponible, mais sans aller à un mode « one pedal » permettant l’arrêt complet. Par contre, la pompe à chaleur ne fait pas partie de la dotation de série et est uniquement proposée en option moyennant 1 150 euros. Dommage, car cet élément peut vite s’avérer indispensable pour réduire sa consommation d’énergie, notamment en hiver et durant les longs trajets.

Prix, concurrence et disponibilité

Le nouveau Ford Capri est d’ores et déjà disponible à la commande, et démarre à partir de 46 400 euros dans sa version d’entrée de gamme RWD Standard Range avec sa petite batterie de 52 kWh et ses 170 chevaux. C’est la seule qui est éligible au bonus écologique. Juste au dessus, la variante RWD Extended Range est quant à elle affichée à partir de 49 400 euros. Pour mémoire, celle-ci a le droit au pack de 77 kWh et affiche une puissance de 286 chevaux. Enfin, notre modèle d’essai coiffe quant à elle la gamme du haut de ses 340 chevaux et avec ses batterie de 79 kWh.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Celle-ci coûte 56 400 euros et offre une belle dotation technologique, mais il est aussi possible d’opter pour les mêmes motorisations mais avec un pack Premium supplémentaire. Ce dernier fait passer notre modèle d’essai à 60 000 euros. Bien évidemment, le Ford Capri chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y, qui démarre à partir de 44 990 euros dans sa version d’entrée de gamme, hors bonus. Pour mémoire, cette déclinaison affiche une autonomie de 455 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mais ce n’est pas tout, car le SUV est aussi rival de la Peugeot e-3008, qui est affichée à partir de 44 990 euros. Dans cette configuration, la voiture tricolore revendique 210 chevaux et peut parcourir jusqu’à 529 kilomètres en une seule charge. Bien sûr, impossible de ne pas citer la Volkswagen ID.5, cousine de notre Capri. Le SUV coupé allemand affiche un ticket d’entrée à partir de 50 500 euros dans sa version Pro de 286 chevaux et avec sa batterie de 77 kWh qui offre une autonomie allant jusqu’à 558 kilomètres.

Ford Capri // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Chez Skoda enfin, on peut également évoquer l’Enyaq dans sa version Coupé, qui commence à 55 850 euros dans sa finition 85 avec ses 285 chevaux et ses 562 kilomètres d’autonomie. Vous l’avez compris, le nouveau Ford Capri fait son arrivée sur un segment particulièrement concurrentiel, où il devra désormais s’y faire sa place. Nous devrions bientôt savoir ce qu’il en est, puisque les premières livraisons sont prévues d’ici au mois de décembre prochain.