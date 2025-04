On a essayé le BYD Atto 2 : pourquoi la moins chère des voitures électriques de la marque deviendra meilleure dans quelques mois

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Encore méconnu il y a moins de cinq ans, BYD est aujourd’hui très bien implanté en Europe. Pour mémoire, la firme chinoise a officiellement été lancée sur le Vieux Continent à l’été 2023, lors du salon de Munich. Mais on la connaît déjà depuis 2022, puisqu’elle avait fait le déplacement jusqu’au Mondial de l’auto de Paris. À cette époque, le constructeur n’avait exposé que trois modèles, à savoir la berline Han, l’Atto 3 et le grand SUV Tang. Mais depuis, les choses ont bien changé.

Aujourd’hui, l’entreprise basée à Shenzhen possède un catalogue bien rempli en France. Ce dernier a récemment été étoffé avec la nouvelle Sealion 7, que nous avions pu essayer. Et ce n’est pas tout, car elle a également levé le voile au salon de Bruxelles 2025 sur son nouvel Atto 2, version européenne du Yuan Up vendu en Chine depuis 2024.

Avec son prix d’accès à 29 900 euros, le petit SUV devait aider BYD à conquérir l’Europe. Et donc espérer devenir une bonne fois pour toutes le numéro 1 de la voiture électrique devant Tesla. Mais que vaut vraiment le nouvel Atto 2 ? Pour le savoir, nous avons pu en prendre le volant durant quelques jours, afin de découvrir ses atouts, mais pas seulement.

BYD Atto 2 Fiche technique

Modèle BYD Atto 2 Dimensions 4,31 m x 1,83 m x 1,68 m Puissance (chevaux) 177 chevaux 0 à 100km/h 7,9 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 160 km/h Taille de l’écran principal 12,8 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Essayez-la Fiche produit

Design : un ADN préservé

Lorsque le nouveau BYD Atto 2 a été présenté pour la toute première fois, on ne peut pas dire que la surprise était réellement au rendez-vous. Logique, car il reprend trait pour trait le design de son cousin chinois, le Yuan Up. Ce n’est pas tout, car son style est également inspiré du reste de la gamme, et surtout de la gamme Dynasty. Pour mémoire, le constructeur divise ses modèles en deux familles : Ocean et Dynasty. Si la première s’inspire du monde marin, avec les Seal et autres Dolphin, la seconde s’offre un style bien différent.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Signé par les équipes de Wolfgang Egger, qui a notamment officié chez Alfa Romeo et Audi, le design de l’Atto 2 adopte une « dragon face ». Celle-ci se caractérise par des feux tout en longueur, qui s’inscrivent dans le prolongement d’un épais bandeau noir. Le nom de la marque y est inscrit en toutes lettres, tandis qu’il est agrémenté d’une bande chromée. Juste en dessous, nous retrouvons une calandre pleine afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Ce dernier n’a pas été communiqué.

Le bouclier se veut assez affirmé, ce qui contribue à donner un peu de caractère au SUV, qui affiche un style assez conventionnel. De profil, celui-ci affiche une silhouette assez massive, en raison notamment de sa ligne de toit très droite. L’Atto 2 fait l’impasse sur le style de coupé, ce qui profite grandement à l’habitabilité et à l’espace pour la tête. Mais nous allons revenir dessus un peu plus tard. Les rails de toit font partie de la dotation de série, de même que les jantes de 17 pouces, présentes sur toutes les versions.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les dimensions restent contenues, puisque le SUV électrique mesure 4,31 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Ce qui lui permet notamment de rivaliser avec la Peugeot e-2008 et la Citroën ë-C3 Aircross, que nous avons récemment essayé. Sa garde au sol est affichée à 16,5 centimètres, ce qui reste dans la moyenne basse du segment. Mais vous verrez que c’est tout de même suffisant pour offrir un confort digne de ce nom. Enfin, la partie arrière se veut plus originale que l’avant, grâce à la signature lumineuse. Celle-ci prend la forme d’un ruban de Möbius, ou du symbole de l’infini, au choix.

