Les voitures électriques chinoises qui se « rechargent » en 3 minutes se rapprochent de la France

Déjà présent en Europe de manière très discrète, Nio veut accélérer la cadence. Le constructeur chinois de voitures électriques annonce son arrivée dans sept autres pays, mais pas encore en France.

Encore totalement inconnues il y a quelques années, les marques chinoises font une forte percée en Europe depuis quelques temps. MG avait initié le mouvement dès 2020, suivi à l’été 2023 par BYD et plus récemment par Xpeng. Et ce n’est pas terminé, bien au contraire. Car d’autres constructeurs sont bien décidés à investir notre marché.

Nio veut s’étendre en Europe

On pense par exemple à Nio, jeune marque fondée en 2014 par William Li, et dont le siège est situé à Shanghai. Spécialisée dans les voitures électriques, la firme est déjà bien implantée dans son pays natal. Peu le savent, mais elle est également déjà présente en Europe. Elle y est arrivée par la Norvège, un pays où la voiture électrique cartonne, avec une part de marché record. Puis, d’autres de ses voisins ont suivi, à savoir le Danemark, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas.

Nio ET5 (2025)

Le constructeur ne veut évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, et rêve désormais d’un succès comme BYD. Pour mémoire, ce dernier est devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique en mai 2025 et a dépassé Tesla en Europe pour la toute première fois. Nio a ainsi annoncé dans un communiqué et sur son compte Weibo qu’il allait accélérer son développement sur le Vieux Continent. Il indique vouloir « entrer sur sept marchés supplémentaires en 2025 et 2026 ».

Mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, c’est que l’on connaît d’ores et déjà la liste des pays concernés. La 2ème, c’est que la France n’en fait pas partie. En effet, l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la Hongrie, le Luxembourg, la Pologne et la Roumanie seront servis en premier. Nio explique que l’Autriche et la Hongrie y auront le droit dès 2025, suivies par la République Tchèque, la Pologne et la Roumanie en 2026.

Le constructeur s’est associé à AutoWallis, l’un des leaders de la vente auto en Europe. Thijs Meijling, responsable des activités de Nio sur le continent déclare à ce sujet que « l’Europe est un pilier essentiel de notre stratégie mondiale et une région où nous percevons un potentiel considérable pour une mobilité intelligente et centrée sur l’utilisateur ». Il ajoute que « nous nous concentrons sur les marchés où notre offre intégrée de services et de produits peut déployer tout son potentiel et offrir une valeur tangible aux utilisateurs ».

Une liste complète de modèles

La première vague de pays dans lesquels Nio va débarquer nous rappelle celle qui avait été annoncée par la marque pour le lancement de sa petite Firefly. Il s’agit de marchés où la voiture électrique doit encore se développer, et où la concurrence reste encore faible. Car en France, l’offre est déjà pléthorique, et la part de marché de cette motorisation tourne autour des 16 %. Elle est en baisse, mais elle reste plus élevée que dans certains autres pays sur le Vieux Continent.

Par exemple, seulement 3 008 unités ont été vendues en Hongrie entre janvier et avril 2025, contre 111 005 en France selon l’ACEA. Cependant, sur ces marchés, les ventes s’accélèrent, ce qui représente un vrai potentiel pour Nio. Et on sait déjà quels sont les modèles qui vont être vendus en Europe dans les prochains mois, puisque la liste a été dévoilée. Les clients auront le droit aux SUV EL6 et EL8, rebaptisées à la suite d’un conflit avec Audi. Les Nio ET5 berline et Touring seront aussi de la partie.

Nio EL8

Toutes ces voitures électriques sont compatibles avec l’échange de batterie. Et bonne nouvelle, la firme chinoise a déjà installé des stations dédiées dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la Hongrie et la Belgique. Reste désormais à savoir quand la France sera elle aussi servie. Pour le moment, Nio n’a encore rien dit à ce sujet, et il faudra donc faire preuve de patience avant d’en savoir un peu plus.