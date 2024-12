Pourquoi la voiture électrique chinoise à 1 000 km d’autonomie va devenir un luxe en Europe

Selon son PDG, la marque chinoise Nio qui propose d’excellentes voitures électriques va devoir pratiquer des prix particulièrement élevés en Europe, se rapprochant de ce que propose Porsche. La raison ? La hausse des droits de douane sur le Vieux Continent.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à lorgner sur l’Europe pour se développer, comme MG qui y fait déjà un carton, ainsi que BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. C’est aussi le cas de Xpeng, mais ces trois marques ne sont évidemment pas les seules à s’intéresser au Vieux Continent.

Des prix salés chez Nio

En effet, il y a également Nio, qui a été fondée la même année, en 2014, par l’homme d’affaires William Li. Si la firme n’est pas encore officiellement présente en France, elle est d’ores et déjà commercialisée chez en Europe, et tout particulièrement dans les pays du nord tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Norvège. Mais le constructeur, dont nous avions déjà pu essayer la berline ET7 forte de 1 000 kilomètres d’autonomie a bien l’intention de se faire une plus grande place chez nous.

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Cependant, cela pourrait ne pas être aussi simple que prévu, et un obstacle particulièrement important pourrait se dresser sur son chemin. Il s’agit des droits de douane, qui ont fortement augmenté depuis quelques mois, sous l’impulsion de l’Union européenne. Pour Nio, ces derniers sont passés de 10 à 31 %, ce qui a un impact direct sur le prix de ses voitures. Car ces taxes doivent évidemment être compensées d’une manière ou d’une autre, soit par une réduction des marges, soit par une hausse des tarifs.

Nio ET5

Et il semblerait que ce soit cette solution qui a été choisie par l’entreprise, dont le siège est basé à Shanghai. C’est en tout cas ce que laisse entendre son PDG, qui s’est exprimé dans les colonnes du site Automotive News. Ce dernier explique que Nio n’aura pas le choix d’afficher des tarifs particulièrement élevés. William Li souligne qu’« avec les droits de douane en Europe, le prix de vente [sera] pratiquement égal au prix d’une Porsche. Dans ce cas, le marché devient de plus en plus limité ».

Concrètement, cela signifie que les voitures électriques du constructeur chinois vont devoir se rapprocher des prix pratiqués par la firme allemande pour que Nio reste compétitif. Et surtout, pour qu’il atteigne la rentabilité, ce qui n’est semble t-il, pas encore le cas. Car pour mémoire, sur les 150 marques originaires de l’Empire du Milieu, seulement deux sont réellement rentables pour le moment. Il s’agit de BYD ainsi que de Li Auto, encore méconnue dans nos contrées mais qui commence à faire parler d’elle.

Une nette augmentation

Nio se trouve donc dans une situation difficile, car elle est actuellement en pleine conquête du marché européen, et faire flamber ses tarifs n’est sans doute pas la meilleure solution. Car les constructeurs chinois souffrent encore d’une image de marque assez moyenne, et leurs prix abordables sont un argument indéniable pour séduire mais aussi se faire une place face à la concurrence. La firme chinoise serait-elle en train de se tirer une balle dans le pied ? C’est possible, mais a t-elle réellement le choix ?

Car au cours des dix derniers mois, les ventes de cette dernière ont chuté de 27 % en Europe, dégringolant à seulement 1 513 unités vendues depuis le début de l’année. C’est tout particulièrement en Allemagne que Nio a subi la plus grosse chute, de l’ordre de 72 % en raison notamment de la suppression du bonus écologique. Et pour l’heure, les prix de ses voitures n’ont même pas encore été revus à la hausse, puisque son SUV ES6 démarre chez nos voisins à partir de 65 500 euros.

Ce qui le rend pour le moment bien plus compétitif que le Porsche Macan EV, qui démarre à 80 700 euros. Mais cela pourrait ne pas durer. En parallèle, le constructeur a vu ses ventes grimper en Norvège, un pays qui n’applique pas de droits de douane pour les voitures électriques. Une nouvelle preuve que cette mesure est contre-productive ? Et ce alors que celle-ci pourrait avoir de graves conséquences en Europe, tandis que les constructeurs ont trouvé des parades en produisant leurs voitures ailleurs.