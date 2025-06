Huawei Watch Fit 4 Pro : une montre de sport de haute volée à prix léger

Huawei bouscule le marché des montres connectées avec sa nouvelle Watch Fit 4 Pro. Ce modèle premium, élégant et ultra précis est, en effet, accessible à seulement 249,99 euros, soit trois fois moins cher que ses homologues.

La Huawei Watch Fit 4 Pro intègre un suivi GPS // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Novices ou aguerris, les sportifs savent combien les montres connectées sont utiles pour améliorer leurs performances. Si la plupart des modèles sont compatibles avec une large palette d’activités, seule une poignée d’entre eux peut se targuer d’offrir un haut niveau de précision. La nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro en fait partie.

Ultra-légère et robuste, cette montre connectée vous accompagne en toute circonstance, même dans les activités les plus extrêmes comme la plongée, le triathlon et l’alpinisme. Sport et santé allant de pair, la Huawei Watch Fit 4 Pro évalue aussi votre forme quotidienne, la qualité de votre sommeil et vous invite à vous relaxer lorsque c’est nécessaire. Le tout pour à peine 249,99 euros.

Quand élégance rime avec robustesse

Les montres connectées sportives souffrent habituellement d’un design peu délicat et se marient difficilement avec une tenue de ville. Mais pas la Huawei Watch Fit 4 Pro.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si elle sait se faire discrète au poignet, ses finitions sont du plus bel effet. La marque a, en effet, opté pour des matériaux de qualité supérieure offrant en prime une résistance à toute épreuve :

une lunette en titane ;

un verre saphir chargé de protéger l’écran AMOLED de 1,82 pouce ;

un boîtier en aluminium ultra-robuste.

Cette montre connectée a même obtenu les certifications IP6X et EN133191 pour sa résistance à la poussière et à l’eau (5 ATM). Aussi robuste soit-elle, la Huawei Watch Fit 4 Pro reste fine et légère avec ses 9,3 mm d’épaisseur et son poids plume de 30,4 grammes. Cette montre connectée sait donc se faire oublier et garantit un réel confort durant les sessions de sport.

Booster ses performances devient un jeu d’enfant

La Huawei Watch Fit 4 Pro est bien plus qu’une simple montre connectée pour le quotidien. Avec son capteur GNSS à double bande basé sur 5 systèmes de géolocalisation, elle peut vous localiser n’importe où. Que vous soyez au sommet d’une montagne ou en pleine mer, la Huawei Watch Fit 4 Pro offre un suivi précis et juste.

Et pas question de vous égarer au beau milieu d’une randonnée faute de lisibilité de l’écran, la Huawei Watch Fit 4 Pro s’avère bien plus lumineuse que n’importe quel smartphone.

La Huawei Watch Fit 4 Pro peut être immergée jusqu’à 40 mètres sous l’eau // Source : Huawei

Que vous soyez amateur de golf, de plongée, d’alpinisme ou simplement de course à pied, la Huawei Watch Fit 4 Pro a tout ce qu’il faut pour vous aider à progresser dans votre pratique. Elle gère plus de 100 modes d’entraînement différents, suit vos constantes, analyse votre respiration, vos foulées, votre vitesse, en tenant toujours compte de la topographie du terrain et de la météo (altitude, dénivelé, pression atmosphérique).

Santé et sport : deux indissociables

Bouger est indispensable pour préserver sa santé, mais sans une forme olympique, difficile de performer et de se prémunir contre les blessures. C’est pourquoi, bien que sa nouvelle montre connectée soit avant tout à visée sportive, Huawei a mis le paquet en matière de suivi de la santé.

Équipé de la technologie TrueSense de Huawei, l’appareil mesure avec précision la fréquence cardiaque, sa variabilité, le taux d’oxygénation du sang (SpO2), la respiration et peut même réaliser un ECG sur demande. Si ces données sont essentielles pour évaluer votre état de forme, elles sont aussi très utiles pour analyser la qualité de votre sommeil et le niveau de récupération de votre corps post-entraînement. Véritable coach au poignet, la Huawei Watch Fit 4 Pro vous indique s’il est opportun de vous entraîner ou s’il est préférable de vous reposer.

La Huawei Watch Fit 4 Pro prend aussi soin de votre santé. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

La marque a également prévu l’application Stay Fit pour suivre de près son apport et son déficit calorique, afin de se rapprocher de son poids santé. Et en cas de stress, la montre vous propose des exercices de respiration et de relaxation. Avec autant de fonctionnalités, la Huawei Watch Fit 4 Pro vous aide au quotidien à prendre soin de votre corps et de votre santé.

Pour couronner le tout, ce modèle s’impose comme l’un des plus endurants de sa catégorie, son autonomie pouvant atteindre 10 jours en utilisation normale. Et au besoin, 60 minutes suffisent pour le recharger intégralement.

Compatible avec iOS, Android et HarmonyOS, la Huawei Watch Fit 4 Pro est dès à présent disponible au prix plancher de 249,99 euros au lieu de 279,99 euros sur la boutique en ligne de la marque, ainsi que chez certains revendeurs comme Fnac, Darty, Boulanger et Amazon. Pour profiter d’un tel tarif, il suffit de s’abonner à la newsletter de Huawei avant de procéder à la commande de la Watch Fit 4 Pro.