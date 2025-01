Avant son arrivée en Europe, cette voiture électrique chinoise rivale de la R5 électrique laisse échapper ses secrets

Dévoilée à la fin du mois de décembre 2024, la nouvelle Nio Firefly fait à nouveau parler d’elle. Cette petite voiture électrique chinoise officialise des informations supplémentaires à son sujet, dont celles sur sa batterie.

Encore méconnue en France, bien que déjà commercialisée dans certains pays d’Europe du Nord, la marque chinoise Nio continue de se développer. C’est ainsi qu’elle vient de lever le voile sur sa dernière création en date, une citadine électrique, connue sous le nom de Firefly. Une appellation qui reprend celle de la jeune marque tout juste créée.

Une citadine très compacte

Cette dernière, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Renault 5 E-Tech et de la Citroën ë-C3, a été présentée le 23 décembre dernier, mais elle n’avait encore pas tout dit à son sujet. En effet, sa fiche technique restait partiellement secrète, mais cela n’aura pas duré longtemps. Car voilà que le Ministère chinois en charge de la technologie (MIIT) vient de dévoiler de nouvelles informations au sujet de cette nouvelle arrivante sur le marché. Ces dernières sont relayées par le site spécialisé CNEVPost.

On y apprend que la nouvelle Firefly affiche des dimensions très compactes, puisqu’elle mesure seulement 4 mètres de long pour 1,78 mètre de large et 1,56 mètre de haut. Le style était quant à lui déjà bien connu depuis plusieurs semaines, avec ses faux-airs de Honda E et ses étonnants petits feux ronds de chaque côté de la calandre. De quoi lui donner un look particulièrement futuriste, tant à l’avant qu’à l’arrière, puisque l’on retrouve aussi ces derniers de ce côté-là.

Nio Firefly

Pour le moment en revanche, aucune photo du poste de conduite n’a été dévoilée concernant la citadine électrique. Seulement sait-on que celle-ci affiche un empattement de 2,62 mètres, ce qui reste assez correct par rapport à son gabarit. Cinq personnes devraient pouvoir prendre place à son bord, mais cela n’a pas encore été confirmé. Il se dit que la voiture aura le droit à un système d’info-divertissement dédié et différent du reste de la gamme Nio, visant notamment une clientèle très jeune.

De plus, le coffre devrait atteindre les 1 250 litres et qu’il sera associé à un frunk de 92 litres à l’avant. Mais pour l’heure, c’est donc tout ce que l’on sait sur l’intérieur de cette nouvelle auto, qui nous donne cependant d’autres informations inédites. On apprend par exemple qu’elle est assez légère pour une voiture électrique, puisqu’elle affiche un poids de 1 492 kilos, ce qui reste assez raisonnable et à peu de chose près celui d’une R5. Car on le sait, les batteries pèsent généralement très lourd sur ce type d’autos.

Jusqu’à 142 chevaux

Bonne nouvelle, on connaît désormais les performances de la citadine, qui restent évidemment assez mesurées. Ainsi, cette dernière embarque un seul moteur conçu par Nio, qui délivre une puissance maximale de 105 kW, ce qui correspond à environ 142 chevaux. De quoi se situer entre les deux versions de la R5 E-Tech, qui revendiquent 120 et 150 chevaux. La petite Firefly affiche une vitesse maximale de 150 km/h, mais elle ne donne pas d’information sur le 0 à 100 km/h pour le moment.

Sous son capot, nous retrouvons une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) mais la capacité n’a pas encore été confirmée, de même que l’autonomie. On sait en revanche qu’elle est fournie par l’entreprise chinoise Sunwoda. C’est la première fois que cette dernière travaille avec Nio, alors qu’elle est normalement spécialisée dans la conception de batteries pour smartphones. À noter que la petite Firefly sera compatible avec l’échange de batterie, mais via des stations dédiées différentes de celles de sa maison-mère.

Nio Firefly

Cette nouvelle venue fera bel et bien son arrivée en Europe, mais par l’intermédiaire de plusieurs importateurs en premier lieu. Ce qui fera qu’elle devra faire face aux droits de douane élevés, avec un prix qui devrait donc tourner autour des 30 000 euros. La petite auto n’aura pas le droit au bonus écologique en France, interdit aux voitures électriques produites en Chine. Reste désormais à savoir quand elle arrivera sur le Vieux Continent, car pour l’heure, Nio cherche encore ses partenaires sur place avant de lancer les exportations.