Nio continue son expansion en Europe, après être arrivé dans quelques pays, notamment dans le nord. Et voilà que le constructeur va vendre ses voitures électriques à 1 000 km d’autonomie qui se « rechargent » en 3 minutes dans quatre marchés supplémentaires, mais toujours pas en France pour le moment.

Nio ET5 Touring

Depuis plusieurs années, les experts tirent la sonnette d’alarme : les constructeurs chinois arrivent en masse en Europe. Et cela ne plaît pas du tout à Bruxelles, qui a mis en place de nombreuses mesures pour contrer ce que certains qualifient d’invasion. Mais cela ne suffit pas à dissuader les marques de venir chez nous.

Une expansion rapide

Outre MG, qui est arrivé en 2020, on pense aussi à BYD, qui commercialise ses voitures électriques depuis l’été 2023. Mais une autre marque encore méconnue en France s’intéresse aussi beaucoup à l’Europe. Il s’agit de Nio, fondée en 2014 et déjà présente sur le Vieux Continent depuis quelques années aussi.

Elle est arrivée par la Norvège, où la part de marché des autos zéro-émission (à l’échappement) bat des records. Puis, le constructeur a commencé une vaste expansion dans d’autres pays situés dans le nord du continent.

C’est le cas de la Suède, du Danemark, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Mais ce n’est pas suffisant pour la firme, qui a récemment dévoilé une liste de sept nouveaux marchés. Citons l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la Hongrie, le Luxembourg, la Pologne et la Roumanie.

On pensait alors que c’était déjà pas mal pour un début. Mais voilà que Nio vient de publier un communiqué pour annoncer aller encore plus loin. La firme chinoise fondée par William Li confirme son arrivée dans quatre pays supplémentaires.

Nio EL8 // Source : Nio

Il s’agit du Portugal, de la Grèce, de la Bulgarie ainsi que de Chypre. Par ailleurs, le constructeurs indique également qu’il va revoir son modèle de distribution au Danemark. La Grèce sera servie dès 2025 tandis que les autres pays verront arriver les voitures de Nio dans le courant de l’année 2026. La firme ne vendra pas ses autos par elle-même mais elle fera appel à un importateur, à savoir Motodynamics Group. Au Danemark, c’est Christiansen Group qui a été choisi, avec des livraisons dès cette année.

En revanche, toujours aucune mention de la France pour le moment. Mais il n’est pas exclu que nous soyons servis un peu plus tard, quand on voit le rythme de développement de la firme en Europe. Il semble qu’elle ait d’abord visé les pays les plus friands d’électrique, puis ceux au contraire où la part de marché est encore faible. Chez nous, cette dernière est assez moyenne, puisqu’elle était affichée à 16 % en mai 2025. Elle est de 15,3 % à l’échelle Européenne sur la même période.

Cinq modèles en préparation

Au total, ce sont donc cinq voitures 100 % électriques qui vont débarquer dans les pays européens cités ci dessus. Des autos qui ne sont pour la plupart pas inédites, et qui sont déjà commercialisées en Chine. On peut notamment citer l’EL6 et l’EL8, des SUV haut de gamme qui avaient été rebaptisés à la suite d’un conflit juridique avec Audi. La berline Nio ET5 ainsi que sa version break seront aussi de la partie. Mais ce n’est pas tout, car la petite Firefly, rivale de la Renault 5 E-Tech va aussi arriver sous peu.

Cette dernière ne sera pas vendue tout de suite en France, mais elle va y passer dans le cadre d’une grande tournée. Le but ? Prendre la température auprès des potentiels clients pour envisager un lancement chez nous. A noter que toutes ces voitures électriques sont compatibles avec l’échange de batterie, qui permet une recharge complète en moins de trois minutes. Ces stations sont déjà présentes dans certains pays comme la Hongrie, la Belgique et l’Allemagne. Mais de nouvelles devront être installées pour répondre à la demande.

A noter que les modèles de la marque chinoise ne devraient pas être éligibles au bonus écologique en France. Et cela car ils sont produits dans l’Empire du Milieu. Ce qui devrait aussi faire quelles seront soumises aux droits de douane mis en place par l’Union Européenne. Les tarifs devraient être salés. Actuellement, la Nio ET5 est affichée à partir de 49 900 euros en Allemagne. Un prix qui devrait être proche de ce qui sera proposé en France si la marque arrive enfin chez nous.