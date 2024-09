On est montés à bord de la Renault 17 Electric Restomod, une résurrection 100 % électrique de l’icône des 70’s

Après la R5, Renault a profité de la rentrée pour lever le voile sur une autre création inspirée de son passé. Il s’agit de la R17 Electric Restomod, qui prend la forme d’un concept-car conçu par le designer français Ora Ïto. Malheureusement, elle ne devrait pas être commercialisée.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Depuis quelques années, Renault semble être pris d’une certaine nostalgie. Si la firme tricolore est tournée vers l’avenir, puisqu’elle multiplie les lancements de modèles électriques, elle ne peut toutefois s’empêcher de regarder dans le rétroviseur. Nous l’avions déjà bien vu dès 2021, puisque le constructeur avait annoncé en début d’année sa Renaulution par l’intermédiaire de son patron, Luca de Meo.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est à ce moment-là qu’avait d’ailleurs été révélé le concept annonçant la R5 E-Tech. Quelques mois plus tard, la marque au losange dévoilait le concept 4ever Trophy E-Tech, qui avait fait ses premiers pas face au public lors de l’édition 2022 du Mondial de l’auto de Paris. Mais ce n’est pas fini pour Renault, qui poursuit sur sa lancée. En attendant la version de série de la R4 E-Tech, que nous verrons au salon parisien mi-octobre, la firme nous gratifie d’une toute nouvelle création : la R17 Electric Restomod.

Et là encore, il s’agit d’un concept-car, mais qui ne sera cette fois-ci pas destiné à une production en série. Un destin qui nous rappelle malheureusement celui du concept Peugeot e-Legend en 2018. Alors que la voiture sera l’une des stars du Mondial de Paris, nous avons eu la chance de pouvoir la découvrir dans des conditions privilégiées.

Design : pas seulement une inspiration

Une fois n’est pas coutume, Renault a décidé de collaborer avec le designer français Ora Ïto pour imaginer son concept. En fait, ce n’est pas la première fois que le constructeur tricolore met en place une telle initiative, puisqu’il s’est associé en 2022 avec Pierre Gonalons pour concevoir le prototype 5 Diamant. Ici, Ora Ïto, qui avait imaginé en 2010 l’étonnant prototype Citroën Evo Mobil, a été assisté des équipes en charge du design de la marque, dirigées par l’ancien patron du style de Peugeot, Gilles Vidal.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En résulte une création insolite, qui adopte un style néo-rétro très réussi, reprenant évidemment les lignes iconiques de la Renault 17. Pour rappel, cette dernière avait été lancée en 1971, aux côtés de la R15 et fut produite jusqu’en 1979 à 94 969 exemplaires durant toute sa carrière.

Mais revenons à notre concept-car, qui a fait ses premiers pas à Paris au sein de la Maison5, installée par le constructeur au cœur de la capitale. Ce dernier est un restomod, ce qui signifie qu’il s’agit d’une R17 d’époque remise au goût du jour. Plusieurs éléments techniques sont ainsi repris, comme le vitrage. On retrouve donc la ligne du coupé, mais dans une réinterprétation bien plus actuelle, comme l’explique d’ailleurs le designer derrière ce projet.

Ce dernier indique avoir « voulu draper Renault 17 d’une seconde peau pour la magnifier et la ramener dans notre époque avec ma propre grammaire : de la fluidité, du dynamisme, de la rationalité et ma signature : la simplexité. J’ai voulu simplifier des éléments complexes ». Cependant, le constructeur ne précise pas la raison pour laquelle la R17 a été choisie pour ce restomod, puisqu’il ne s’agit pas réellement du modèle ancien le plus emblématique de Renault.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

À l’avant, la signature lumineuse a été remplacée par des LED jaunes, comme un clin d’œil aux phares de l’époque. Les traits sont quant à eux lissés et le dessin global de la voiture est presque monolithique. D’autant plus dans cette teinte Brun Galactique, spécialement conçue pour le show-car. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’elle soit un jour proposée sur un modèle de série, qui sait ?

Chaussée de grandes jantes pleines au look rétro, la voiture affiche une certaine prestance, notamment car elle a été élargie de 17 centimètres par rapport à la version originelle. Enfin, la partie arrière est là encore très épurée, et se pare d’un fin bandeau lumineux qui traverse le hayon d’un bout à l’autre.