BYD Atto 2 Habitabilité : de l’espace et du confort

Comme nous l’avons vu juste au-dessus, le nouveau BYD Atto 2 est une voiture compacte, qui se destine majoritairement à un usage urbain. Nous pourrions logiquement penser que l’espace à bord y est restreint. Or, c’est en fait tout le contraire. Le petit SUV électrique affiche un empattement généreux pour son gabarit, de 2,62 mètres. Ce qui garantit une belle habitabilité, notamment pour les occupants de la banquette arrière. Ces derniers sont bien installés sur une banquette confortable, avec un grand espace aux jambes mais aussi à la tête.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De plus, ils profitent également d’un toit panoramique en verre livré de série dès la version d’entrée de gamme. Néanmoins, la place centrale sera à éviter, car le confort y est assez sommaire. Le coffre est quant à lui annoncé à 400 litres, ce qui est plutôt correct, même si certaines concurrentes font mieux. C’est le cas de la Renault 5 E-Tech (420 litres) et de la Peugeot e-2008 (434 litres). Globalement, l’intérieur de ce BYD Atto 2 est confortable et agréable à vivre, même à l’avant. Les sièges, en cuir synthétique, sont réglables électriquement pour le conducteur et son passager.

Ils sont également chauffants sur la finition Boost, mais pas sur l’entrée de gamme Active. La qualité perçue est globalement bonne, de même que les finitions. Et ce malgré la présence, très discrète, de quelques plastiques un peu durs. Certes, le dessin de la planche de bord n’est pas le plus original, mais il reste tout de même réussi. La sobriété est de mise à bord du petit SUV.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

L’ensemble est fonctionnel, et l’ergonomie est très bonne malgré l’absence de boutons physiques. Ce qui peut poser quelques soucis en termes de sécurité, comme nous l’expliquions dans un précédent article. Ainsi, l’EuroNCAP pourrait pénaliser les autos misant trop sur le tactile. À noter que le BYD Atto ne lésine pas sur les équipements de confort, puisqu’il profite également de l’accès et du démarrage sans clé et de la climatisation automatique bizone. Enfin, on apprécie le sélecteur de vitesse à effet cristal, qui apporte un peu d’originalité à bord du SUV.

BYD Atto 2 Infodivertissement : un étonnant écran rotatif

On le sait, certains modèles font la part belle aux écrans, au point que cela finisse par devenir un peu too much. On pense par exemple à la toute nouvelle Avatr 06, qui propose une immense dalle numérique qui parcourt toute la planche de bord. Ce n’est pas du tout la stratégie du BYD Atto 2, qui se positionne comme un véhicule abordable. Pas question d’y installer des tas de choses pour épater la galerie. Le petit SUV chinois se contente d’un écran tactile déjà assez grand.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Celui-ci affiche une diagonale comprise entre 10,1 et 12,8 pouces selon la finition. Et il possède une petite particularité. Comme sur les autres modèles de la gamme, il est rotatif et peut passer de l’horizontale à la verticale en un seul clic. Dommage cependant qu’Apple CarPlay ou Android Auto ne soient pas pris en charge dans cette position.

Ce n’est pas tout, car il est également doté d’un assistant vocal qui se déclenche avec la commande « Hi BYD ». Les graphismes sont modernes et la réactivité est bonne, de même que l’ergonomie globale. Même s’il faudra tout de même un petit temps d’adaptation. Le conducteur a également le droit à un petit combiné d’instrumentation de 8,8 pouces, qui affiche toutes les informations importantes pour la conduite. Parmi elles, citons notamment la vitesse, la consommation et l’autonomie restante, entre autres.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

L’expérience du conducteur peut aussi être améliorée grâce à un catalogue d’applications tierces, dont une permettant de faire du karaoké, tandis qu’il est aussi possible d’utiliser des plateformes de streaming vidéo.

La navigation fait aussi partie de la dotation de série, de même que la connectivité 4G et un planificateur d’itinéraire intégré. Plusieurs prises USB-A et USB-C sont disponibles, à l’avant comme à l’arrière. Elles sont complétées par une prise allume-cigare et un chargeur à induction 15 W sur la version haut de gamme.

