La future voiture électrique chinoise de Stellantis dévoile enfin son intérieur avant d’arriver en Europe

Dévoilé lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, le nouveau Leapmotor B10 électrique qui sera distribué par Stellantis nous montre enfin son poste de conduite. Ce dernier se veut particulièrement épuré, mais surtout très pratique avec de nombreux rangements. Arrivée prévue en Europe d’ici la fin de l’année.

Crédit : Leapmotor

Si l’on vous parle de constructeurs chinois, il y a de fortes chances pour que vous pensiez d’emblée à MG ou encore BYD. Mais aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux, et beaucoup tentent désormais leur chance en France. C’est par exemple le cas de Xpeng mais également d’une marque un peu moins connue : Leapmotor.

Un intérieur dépouillé mais pratique

Cette dernière est en fait déjà présente chez nous depuis quelques années, puisque sa petite T03 était importée par l’entreprise SN Diffusion. Nous avions d’ailleurs pu en prendre le volant dès le mois de mars 2023. Depuis, les choses ont changé puisque Stellantis s’est intéressé à ce jeune constructeur fondé en 2015 et a décidé d’y injecter 1,5 milliard d’euros. Aujourd’hui, la firme continue son développement, notamment en France. Et c’est justement chez nous, lors du Mondial de Paris en octobre qu’elle a levé le voile sur son nouveau SUV électrique.

Crédit : AutoHome

Il s’agit du B10, que nous avions eu la chance de pouvoir approcher. Mais à ce moment-là, seul l’extérieur était visible, tandis que le poste de conduite demeurait mystérieux. C’est désormais de l’histoire ancienne, car le constructeur vient de publier une série de photos sur son compte Weibo. On y voit alors une présentation assez classique, qui nous rappelle ce que proposent la plupart de ses concurrents chinois aujourd’hui. La planche de bord est très épurée, voire même dépouillée, comme le montrent les photos publiées par AutoHome.

Leapmotor B10 // Source : Marie Lizak pour Frandroid Leapmotor B10 // Source : Marie Lizak pour Frandroid Leapmotor B10 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est bien simple, on ne voit en fait aucun bouton physique, ce qui n’est pas sans nous rappeler les productions de Tesla. Comme sur les voitures électriques de la marque américaine, le volant se dote de deux commandes rondes, qui devraient sans doute servir à régler les rétroviseurs, entre autres. Un style très simple, qui risque cependant de poser quelques soucis de sécurité. Il se peut que le Leapmotor B10 passe à côté de la note maximale lors des crash-tests EuroNCAP.

Crédit : Leapmotor

Avec cet intérieur, le SUV veut surtout mettre l’accent sur la praticité, comme le montrent quelques images publiées par le constructeur. On y voit alors la planche de bord se transformer en un espace de rangement inédit. En fait, plusieurs configurations sont disponibles, sans doute avec des accessoires proposés en option. Il est ainsi possible de profiter d’un espace pour se maquiller et pour ranger ses produits, ou bien d’une petite étagère pour stocker des effets personnels.

Un grand écran tactile

Pour le moment, les informations sont encore rares sur les spécificités du poste de conduite du SUV électrique. Ainsi, la taille du coffre n’a pas encore été communiquée, mais l’espace global à bord est quant à lui confortable. Et pour cause, la voiture affiche un empattement généreux de 2,74 mètres et elle peut accueillir jusqu’à cinq personnes. La banquette arrière est quant à elle rabattable si besoin. Mais revenons dans le poste de conduite. Là, le conducteur peut profiter d’un grand écran tactile 2,5K de 14,6 pouces.

Crédit : AutoHome

Celui-ci fait appel à une puce Qualcomm Snapdragon 8295 offrant une puissance de calcul particulièrement élevé. Contrairement à chez Tesla, il est associé à un combiné d’instrumentation numérique, dont la diagonale n’a pas été confirmée. La console centrale se dote d’emplacements permettant au conducteur de fixer des accessoires tels qu’un support de téléphone ou encore une tablette. La modularité est ici le maître mot à bord de ce Leapmotor B10, qui affiche des dimensions généreuses. Pour mémoire, il mesure 4,52 mètres de long et rivalise avec la Tesla Model Y.

Crédit : AutoHome

La voiture est déjà disponible en pré-commande en Chine, à partir de 100 000 yuans, soit environ 13 197 euros. Un prix qui sera évidemment fortement revu à la hausse en France, en raison des droits de douane plus élevés. Le lancement en Europe est prévu pour la fin de l’année 2025.

Pour mémoire, ce rival des Peugeot e-3008 et autre Renault Scénic E-Tech se décline en deux versions électriques, avec une puissance maximale de 214 chevaux. L’autonomie est annoncée à 600 kilomètres CLTC, soit environ 510 kilomètres avec le cycle d’homologation européen WLTP.