Habitacle : le parfait mélange entre vintage et modernité

Nous avons également eu la chance de pouvoir prendre place à bord de cette Renault 17 Electric Restomod, qui n’est pas qu’une simple maquette mais bien un concept roulant, comme nous allons le voir un peu plus bas. Ainsi, ce dernier est doté d’un vrai intérieur fonctionnel, que nous avons pu découvrir.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce dernier est fortement inspiré des années 1970, notamment dans la palette de couleurs. Nous retrouvons des touches de beige et de marron, qui rappelleront sans doute des souvenirs à certains. Les sièges « pétale » au design très rétro inspiré de la version d’époque sont très confortables et invitent au voyage.

Ils s’habillent d’une sellerie inspirée de l’univers de l’ameublement puisqu’ils sont recouverts d’« un satin chiné en laine Mérinos très fine pour le tissu marron et un bouclé de laine léger et délicat, haut et épais pour le tissu beige » comme le précise le communiqué de la marque.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Résultat, l’ensemble est très élégant et chaleureux, à la manière d’un salon d’époque. Comme toute bonne voiture ancienne, les montants sont particulièrement fins et les surfaces vitrées sont quant à elles très vastes. Ce qui rend l’habitacle lumineux et donne une belle impression d’espace.

Comme sur la R17 des années 70, la garde au toit est assez basse, et même encore plus que sur la version originelle. Et cela devrait se faire particulièrement ressentir sur la banquette arrière, qui semble assez étroite et à vrai dire assez peu adaptée aux longs voyages. Peu importe : ce concept ne devrait malheureusement pas quitter les moquettes de salons et ne verra sans doute jamais la moindre route. À noter que la garde au sol a ici été abaissée de 5 centimètres, afin d’apporter encore un peu plus de dynamisme à la voiture.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si le dessin du poste de conduite reste très proche de celui de la R17 originelle, le concept s’offre une petite touche de modernité. Cela passe par la présence quatre petits écrans derrière le volant, qui jouent le rôle du combiné d’instrumentation et qui s’inspirent du tableau de bord du coupé de l’époque. On y trouve alors plusieurs informations, comme la vitesse ainsi que l’autonomie restante, en kilomètres et en pourcentage. Enfin, l’écran central nous indique le rapport enclenché. Ces affichages sont complétés par un autre petit écran au niveau de la console centrale, qui affiche notamment la navigation.

Motorisation : un concept roulant et 100 % électrique

Contrairement à de nombreux autres concept-cars qui ne sont que de simples maquettes dénuées de poste de conduite et de moteur, comme on a récemment pu le voir avec la SM Tribute, la Renault 17 Electric Restomod est quant à elle bel et bien en mesure de rouler.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le show-car embarque bien évidemment une motorisation 100 % électrique, en totale cohérence avec les ambitions du constructeur tricolore, qui prévoit de ne plus vendre que des modèles zéro-émission (à l’échappement) à partir de 2030. Un objectif qui semble d’ailleurs toujours d’actualité, contrairement à chez Ford et Volvo qui ont décidé de faire marche arrière sur le sujet.

Mais alors, qu’est-ce qui se cache sous le capot de ce concept-car ? Le constructeur reste en fait assez peu loquace sur le sujet, puisqu’il se contente de préciser dans son communiqué que la voiture embarque un moteur électrique de 270 chevaux installé à l’arrière. S’agit-il de celui conçu par la firme au losange en partenariat avec Valeo, qui avait été présenté fin 2022 ?

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cela n’a pas été officiellement confirmé par le constructeur, mais tout porte à croire que c’est le cas. Pour mémoire, ce dernier devrait être produit de série à partir de 2027 pour équiper des voitures électriques de la marque. Il possède notamment la particularité de n’utiliser aucune terre rare et d’afficher un rendement énergétique optimal. Il sera produit en France, au sein de l’usine de Cléon, qui assemble déjà les moteurs électriques des voitures de la marque.

À noter que la Renault 17 Electric Restomod ne pèse que 1,4 tonne, même si cela est évidemment largement supérieur à la valeur affichée pour la version originelle des années 70, qui dépassait à peine la tonne. Elle est équipée d’une batterie dont la capacité n’a pas été dévoilée, installée non pas dans le plancher (restomod oblige, il n’y a sans doute pas la place), mais bien sous le capot avant.

Renault 17 Electric Restomod Concept // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas pu voir le concept à la Maison5 installée par la firme à Paris, car ce dernier sera visible lors du prochain Mondial de l’auto, qui ouvrira ses portes du 15 au 20 octobre prochain pour le grand public à la Porte de Versailles.