Avatr 12 : voici la nouvelle voiture électrique de Huawei, qui arrive en Europe avec son autonomie XXL

La marque chinoise Avatr Technology s'apprête à faire ses premiers pas en Europe à l'occasion du salon de Munich. La firme, fruit de la coopération entre Huawei, Changan Automobile et CATL va en effet y dévoiler sa berline électrique Avatr 12 aussi appelée Avita 12. Voici tous les détails sur cette nouvelle voiture électrique.

Si l’on connaît déjà de nombreux constructeurs chinois comme MG mais aussi Nio, Xpeng ou encore BYD, d’autres méconnus commencent également à lorgner sur l’Europe. C’est par exemple le cas d’Avatr Technology, qui n’est autre qu’une co-entreprise créé par trois géants de l’Empire du Milieu, à savoir Huawei, Changan Automobile et CATL.

Croqueuse de Tesla

Si la firme spécialisée dans le développement de smartphones ne produit pas encore sa propre voiture électrique, elle travaille déjà avec d’autres constructeurs pour concevoir de nouveaux modèles. C’est le cas des Luxeed S7 et EH3, ainsi que de la récente Avatr 12 (Avita 12) dévoilée à la fin du mois de juillet dernier. Il s’agit d’une grande berline électrique haut de gamme qui vient épauler l’Avatr 11 (Avita 11) présentée un peu plus tôt.

Inspirée par la Polestar 4, entre autres, cette nouvelle arrivante dans la gamme sera bien évidemment initialement vendue en Chine. Cependant, elle devrait par la suite être aussi commercialisée en Europe. En effet, le site chinois It Home nous informe que marque Avatr Technology sera présente lors du prochain IAA de Munich, qui ouvrira ses portes au public le 5 septembre prochain. La rédaction de Survoltés sera sur place pour vous faire découvrir cette édition.

Longue de 5 mètres pour une largeur de 2,0 mètres et une hauteur affichée à 1,46 mètres, cette nouvelle arrivante sur le marché devrait aller titiller la Tesla Model S ainsi que la BYD Seal qui arrive aussi chez nous. Sans surprise, le style est très futuriste et épuré, alors que la calandre pleine est encadrées par des optiques en forme de C qui descendent jusqu’au bouclier. Ce dernier intègre tout de même une large prise d’air en bas.

De profil, la berline affiche une silhouette allongée et élégante, alors que la partie arrière nous rappelle notamment celle de la Porsche Panamera. Elle repose sur de grandes jantes de 20 ou 21 pouces, selon le choix des clients. Ces derniers pourront également opter pour des rétroviseurs-caméras, afin d’améliorer légèrement le Cx (coeffificient de trainée) et donc l’autonomie ». Ce dernier n’a cependant pas été communiqué.

La Porsche Taycan en ligne de mire

Pour le moment, rien n’a été dit non plus sur l’intérieur de cette nouvelle arrivante, qui se dotera de plusieurs écrans intégrant le système d’info-divertissement HarmonyOS. L’habitabilité devrait être au rendez-vous avec son empattement de 3,02 mètres. De nombreuses autres technologies seront proposées, dont la conduite autonome de type L2+ Huawei ADS 2.0, c’est à dire située entre les niveaux 2 et 3. Pour cela, la berline sera notamment équipée d’un capteur LiDAR.

La nouvelle Avatr se déclinera en deux versions, avec un ou deux moteurs électriques fournis par Huawei. La première affichera une puissance de 313 chevaux à l’arrière, tandis que la seconde revendiquera pas moins de 578 chevaux répartis entre les deux essieux. De quoi rivaliser frontalement avec la Porsche Taycan 4S. La batterie est quant à elle conçue par CATL, qui implante des usines en Europe.

La version propulsion affichera une capacité de 90,4 kWh et la variante la plus performante ira jusqu’à 116,8 kWh, ce qui est énorme. L’autonomie est annoncée à 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui correspond à environ 680 kilomètres WLTP. La puissance de charge et le temps nécessaire n’ont pas été annoncés pour cette batterie de type NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Affichée entre 300 900 yuans et 400 000 yuans, soit l’équivalent de 38 000 à 55 000 euros environ, la nouvelle Avatr 12 rivalisera avec les Nio ET7 et autres Mercedes EQE, entre autres. Si son prix paraît être très raisonnable, il faudra cependant s’attendre à une forte hausse une fois qu’elle sera vendue en Europe. Mais il faudra encore patienter, sa date de lancement officielle n’ayant pas été communiquée.

