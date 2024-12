Voici Firefly, la nouvelle voiture électrique chinoise à moins de 20 000 € qui vise l’Europe

Le constructeur chinois Nio vient de lancer sa nouvelle marque de voiture Firefly. Le premier modèle de voiture électrique a été dévoilé, et sera commercialisé en Chine en avril 2025 pour moins de 20 000 euros. Bonne nouvelle : la marque devrait débarquer en Europe plus tard.

Nio Firefly

Nio est un constructeur chinois assez récent, qui n’est accolé à aucun grand groupe historique local (comme BYD par exemple). Un genre de startup, à l’image de ses concurrents locaux Xpeng ou Li Auto.

Nio est déjà présent en Europe, avec les voitures de sa propre marque. Le constructeur chinois a récemment lancé une autre marque en Chine, Onvo avec sa L60, une voiture électrique plus abordable, autour de 206 900 yuan (environ 27 000 euros) que la gamme Nio, qui démarre plutôt autour de 60 000 euros en Allemagne.

Nio Firefly

Firefly : moins de 20 000 €

Le constructeur chinois va encore plus loin avec sa nouvelle marque (la troisième donc) : Firefly. On savait que cette marque serait plus abordable qu’Onvo, mais sans avoir vraiment plus de détails. Le patron de Nio, William Li, vient d’annoncer le prix de la nouvelle Firefly ainsi que son design et quelques caractéristiques techniques.

Nio Firefly

La nouvelle voiture électrique Firefly (qui n’a pas encore de nom propre) sera disponible à la commande en Chine à partir du mois d’avril 2025. Il est déjà possible de précommander la voiture pour un tarif démarrant à 148 800 yuans (environ 19 500 euros). Et pour ce prix, on pourrait s’attendre à une fiche technique simpliste et décevante.

Nio Firefly

Il semblerait toutefois que Nio souhaite frapper fort sur le marché des voitures électriques compactes et abordables. L’ensemble de la fiche technique n’a pas encore été dévoilée, mais le constructeur chinois a déjà donné un aperçu du système embarqué et de la sécurité.

Une voiture compacte mais spacieuse

Avant d’aller plus loin, attardons-nous un peu sur son design. La voiture est une 5 portes, avec un style arrondi, des optiques similaires à l’avant et à l’arrière, avec des LED en forme de cercles. Le design ne fait pas cheap, bien au contraire. On note également la présence d’un toit panoramique.

À l’intérieur, Nio a prévu de l’espace et de la modularité, avec notamment un coffre avant (frunk) de 92 litres (c’est beaucoup pour la catégorie comme on peut le voir sur cette vidéo).

Les sièges qui peuvent se rabattre pour transporter tout un tas d’objets. Dommage, la contenance du coffre arrière n’a pas été annoncée. On sait seulement que celle-ci atteint 1 250 litres lorsque tous les sièges sont rabattus. C’est plutôt élevé pour une voiture compacte même si on ne connait pas encore les dimensions de cette dernière.

Nio Firefly

Le rayon de braquage est annoncé à 9,4 mètres, c’est excellent. À titre de comparaison, la petite Volkswagen e-UP annonce 9,8 mètres quand la Hyundai Inster grimpe à 10,3 mètres. Ce qui signifie que les manœuvres seront simplifiées et que la voiture pourra se faufiler sans problème dans les petites ruelles des centres-villes.

Une voiture ultra-sûre pensée pour les jeunes

En termes de sécurité, la voiture électrique de Firefly vise les 5 étoiles aux crash-test, grâce à une structure très rigide mais qui absorbe les chocs, et de la sécurité active via les aides à la conduire. Mais aussi de nombreux airbags : 9 au total, dont les plus grands aibarg rideaux du segment selon Nio, pour protéger la tête des occupants en cas de choc latéral.

Nio Firefly

Pour l’infodivertissement, Nio a prévu un système propre à Firefly, avec une direction artistique qui devrait parler aux plus jeunes. Totalement différent du système plus sobre qu’on trouve sur les Nio et Onvo.

Nio Firefly

Firefly bientôt en Europe ?

La marque Firefly devrait être à terme vendu en Europe si l’on en croit les propos récents de William Li, mais on ne sait pas encore quand. D’autant plus que les nouvelles taxes sur les voitures électriques chinoises décidées par l’Union européenne a freiné les ardeurs des constructeurs chinois. Leur stratégie a changé, et ils cherchent désormais à établir des usines en Europe pour éviter ces taxes.

Nio Firefly

Il y a quelques jours, le patron de Nio annonçait justement être dans l’obligation d’augmenter dans le futur le prix de ses voitures électriques en Europe qui pourraient atteindre un niveau de prix similaire à Porsche.

Si les Firefly ne sont pas produites en Europe, on peut alors s’attendre à un prix bien plus élevé chez nous. Difficile de la voir arriver sous les 30 000 euros. Les Leapmotor T03, Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et Dacia Spring seront en ligne de mire.

Nio devrait annoncer l’intégralité des détails techniques, et notamment l’autonomie ou encore la puissance des moteurs dans les prochaines semaines.