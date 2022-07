La Renault 5 Diamant est un étonnant concept électrique disponible à l’achat

Renault dévoile un concept inédit à l'occasion des 50 ans de la R5. Équipé d'une motorisation électrique, il a été conçu par le designer Pierre Gonalons et sera vendu aux enchères.

Depuis quelques années, le rétro revient à la mode, notamment chez les constructeurs automobiles. Renault surfe justement sur la tendance, et a dévoilé l’an dernier sa Renault 5 Prototype, un concept annonçant une future citadine électrique inspirée de la mythique R5. Quelques mois plus tard, et alors que l’icône française célèbre son 50ème anniversaire, la marque au losange multiplie les initiatives à cette occasion et dévoile un inédit concept électrique, basé sur son modèle mythique.

Petit bijou néo-rétro

Baptisée Renault 5 Diamant, cette création unique est signée du designer et architecte d’intérieur français Pierre Gonalons. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce concept est pour le moins surprenant, avec sa peinture rose composée de pigments dorés et recouverte d’un vernis givré. Si elle reprend les lignes générales de la R5 originelle, celles-ci ont toutefois été modifiées afin d’être plus épurées. Les feux prennent quant à eux la forme de diamants, tandis que les poignées de portes ont été remplacées par des sphères recouvertes d’or.

À bord, le concept n’a plus rien en commun avec la Renault 5 standard, puisqu’il s’offre une planche de bord plus épurée, sur laquelle peut être installé un smartphone sur son support dédié, réalisé en crins de cheval. Le plus déroutant reste toutefois le volant en forme de bretzel, fabriqué à base de marbre recyclé sur un tube en carbone pour un poids réduit au maximum. Les sièges en tissu et le tapis de sol en mohair apportent quant à eux une certaine chaleur à l’ensemble et un côté rétro.

Une motorisation électrique

Malheureusement, Renault ne communique pas sur la fiche technique de ce concept, qui embarque une motorisation électrique et qui est bel et bien en mesure de rouler. Le moteur est alors associé à un levier de vitesses à trois positions séquentielles (marche avant, neutre et marche arrière). Enfin, trois compteurs digitaux affichent les informations telles que la vitesse, le niveau de charge et l’heure.

Si cette version ne sera évidemment pas produite, l’unique concept sera vendu aux enchères dans quelques semaines, avec également une version numérique NFT. Une partie des bénéfices seront reversés à Give Me 5, un projet développé par Renault dédié aux jeunes générations, à travers le sport et la musique.

