Le constructeur chinois Avatr, dont Huawei est associé, dévoile sa nouvelle berline 06. Une voiture électrique haut de gamme qui rivalise avec la Tesla Model 3 et qui devrait coûter moins de 30 000 euros. Et elle pourrait faire le chemin jusqu’en Europe !

Connaissez-vous Avatr ? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit non. Et c’est logique, car la marque a été fondée en 2023. Cependant, préparez-vous à beaucoup en entendre parler, car voilà qu’elle s’apprête à faire son arrivée en Europe. Celle-ci a d’ailleurs déjà été présentée lors d’une soirée en Allemagne, tandis que sa commercialisation interviendra dans les prochains mois.

Une nouvelle berline sur le marché

Le constructeur chinois possède déjà une gamme bien remplie, avec son SUV et sa berline Avatr 11 et Avatr 12. Ce n’est pas tout, car il a également levé le voile il y a quelques jours sur une autre voiture encore plus haut de gamme, la nouvelle 012. On peut dire que la marque ne chôme pas, bien au contraire.

Car voilà qu’elle officialise encore une auto inédite, présentée par l’intermédiaire de son compte Weibo officiel. Il s’agit encore d’une berline électrique, qui prend cette fois-ci le nom de 06.

Avatr 06 – Crédit : Avatr

Celle-ci chasse directement sur les terres de la Tesla Model 3, puisqu’elle mesure 4,89 mètres de long pour 1,96 mètre de large et 1,45 mètre de haut. Le design reste quant à lui dans la même veine que les autres productions de la marque. Nous retrouvons donc une face avant aisément reconnaissable et surtout très épuré. Le but ? Optimiser le Cx (coefficient de traînée), qui n’a cependant pas encore été confirmé par le constructeur. La signature lumineuse prend quant à elle la forme de fines lignes à LED. La silhouette est particulièrement élancée.

La ligne de toit est très basse, ce qui devrait se répercuter sur l’habitabilité aux places arrière. On note également que la voiture a le droit à des rétroviseurs-caméra, afin là encore d’améliorer l’aérodynamisme. C’est aussi pourquoi elle se dote de poignées intégrées à la carrosserie. La partie arrière est quant à elle reconnaissable à ses feux là encore très fins et à sa lunette inclinée. La berline se décline en six teintes de carrosserie, tandis que la taille de ses jantes n’a pas été précisée pour le moment.

Avatr 06 – Crédit : Avatr

Sur son site, le constructeur a également dévoilé des informations sur le poste de conduite de sa nouvelle Avatr 06. Ce dernier reste fidèle aux autres modèles de la gamme. Nous retrouvons alors un grand écran tactile de 15,6 pouces, qui pourrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto à son arrivée en Europe. Il est associé à une immense dalle numérique de 35,4 pouces, qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord. Cette dernière joue le rôle de combiné d’instrumentation numérique.

Deux versions dans le catalogue

Il faut savoir que le système d’info-divertissement est fourni par Huawei, qui a co-créé la jeune marque avec Changan et CATL. La berline électrique affiche un empattement généreux de 2,94 mètres et elle peut accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord. Elle se décline en deux versions, à deux ou quatre roues motrices. La première embarque un seul moteur sur son essieu arrière et affiche une puissance de 338 chevaux. La second ajour un second bloc à l’avant, pour un total de 590 chevaux.

Avatr 06 – Crédit : Avatr

Les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale n’ont pas encore été annoncés par le constructeur chinois pour le moment. La nouvelle Avatr 06 se décline aussi en une version dotée d’un prolongateur d’autonomie avec un moteur électrique de 310 chevaux et un bloc thermique de 154 chevaux. Dans sa variante électrique, la berline a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 82 kWh. Ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Avatr 06 – Crédit : Avatr

Ce qui donne environ 552 kilomètres avec l’homologation WLTP. En revanche, rien n’a été dit sur le temps de charge et la puissance pouvant être encaissée par la batterie. La voiture a le droit à la conduite autonome, sans doute de niveau 3. Et ce grâce à son capteur LiDAR installé sur le toit. Cette nouvelle Avatr 06 est affiché à partir de 215 900 yuans, soit environ 27 600 euros. Cependant, ce prix sera revu à la hausse à son arrivée en Europe, à cause des droits de douane. Mais la marque envisage de produire ses autos sur le continent à partir de 2030.