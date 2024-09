C’est officiel : Renault dévoilera la R4 E-Tech (4L électrique) dans quelques jours

Les rumeurs allaient bon train, c’est désormais officiel : la Renault 4 E-Tech sera bel et bien présentée au Mondial de Paris en octobre. La grande sœur de la R5 électrique fera d’ailleurs partie d’une remarquable offensive du groupe Renault, qui présentera bien d’autres nouveautés. Les voici.

Renault 4 Concept // Source : Renault

Le stand Renault avait mis un peu de couleur dans la terne édition du Mondial de l’Auto 2022, avec notamment la présentation d’un concept, le Renault 4ever Trophy, annonçant une version de série dans les années à venir.

Cette Renault 4 E-Tech (son très probable nom officiel) sera donc dévoilée au Mondial de l’Auto 2024, comme nous l’apprend un communiqué du groupe Renault. Une présentation qui sera accompagnée de bien d’autres nouveautés.

Un petit SUV pratique

Cette R4 électrique reprendra donc la plateforme AmpR Small de la Renault 5 E-Tech, mais dans une version allongée. Renault cède donc une nouvelle fois aux sirènes du néo-rétro et ressuscite, après la R5, une autre citadine mythique de son histoire.

Renault 4 Concept // Source : Renault

Cette R4 devrait reprendre la fibre pratique et logeable de son ancêtre, tout en cédant aux canons actuels et se grimer en petit SUV – ce sera, en gros, l’équivalent 100 % électrique du Captur.

Si la planche de bord devrait être partagée avec la R5, le coffre et l’habitabilité arrière devraient progresser. Notons enfin une possible transmission intégrale via un second moteur à l’arrière, de quoi offrir à ce petit SUV quelques prétentions tout-chemin.

Les batteries de 40 et 52 kWh devraient être reprises, mais avec des autonomies légèrement moindres que la R5 E-Tech (respectivement 300 et 410 km WLTP), à cause du poids plus important et de l’aérodynamisme moins avantageux de cette R4.

La Renault 4 E-Tech roule déjà, mais lourdement camouflée // Source : Carscoops

Pour en savoir plus, il faudra donc attendre l’ouverture des portes du Mondial de l’Auto, qui débutera le 15 octobre 2024. Cette R4 électrique ne sera pas la seule voiture électrique à être présentée, y compris au sein des marques du groupe Renault.

Une avalanche de nouveautés

Car oui, ce Mondial pourrait être renommé Renaultland, tant les nouveautés pleuvront. Rien qu’au niveau des véhicules électriques, nous aurons :

Toujours chez Renault, le stand sera également partagé avec « concept car incarnant le futur de la marque en matière de développement durable et de décarbonation », sans plus de précision ;

Chez Alpine , un concept-car viendra préfigurer la prochaine voiture électrique de la gamme, qui viendra épauler l’A290 (probablement un SUV coupé ) ;

, un concept-car viendra préfigurer la prochaine voiture électrique de la gamme, qui viendra épauler l’A290 (probablement un ) ; Mobilize confirme la présentation de série de sa voiture sans permis, successeur du Renault Twizy : le Duo, et son dérivé utilitaire Bento ;

confirme la présentation de série de sa voiture sans permis, successeur du Renault Twizy : le Duo, et son dérivé utilitaire Bento ; Renault Pro+ dévoilera enfin « un concept car de véhicule utilitaire nouvelle génération » — probablement un avant-goût de l’utilitaire « SDV » (software-defined vehicle) en cours de développement.

Mobilize Duo & Bento // Source : Mobilize

Bref, un sacré programme, que nous ne manquerons pas de couvrir de A à Z. Restez branchés !