BYD Atto 2 Aides à la conduite : tout l’arsenal nécessaire

On l’a dit plus haut, le nouveau BYD Atto 2 se positionne comme un modèle abordable. Nous pourrions donc logiquement penser que cela se traduit par une dotation assez sommaire. Or, on a vu que ce n’est pas le cas pour le confort. Et bien c’est la même chose pour ce qui est des aides à la conduite : le SUV compact propose une belle liste de technologies.

Certes, il doit respecter la norme GSR2 imposée par l’Union Européenne depuis le mois de juillet 2024, et embarque l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de limitation de vitesse, le système de freinage automatique d’urgence AEB ou encore les radars de stationnement arrière avec alerte de collision.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Toutes ces technologies sont donc livrées de série sur l’Atto 2, mais pas seulement. Ce dernier est aussi équipé de tout un tas d’autres systèmes, dont certains dès le premier niveau de finition. C’est notamment le cas de la caméra de recul, tout comme l’intégralité des aides à la conduite, permettant de débloquer la conduite semi-autonome de niveau 2. Nous avons rapidement pu la tester, et le comportement est plutôt rassurant. Reste à savoir si le SUV pourrait avoir le droit un peu plus tard au système God’s Eye récemment dévoilé par BYD.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les clients pourront bénéficier du système de surveillance du conducteur. Ce dernier permet de s’assurer que celui-ci regarde bien la route, sous peine de recevoir une alerte sonore. Celle-ci est selon nous un peu intrusive, et laisse assez peu de répit au conducteur. Il est cependant possible de la désactiver si elle vous gêne.

Il faudra en revanche opter pour la variante Boost pour bénéficier des radars de stationnement avant et de la caméra à 360 degrés.

BYD Atto 2 Conduite : du confort avant tout

Si certains constructeurs proposent tout un tas de déclinaisons de leurs voitures, ce n’est pas du tout le cas de BYD. Le nouvel Atto 2 n’est proposé qu’en une seule version pour le moment. Celui-ci a le droit à un moteur avant délivrant 130 kW (176 ch) et 290 Nm de couple, délivré de manière instantanée. Une spécificité que l’on retrouve sur toutes les voitures électriques, ces dernières étant dénuées de boîte de vitesse comme sur un modèle thermique.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le SUV réalise le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, ce qui reste correct sans être sportif pour autant. La vitesse maximale est quant à elle limitée à 160 km/h. Cela dans le but de préserver l’autonomie, et ne pas faire grimper la consommation. Mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Il faut savoir que notre modèle d’essai se dote de quatre modes de conduite, à savoir Eco, Normal, Sport mais également Neige. Ce dernier permet de faire varier la gestion du couple et de l’optimiser afin de maximiser l’adhérence lorsque celle-ci est trop faible.

Au volant du SUV électrique, le confort est plus que jamais de mise. Et pour cause, les suspensions sont très souples, voire même un peu molles. Ce qui est idéal pour gommer les aspérités de la route et préserver le dos des passagers sur les ralentisseurs. Cependant, cela va aussi de pair avec une prise de roulis assez importante dans les courbes. D’ailleurs, la direction est également assez molle, ce qui est un réel atout en ville, afin de rendre les manœuvres plus simples. Cependant, nous aurions aimé qu’elle soit tout de même un peu plus informative.

Crédit : BYD

Le BYD Atto 2 se montre particulièrement à son aise en ville, d’autant plus qu’il bénéficie d’un rayon de braquage plutôt réduit. Celui-ci est affiché à 5,25 mètres, ce qui facilite grandement les manœuvres, et notamment le stationnement. Il faudra mieux éviter la conduite un peu trop dynamique avec le SUV électrique, qui s’appréciera plus dans un cadre urbain. Cependant, il reste relativement adapté à l’autoroute, bénéficiant d’une insonorisation plutôt bonne. À vrai dire, il affiche une certaine polyvalence, à condition de ne pas trop le malmener.

BYD Atto 2 Autonomie, batterie et recharge

Comme dit plus haut, le BYD Atto 2 n’est disponible qu’en une seule version. C’est valable pour le moteur, mais aussi pour la batterie. Le SUV électrique reprend des ingrédients déjà bien connus sur d’autres modèles de la gamme, dont la base technique. Il repose en effet sur la e-Platform 3.0 développée en interne par le constructeur chinois. Ce n’est pas tout, car il reprend également la batterie Blade conçue par les quelque 110 000 ingénieurs travaillant pour la firme. Celle-ci fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate).

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Elle affiche alors une capacité de 45,12 kWh, ce qui permet au SUV compact d’afficher une autonomie maximale de 312 kilomètres en cycle mixte avec l’homologation WLTP. Ce chiffre passe cependant à 463 kilomètres en conduite purement urbaine. Des chiffres assez faibles pour la catégorie, et peut-être un peu limités pour rassurer les conducteurs inquiets. Pour mémoire, ces derniers sont nombreux à exiger de pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres avant de se recharger. Et qu’en est-il de ce point, justement ?

Et bien il est un peu décevant. Et pour cause, le constructeur annonce 37 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide, à une puissance maximale de seulement 65 kW en courant continu. À titre de comparaison, la Peugeot e-2008 se recharge en 30 minutes à 100 kW. En courant alternatif, l’Atto 2 a le droit à un chargeur embarqué de 11 kW. La batterie se remplit alors à 100 % en 5 heures et demie, ce qui reste dans la moyenne.

Crédit : BYD

À noter que le SUV est livré de série avec une pompe à chaleur et la charge bidirectionnelle V2L. Il est aussi possible de choisir parmi plusieurs niveaux de freinage régénératif, afin de réduire la consommation. Cette dernière reste très raisonnable, car nous avons relevé une moyenne de 13,4 kWh/100 km durant notre prise en mains. C’est mieux que l’homologation officielle, annoncée par le constructeur à 16 kWh/100 km, et cela permettrait de parcourir 337 kilomètres en une charge dans ces conditions.

Précisons que BYD semble avoir conscience des limites de cette petite batterie, et a d’ores et déjà indiqué l’arrivée d’une version « autonomie étendue » fin 2025. Celle-ci vise les 420 km d’autonomie en cycle mixte, et la recharge prendra 25 minutes pour passer de 10 à 80 % de la batterie.

BYD Atto 2 Prix, concurrence et disponibilité

Comme évoqué un peu plus haut, le nouveau BYD Atto 2 se décline en deux finitions, qui partagent la même motorisation. La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme, prend le nom d’Active et démarre à partir de 29 990 euros. La variante Boost est quant à elle affiché à partir de 31 990 euros, et ajoute les sièges et volant chauffants, le grand écran central, la caméra 360° et quelques autres détails.

Les commandes sont quant à elles d’ores et déjà ouvertes pour le petit SUV électrique, qui n’a malheureusement pas le droit au bonus écologique. Et cela en raison de sa production en Chine, même si cela devait finir par changer. Le constructeur est en train de construire une usine en Hongrie, qui sera notamment chargée d’accueillir l’assemblage de l’Atto 2.

Ce dernier arrive sur un marché très concurrentiel, puisqu’il rivalise notamment avec la nouvelle Citroën ë-C3 Aircross. Cette dernière est affichée à partir de 27 400 euros, avec une puissance de 113 chevaux et une autonomie de 300 kilomètres WLTP.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Citons également l’Opel Frontera, qui propose une fiche technique identique au Citroën, mais avec un ticket d’entrée à 29 000 euros. À noter que ces deux modèles sont éligibles au bonus écologique. Même chose pour la Peugeot e-2008, qui démarre à 34 740 euros. Le SUV électrique a le droit à une batterie de 50 kWh pour une autonomie de 340 kilomètres et une puissance de 136 chevaux.

Le nouveau BYD Atto 2 rivalise aussi avec le Ford Puma Gen-E que nous avions pu découvrir en avant-première, affiché à 33 990 euros et annonce une autonomie de 376 kilomètres, pour une puissance de 168 chevaux. Enfin, impossible évidemment de ne pas citer la nouvelle Renault 4 E-Tech ou encore le Kia EV3, qui constituent également des rivaux de choix pour ce nouveau SUV électrique made in China.